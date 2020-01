«NBA Desktop»: Zion Williamson met la ligue en demeure

Bienvenue sur le bureau NBA! Cette semaine, Jason examine (à nouveau) les commentaires qui divisent Kyrie Irving avec les médias, et décompose toute l’excitation autour du début de saison régulière du non des Pélicans. 1 choix, Zion Williamson. Il est ensuite rejoint par l’écrivain du personnel de Ringer, Micah Peters, pour réagir à ces deux histoires et Ben Detrick pour donner du piment aux Philadelphia 76ers et décider s’ils devraient ou non échanger Ben Simmons ou Joel Embiid. De plus, le recrutement de LeBron James Knicks, la participation au concours de dunk de Dwight Howard, le commentaire légendaire de Kevin Harlan et le rendez-vous de Vanessa Hudgens avec Kyle Kuzma.