NASCAR Star, IndyCar Racer meurt

La star de NASCAR et coureur IndyCar John Andretti est décédé cette semaine.

Le décès de cet homme de 56 ans a été confirmé par Andretti Autosport, le club de course appartenant à son cousin Michael.

“Il [is] avec le cœur le plus lourd que nous partageons, John Andretti a aujourd’hui perdu sa bataille contre le cancer », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

«John était un mari et un père aimant, un fils dévoué et un cousin de confiance. Il était un philanthrope, un défenseur du sport, un coéquipier dévoué, un compétiteur motivé et surtout un ami très cher. »

Andretti a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade 3 en 2017.

“Il s’est battu avec acharnement et a volé des jours en arrière que la maladie avait juré de supprimer”, poursuit le communiqué.

«Il a aidé d’innombrables autres à subir un dépistage approprié et, ce faisant, a sauvé des vies. Nous garderons à jamais avec nous l’esprit authentique de John d’aider les autres d’abord et lui-même ensuite.

“Nos prières aujourd’hui sont avec Nancy, Jarett, Olivia et Amelia, avec toute notre famille et avec les fans du monde entier.”

Déclaration sur le décès de John Andretti #CheckItForAndretti pic.twitter.com/ku3gX2neOq

– Andretti Autosport (@FollowAndretti) 30 janvier 2020

Andretti a couru pendant 17 ans avant de finalement prendre sa retraite de NASCAR en 2010.

Son oncle, Mario, est le seul homme à avoir jamais remporté l’Indianapolis 500, le Daytona 500 et le Championnat du monde de Formule 1.

Au cours de sa carrière, Andretti a remporté deux départs et est arrivé cinquième au Indianapolis 500 de 1991. Sa dernière victoire est survenue en 1999 NASCAR Cup Series.

En 1994, Andretti est entré dans l’histoire en devenant le premier pilote à concourir en une journée sur l’Indianapolis 500 et le Coca Cola 600. Il est arrivé en 10e et 36e place, respectivement.

En relation: LeBron James révèle un nouveau tatouage pour honorer Kobe Bryant