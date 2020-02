NBA All-Star mock draft 2020: Qui emmèneront LeBron et Giannis?

Il se passe beaucoup de choses dans la NBA en ce moment: la date limite du commerce est à nos portes jeudi, la course aux séries éliminatoires se réchauffe de quelques degrés alors que nous nous dirigeons vers le dernier tronçon et le week-end des étoiles NBA est à seulement une semaine.

Au service de cela, la NBA tiendra son troisième projet annuel d’étoiles NBA, le second télévisé. LeBron James et Giannis Antetokounmpo, les deux capitaines des All-Star 2020, repéreront les équipes sur TNT à 19 h. ET. Il y a bien sûr des règles: les entrées sont choisies en premier, puis les réserves. LeBron a le premier choix pour les débutants. Giannis choisit le premier pour les réserves. Les échanges sont apparemment autorisés, en fonction de la saison dernière.

J’ai ma salle de guerre et mon grand tableau prêt à partir. Et voici ce que je pense qui va se passer jeudi soir. Raillons.

Entrées

1. Équipe LeBron: Anthony Davis



C’est une évidence, à moins que LeBron ne fasse une blague pratique sur Davis en prenant quelqu’un d’autre pour des rires.

2. Équipe Giannis: Luka Doncic



Ceci est un rappel que James Harden est allé très tard dans le repêchage des débutants l’année dernière (septième sur huit) et qu’il semble que peut-être Antetokounmpo n’a pas vraiment beaucoup d’amour perdu pour The Beard étant donné la façon dont les officiels de Houston parler de lui et de son prix MVP NBA 2019-2020. Giannis a besoin d’un meneur de jeu et est probablement attiré par une jeune star européenne.

3. Équipe LeBron: Kawhi Leonard



LeBron, bien sûr, ne veut pas faire partie de l’équipe jouant contre Kawhi, même dans une exposition.

4. Équipe Giannis: Joel Embiid



Giannis a également choisi Embiid la saison dernière. C’est un bon choix pour la taille, le seul vrai centre parmi les débutants.

5. Équipe LeBron: Kemba Walker



Kemba passer par Harden est un choc, mais il y a juste quelque chose à propos de The Beard qui fait de lui une perspective plus faible dans ce genre d’efforts. Je peux me tromper et il pourrait être le deuxième joueur hors du plateau. Mais je pense que j’ai raison et Kemba ira devant lui. (Kemba est vraiment super.)

6. Équipe Giannis: Pascal Siakam



Pourquoi ne pas aller à fond sur Team World?

7. Équipe LeBron: James Harden



Enfin, Harden s’échappe de la salle verte.

8. Équipe Giannis: Trae Young



J’adore Trae Young. Mais pour moi, il ne fait aucun doute que Young sera le dernier démarreur choisi. Aussi flashy et amusant qu’il soit, il est à un niveau différent du reste de ces neuf joueurs. Pas de clichés, mais c’est vrai.

Réserves

9. Équipe Giannis: Khris Middleton



Giannis a également choisi son coéquipier en tête des réserves la saison dernière.

10. Équipe LeBron: Chris Paul



Voici où les choses deviennent intéressantes. LeBron choisit-il l’un de ses meilleurs amis au monde, CP3? Ou choisit-il un client de Klutch Sports et une jeune star dont il est le mentor à Ben Simmons? Je pense qu’il va avec CP3 en signe de respect pour le retour étonnant de son ami.

11. Équipe Giannis: Damian Lillard



Le meilleur joueur parmi les réserves. Peut-être le troisième ou quatrième meilleur joueur de tout le match des étoiles? C’est pourquoi le repêchage des étoiles est si drôle: le troisième ou quatrième meilleur joueur du jeu est probablement le 11e choix à cause des RÈGLES et des RELATIONS. Donc maladroit et merveilleux.

12. Équipe LeBron: Ben Simmons



LeBron peut désormais réclamer son protégé. Et éloignez-le de l’équipe d’Embiid. Pour le laisser s’épanouir. HMMM.

13. Équipe Giannis: Nikola Jokic



La saveur internationale de l’équipe Giannis règne et Jokic est l’un des meilleurs joueurs de la ligue depuis environ un mois maintenant. Si le repêchage se déroule ainsi, c’est l’équipe Giannis qui gagne.

14. Équipe LeBron: Jayson Tatum



Tatum a également été en feu ces derniers temps, et bien qu’il ne semble pas être un candidat traditionnel des meilleurs scores des étoiles, son enthousiasme à jouer avec les légendes avec lesquelles il partagera le terrain devrait être vraiment satisfaisant pour les personnes qui j’aime voir des gens sympas être excités et heureux.

15. Équipe Giannis: Donovan Mitchell



Espérons que le Jazz remportera un match entre maintenant et All-Star ou Mitchell (un compétiteur suprême) aura du mal à sourire.

16. Équipe LeBron: Brandon Ingram



LeBron a retrouvé l’un des joueurs aliénés par ses machinations pour amener les Pélicans à échanger Anthony Davis la saison dernière. Cela ressemble à un film Hallmark en devenir.

17. Équipe Giannis: Jimmy Butler



Je suis tellement déçu que Karl-Anthony Towns ne soit pas un All-Star – non pas parce qu’il le mérite (sa longue absence pour blessure et la spirale descendante du Minnesota l’ont vissé), mais parce que Towns vs Jimmy dans ce contexte serait magique. Comme une version JV de Westbrook vs Durant de 2017.

18. Équipe LeBron: Russell Westbrook



Westbrook n’a littéralement rien à prouver pour la première fois de … sa vie? À moins qu’il ne lise trop de citations sur la façon dont il ne mérite pas sa place All-Star sur Devin Booker. Soit dit en passant, j’ai Westbrook et Lillard dans différentes équipes. Cela doit ABSOLUMENT se produire. C’est peut-être la source de la puce sur l’épaule de Westbrook cette fois-ci.

19. Équipe Giannis: Bam Adebayo



Amusement à fort potentiel pour Bam en tant que All-Star. En outre, un potentiel élevé pour trois minutes de temps de jeu.

20. Équipe LeBron: Rudy Gobert



La NBA devrait faire un don de 10 000 $ à un organisme de bienfaisance choisi par Rudy pour chaque assistance d’écran dans le match des étoiles.

21. Équipe Giannis: Kyle Lowry



Kyle Lowry mérite absolument d’être un All-Star et ne peut absolument pas vouloir jouer dans le All-Star Game.

22. Équipe LeBron: Domantas Sabonis



Il n’y a aucune chance que Domantas Sabonis, un merveilleux jeune joueur méritant sa place dans le jeu, soit tout sauf le dernier choix du repêchage des étoiles NBA 2020. Il s’agit de la liste des étoiles de LaMarcus Aldridge Memorial. Quelqu’un fait de Domas une plaque.

Tom Ziller écrit et publie Good Morning It’s Basketball, un bulletin quotidien indépendant de la NBA. Abonnez-vous sur Substack.