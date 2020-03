Sur cet épisode de NBA Desktop, Jason Concepcion réagit à la dernière controverse des New York Knicks: la querelle entre Spike Lee et James Dolan. Ensuite, NBA Desktop et Ringer Records présentent une toute nouvelle chanson, «Les Knickerbockers», avec voix de Sarah Lynn Robinson. En outre, James Harden a peut-être fait caca son pantalon et un nouveau surnom pour Joel Embiid est né. De plus, Kevin O’Connor se joint à la série pour discuter de sa nouvelle barbe.