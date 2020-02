NBA Dunk Contest 86 dunks score parfait, classé

Note de l’éditeur: il est maintenant mis à jour pour inclure les trois 50 dunks du concours Slam Dunk 2019.

Le NBA Slam Dunk Contest est généralement la meilleure partie du All-Star Weekend. Depuis que Larry Nance a remporté le premier concours de dunk NBA en 1984, la compétition a été un incontournable de l’événement, où les fans pouvaient regarder leurs joueurs NBA préférés essayer des dunks qui ne pouvaient pas être joués dans les jeux. Et il semblait avoir une formule qui ne pourrait jamais vieillir: les meilleurs joueurs NBA du monde essayant de pousser l’art du dunk vers de nouveaux sommets.

Mais non, ça a vieilli.

Maintenant, c’est mon avis, mais le concours de dunk n’a plus vraiment été le même depuis que Dwight Howard a cessé de concourir. Les seules exceptions à cela sont lorsque JaVale McGee et Blake Griffin se sont affrontés en 2011, et quand Aaron Gordon et Zach LaVine nous ont offert l’un des meilleurs concours de dunk de tous les temps en 2016. Mais lorsque vous excluez ces anomalies, il est plus facile de voir que le concours, le système et la formule commencent à mal vieillir.

Depuis le retour du concours de dunk en 2000 (David Stern a «donné une pause» en 1998 et 1999), la ligue a essayé de changer et de bricoler avec le concours pour nous garder intéressés.

Vote des fans.

2. La roue dunk.

3. Cette ronde de style libre bizarre où tout le monde trempait en même temps.

À travers tout cela, une chose n’a pas changé: le score le plus élevé possible dans le concours de dunk est un 50. Le 50 est la façon dont nous immortalisons certains des meilleurs dunks de tous les temps, et ces dunks sélectionnés se tiennent dans un club au-dessus du du repos.

Cependant, pensez à ce «club des années 50» comme au Temple de la renommée du baseball: lorsque vous verrez tous ces dunks, vous vous rendrez compte que certains manquent pour des raisons aléatoires et que d’autres se frayent un chemin. Mais, personne n’est jamais allé retour et a enquêté sur les années 50 qui sont mieux que d’autres.

Jusqu’à maintenant.

Mesdames et messieurs, j’ai regardé chaque score parfait du NBA dunk contest dans le seul but de les rescorer et de les classer. Toutes les années 50 n’ont pas été créées égales et il est grand temps de redimensionner le meilleur des meilleurs.

Avant de commencer, je vais expliquer les critères que j’ai utilisés pour noter ce concours. Rappelez-vous: c’est mon opinion et je suis heureux de me tromper sur ces points. Je voulais vraiment passer deux semaines à tracer des dunks.

N’oubliez pas non plus: ces nouveaux scores sont relatifs aux autres dunks de cette liste et NON aux autres dunks du concours dont ils sont issus. Imaginez si tous ces dunks de la liste étaient dans le même concours. Comme un festival de musique mais avec trempette.

Voici mon échelle de notation:

Originalité

Ce score d’originalité compare le dunk en revue aux autres dunks jusqu’à son échéancier. Certains dunks sur cette liste sont créatifs comme l’enfer, tandis que d’autres rendent hommage ou s’inspirent des dunks antérieurs et plus spécifiquement des années 50 antérieures. De cette façon, les dunks des époques plus anciennes ne seront pas pénalisés pour ne pas avoir résisté. Par exemple, un moulin à vent dans les années 1980 était bien plus original qu’un moulin à vent de 2005 et cette catégorie m’empêchera de critiquer injustement les vieux dunks.

Degré de difficulté

Alors que certains dunks peuvent être similaires ou identiques, tous les dunkers ne sont pas identiques; ce critère est conçu pour compenser ce facteur. Par exemple, un dunk pour Spud Webb peut être beaucoup plus difficile à réaliser qu’un dunk de Dominque Wilkins en raison de leurs hauteurs respectives. Le degré de difficulté n’est pas seulement relatif au dunk, mais aussi au dunker.

