NASCAR reporte les courses d’Atlanta et Homestead

Tard vendredi matin, NASCAR a officiellement reporté ses deux prochains week-ends de course à Atlanta Motor Speedway et Homestead-Miami Speedway, probablement en raison de l’épidémie de coronavirus.

La NASCAR avait initialement prévu de poursuivre ses événements comme prévu, mais elle a déclaré que les fans de jeudi ne seraient pas autorisés sur ces deux pistes de course, la présence étant “réservée aux concurrents, aux équipages, aux officiels et à tout autre personnel nécessaire pour conduire la course”.

Mais moins de 24 heures après la publication de cette déclaration, l’instance dirigeante a pris la prochaine étape pour reporter les deux prochains week-ends de course parce que c’est «dans le meilleur intérêt de la sécurité et du bien-être de nos fans, concurrents, officiels et toutes les personnes associées à notre sport.” Cependant, la déclaration ne mentionne pas spécifiquement le coronavirus ou COVID-19.

La décision de la NASCAR de reporter ses deux prochaines courses suit l’exemple de plusieurs autres grandes organisations sportives – dont la NBA, la NCAA, la LNH, la MLB, la MLS et la PGA – qui ont soit reporté, soit annulé leurs prochains événements pour essayer de protéger les gens et ralentir la propagation rapide du coronavirus.

De même, la série IndyCar, qui devait ouvrir sa saison à Saint-Pétersbourg ce week-end, a annulé vendredi ses quatre premières courses, ce qui suspend la saison jusqu’en avril. La Formule 1 a également annulé son ouverture de saison ce week-end en Australie et a reporté plusieurs autres courses, en attendant que la saison commence fin mai.

Voici comment certains pilotes NASCAR ont réagi aux nouvelles:

