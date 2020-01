NBA All-Star 2020: les 8 différentes couleurs de maillots que vous verrez à Chicago

La NBA a officiellement publié ses maillots All-Star pour 2020 et ce sont certainement des maillots. Le week-end des festivités de basket-ball aura lieu à Chicago en février et Nike a décidé de faire tapis sur les lignes de transport en commun de la ville. Chaque couleur représente une ligne différente qui est plutôt cool, je suppose.

Nous allons jeter un coup d’oeil.

Match des étoiles

Selon Nike, ces maillots sont censés représenter l’étoile à six branches du drapeau de Chicago, et ayant également «l’attitude des uniformes alternatifs des années 90 portés par les Bulls de la ville natale».

Les uniformes officiels de la NBA All-Star de Jordan Brand ajoutent l’étoile à six pointes du drapeau de Chicago comme refrain symbolique tout en invitant l’attitude des uniformes alternatifs de l’époque des années 90 portés par les Bulls. Sa représentation sur le terrain couvre l’audacieux (il est intégré au logo NBA Star sur la poitrine) et le subtil. Par exemple, un examen plus attentif des fines rayures révèle l’intégration de l’étoile. Le satin argenté des chiffres et des lettres s’inspire de la patine usée des trains.

J’apprécie les détails et j’aime l’idée de la star, mais je ne vois rien à distance près de ces maillots emblématiques Bulls à fines rayures, d’autant plus que ce sont les seuls maillots portant spécifiquement le logo Jordan Brand.

Les maillots All-Star Game sont assez traditionnels et globalement bien. La star du short est cependant un peu écrasante. Cela ressemble plus à 2002 qu’aux années 90 pour moi.

Jeu des étoiles montantes

Le jeu Rising Stars honorera les lignes violet et orange. En fait, j’aime vraiment le maillot violet et le script “World” sur la poitrine avec le contour bleu est vraiment joli. Je souhaite juste que s’ils utilisent de l’orange, ils en utilisent un qui ne peut pas être confondu avec du rouge. Cela me semble juste rouge. Un rouge américain très typique. Je suis également content qu’ils aient fixé l’étoile sur le short. C’est beaucoup plus gérable.

Jeu de célébrité

Le jeu Celebrity se déroule avec les lignes vertes et roses et c’est là que je commence à profiter de ces uniformes. Tout d’abord, je suis juste content d’avoir une variété de couleurs de maillot. Le vert et le rose sont un peu anormaux pour un tel événement et je suis là pour ça. J’aime aussi à quel point l’influence du drapeau de Chicago est plus claire sur la poitrine. Bien sûr, les maillots verts ressemblent à des arbres de Noël et les maillots roses ressemblent à un Starbust, mais c’est le jeu Celebrity. Je l’aime.

Match de basket-ball unifié Special Olympics

Les deux dernières lignes sont la ligne marron et jaune et les maillots jaunes sont ici mes préférés de l’ensemble. Les couleurs sont superbes et l’accent rouge est une belle touche. Le short jaune est résistant! Je ne connais pas non plus de nombreux maillots marron dans le monde, donc je suis content que la NBA ait fait tapis. Plus je regarde le marron, je l’aime vraiment.

Dans l’ensemble, on a l’impression que Nike l’a envoyé, sauf pour l’utilisation intelligente des couleurs. Rien d’autre ne se démarque à long terme.

Laissez quelques réflexions dans les commentaires sur ces maillots ou sur le passé. Nike a-t-il bien ou mal fait?