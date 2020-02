NBA après la pause des All-Star

Nous sommes juste au-delà de la mi-saison de la saison NBA et traversons la pause des étoiles. En ce moment, comme nous l’avons déjà dit, on a toujours l’impression de ne rien savoir de la ligue.

Cela ne m’empêchera pas de laisser tomber des choix de récompenses trop tôt pour cette saison.

Nous sommes sans basket depuis une semaine – que devons-nous faire d’autre? C’est maintenant le moment idéal pour déposer des prises chaudes qui devront sans aucun doute être repoussées en juin. C’est de cela qu’il s’agit, ai-je raison?

Cela étant dit, allons-y.

MVP NBA 2019-2020: Giannis Antetokounmpo

Dans une saison où l’on a l’impression que les décisions «sans cervelle» sont rares, cela semble être la plus grande de toutes. Giannis Antetokounmpo va se succéder en tant que MVP.

C’est aussi simple que possible. Il est le meilleur joueur de la meilleure équipe qui a une chance de gagner 70 matchs cette année. L’argument commence et s’arrête là. James Harden avait-il en moyenne 40 points par match cette saison? Il y a une conversation à avoir. Sinon, la seule conversation à avoir est de savoir qui est le finaliste.

Recrue de l’année NBA 2019-2020: Ja Morant

Il a fallu tout en moi pour ne pas venir avec la prise la plus chaude possible et faire le cas de Zion Williamson, mais je ne le ferai pas. Ce n’est pas juste. Ja Morant est la bonne réponse. Les Grizzlies ne sont pas une équipe éliminatoire sans lui.

Les chiffres de Williamson sont un bon exemple à eux seuls, mais le problème est qu’il n’a tout simplement pas assez joué. Il a 10 matchs à son actif et les Pélicans ont encore 27 matchs à jouer. Son maximum cette saison s’il joue à chaque match est de 37, ce qui n’est même pas une demi-saison. La seule chose qui pourrait éventuellement renforcer son cas est que les Pels s’emparent d’une place en séries éliminatoires – mais Morant et Memphis semblent l’avoir verrouillé.

Joueur défensif de l’année 2019-20 de la NBA: Giannis Antetokounmpo

Regardez, nous ne voyons pas normalement un joueur remporter le titre de MVP et de joueur défensif de l’année au cours de la même saison – seuls Michael Jordan et Hakeem Olajuwon l’ont fait. Mais cela serait complètement et absolument justifié pour Giannis.

Les Bucks ont de loin la meilleure défense de la NBA. Leur cote défensive de 101,7 est trois points de mieux que la défense classée deuxième des Raptors (105,2). Antetokounmpo est leur meilleur protecteur de jante par le pourcentage de buts adverses à moins de six pieds de la jante.

Souhaitez-vous une autre prise pour accompagner celle-ci? S’il réussit, il pourrait prendre sa retraite le lendemain et être considéré comme un Hall of Famer.

Le sixième homme de l’année 2019-20 de la NBA: partage entre Lou Williams et Montrezl Harrell

Vous n’allez pas me faire choisir entre l’un ou l’autre. Je suis désolé. Nous avons eu le co-recrue de l’année trois fois auparavant – pourquoi ne pouvons-nous pas le faire ici?

C’est trop logique. Ils sont deuxième et troisième au banc en marquant derrière Dennis Schröder d’Oklahoma City (19,3 points par match) qui a lui-même une belle affaire. Mais Williams et Harrell jouent sur la troisième meilleure équipe de l’Ouest et ont aujourd’hui l’un des combos de pick-and-roll les plus formidables de la ligue. Ils méritent tous deux d’être récompensés pour cela.

Le joueur le plus amélioré de la NBA 2019-2020: Brandon Ingram

La carrière d’Ingram a été remplie de bouleversements. Il est arrivé après la dernière saison de Kobe Bryant en tant que choix global n ° 2 avec de grandes attentes – et il a sous-performé sur l’un des plus grands marchés.

Il commence enfin à prendre le sien la deuxième année, mais LeBron James arrive la troisième année et prend le ballon des mains. (À juste titre, d’ailleurs. C’est LeBron qui fait flipper James.) Ensuite, il a un problème de caillot de sang qui coupe sa saison juste au moment où il atteint sa foulée et est échangé aux Pélicans en été.

Cette année, il s’est épanoui et est devenu un premier All-Star. Les pélicans sont certainement satisfaits de la façon dont le commerce Anthony Davis s’est avéré.

L’entraîneur de l’année 2019-20 de la NBA: Taylor Jenkins

Les Grizzlies sont censés être une équipe de haute loterie. Au lieu de cela, ils sont une équipe éliminatoire et leur meilleur joueur est un meneur recrue. Aussi spécial que soit Morant, Jenkins devrait obtenir le mérite d’avoir mis tout cela ensemble.

De plus, mec, cette situation d’André Iguodala est devenue poilue. Et, d’une manière ou d’une autre, il a patiné à travers tout cela sans un coup d’œil. Récompensez cet homme.

