Nate Diaz cible Conor McGregor et Jorge Masvidal sur Twitter quelques instants après que “ Notorious ” ait éliminé Donald Cerrone

Conor McGregor détruisant Donald Cerrone à l’UFC 246 a ouvert de nombreuses possibilités pour le combattant.

L’Irlandais avait disparu du sport depuis sa défaite contre Khabib Nurmagomedov fin 2018, mais il ne lui a fallu que 40 secondes pour assommer une légende moderne à Cowboy Cerrone.

. – .

Conor McGregor a remporté son retour à l’UFC en seulement 40 secondes

Cerrone détient des records pour la plupart des combats, le plus de victoires et le plus de KO de l’histoire de l’UFC, mais McGregor, 31 ans, ne lui a jamais donné sa chance.

McGregor a clairement indiqué qu’il aimerait combattre Jorge Masvidal et Nurmagomedov cette année s’il le pouvait, alors que le dernier ne semble pas intéressé, le premier l’est certainement.

Mais qu’en est-il d’un combat de trilogie avec Nate Diaz? Après tout, McGregor fonctionne à 170 livres, le poids de Diaz.

Le combattant né à Stockton a tweeté après le combat contre McGregor et a semblé reprendre les hostilités avec McGregor et Masvidal dans le processus:

Tout d’abord, il a écrit: “Faible comme f ** k”, suivi de “Et pourquoi le f ** k u dans une robe Smh” en référence à Masvidal. Son dernier tweet a déclaré: «C’est tout faux,» quelque chose que l’UFC a été à peine accusé d’être.

McGregor a affronté Diaz pour la première fois en 2016 alors qu’il était à l’origine dans la chasse pour devenir le premier champion simultané à deux poids de l’histoire de l’UFC.

Son combat contre Rafael Dos Anjos a été annulé lorsque le Brésilien s’est retiré pour cause de blessure et Diaz est intervenu à moins de deux semaines de préavis.

Diaz allait gagner ce combat, mais McGregor a égalisé le score avec une victoire par décision plus tard cette année-là à l’UFC 202.

Avec un score de 1-1, il serait très logique pour un match en caoutchouc tôt ou tard.

. – .

Diaz et McGregor ont eu de vraies guerres en 2016

En ce qui concerne Masvidal, il a vaincu Diaz via un arrêt du médecin pour la ceinture BMF et Diaz est toujours furieux de ce résultat car il ne voulait pas que le combat soit arrêté.

Quoi qu’il en soit, les possibilités pour 2020 et au-delà sont infinies pour McGregor en ce moment et les cuivres de l’UFC doivent se lécher les lèvres.

.