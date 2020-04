NASCAR suspend Kyle Larson pour avoir déclaré une insulte raciale dans une course virtuelle

Le passage à la course virtuelle a permis aux pilotes NASCAR de concourir d’une certaine manière malgré l’arrêt des sports en général. Mais la doublure argentée est également livrée avec un nuage ou deux. Bubba Wallace a réussi à perdre l’un de ses parrainages en démissionnant de rage lors d’un événement iRacing, et maintenant Kyle Larson s’est mis dans de l’eau chaude. Ce n’est jamais bon signe lorsque l’organisme de sanction de votre compétition dit ceci à votre sujet:

NASCAR a fait de la diversité et de l’inclusion une priorité et ne tolérera pas le type de langage utilisé par Kyle Larson lors de l’événement iRacing de dimanche. Nos lignes directrices sur la conduite des membres sont claires à cet égard, et nous appliquerons ces lignes directrices pour maintenir un environnement inclusif pour l’ensemble de notre industrie et de nos fans.

La langue en question était une insulte raciale, inexplicablement déployée lors d’une vérification du microphone. Sans surprise, Larson, qui est à moitié japonais et est arrivé en NASCAR via son programme Drive for Diversity, a été suspendu indéfiniment. Franchement, je ne sais pas ce qui possède quelqu’un pour utiliser le mot N comme un facteur de silence – c’est une mauvaise habitude raciste, et cela revient hanter Larson ici.

Larson s’est excusé par message vidéo:

Hé, je veux juste dire que je suis désolé. Hier soir, j’ai fait une erreur et j’ai dit le mot qui ne devrait jamais, jamais être dit et il n’y a aucune excuse pour cela

Je n’ai pas été élevé de cette façon. C’est juste une chose horrible à dire. Je suis très désolé pour ma famille, mes amis, mes partenaires, la communauté NASCAR et surtout la communauté afro-américaine. Je comprends que les dommages sont probablement irréparables et je le reconnais. Mais je veux juste vous faire savoir à quel point je suis désolé et j’espère que tout le monde reste en sécurité pendant ces temps fous. Je vous remercie.

Considérez cela comme un bon rappel que vous devez à la fois regarder ce que vous dites lorsque vous êtes sur une chaîne publique (même si vous pensez que votre microphone est cassé) et éviter de vous habituer à dire des insultes raciales en privé également.