Excitation

Maintenant, le dunk n’est que la moitié de la bataille. Il y a tellement d’autres choses qui contribuent à l’excitation globale d’un dunk. La foule devient-elle folle? Kenny Smith invente-t-il des phrases? Les joueurs de la NBA sautent-ils sur le terrain? Le dunker fait-il de la merde cool après? Des questions comme celles-ci entrent dans le score global de dunk. Si la foule en personne ne ressent pas un certain chemin, alors à quel point était-ce vraiment excitant?

Intemporalité

Lorsque vous abordez une année spécifique, ce dunk est-il mentionné? Ou était-ce oublié ou perdu dans le mélange avec les autres dunks de la même nuit? Le reverrons-nous jamais? Comment ce dunk a-t-il vieilli au fil du temps? Aurait-il encore un score élevé aujourd’hui? Tout ce concours de dunk était-il oubliable? C’est à cela que sert cette catégorie.

Points Kofie

J’en avais besoin pour ajouter jusqu’à 50. C’est ma liste, laissez-moi tranquille. Dites ce que vous pensez de mes méthodes, mais je pense que vous serez satisfait des résultats généraux. C’est mon avis et je veux que vous me défiez sur certains de ces dunks. Mon opinion n’est pas la fin. Pas même près. Je voulais juste faire une liste immersive et agréable.

La chaîne Youtube NBA a fait une vidéo avec chaque dunk, vous pouvez donc l’utiliser comme guide:

Maintenant que vous connaissez tous les dunks, commençons. Nous partons du bas.

Des scores dans les années 20

Finition Off Bounce à une main

Dunker: Fred Jones

Année: 2004

Originalité: 5

Degré de difficulté: 5

Excitation: 6

Intemporalité: 5

Points Kofie: 0

SCORE TOTAL: 21

* Regarde l’année * … était-ce une erreur?! Kenny disant: “Spud Webb a fait ce dunk et il avait 5’7.” J’ai regardé cette merde encore et encore, pensant que j’avais raté quelque chose, mais non. Je ne suis pas. Ceci est le plus gros dunk de cul de paquet de jante, et la partie triste est que c’est en 2004. Ce n’est même pas le dunk le plus excitant de ce tour, mais il a obtenu un 50. C’est un dunk que beaucoup de gens font en haut échauffements de basket-ball scolaire. Je n’ai aucune idée de ce que les juges pensaient ici. Fred Jones n’avait pas un, mais deux meilleurs dunks dans cette seule compétition, et c’est ce qui rend cela si triste.

Des scores dans les années 30

Statue de la liberté 360

Dunker: Terence Stansbury

Année: 1985

Originalité: 8

Degré de difficulté: 6

Excitation: 6

Intemporalité: 4

Points Kofie: 6

SCORE TOTAL: 30

Ce dunk n’a pas vieilli aussi bien que certains des autres dunks de son époque. Je sais que c’était dans les années 80, mais le fait qu’il ne vieillisse pas bien et puisse être reproduit facilement par d’autres dunkers de nos jours le rend pâle par rapport aux autres années 50 de cette liste. J’espère que ce jugement apparemment sévère montre clairement que cette liste fait face à une rude concurrence.

Il a vraiment rendu ça groovy comme l’enfer, tho.

Toss Under Arm Dunk

Dunker: Terence Stansbury

Année: 1987

Originalité: 7

Degré de difficulté: 8

Excitation: 7

Intemporalité: 5

Points Kofie: 6

SCORE TOTAL: 30

Il fait un autre dunk étrangement similaire à celui-ci dans le même. exact. concours. Vous verrez de quoi je parle bientôt.

Sauter par-dessus un accroupi Kevin Hart

Dunker: Donovan Mitchell

Année: 2018

Originalité: 6

Degré de difficulté: 7

Excitation: 8

Intemporalité: 6

Points Kofie: 4

SCORE TOTAL: 31

C’était à un moment où nous, en tant que société, ne pouvions pas sembler échapper à DJ Khaled et Kevin Hart, quoi que nous fassions. Comme je l’ai dit l’année dernière, ce n’était pas le meilleur dunk du concours ni le meilleur dunk de Mitchell de la soirée. Mais là encore, peut-être que Dikembe Mutombo était de bonne humeur.

Regarde encore … Oh ouais c’est vrai, Mutombo n’était pas juge cette année. C’est l’année où la NBA a pensé que c’était une bonne idée d’avoir des JUGES DE CÉLÉBRITÉ pour le concours de dunk.

Encore une fois, je n’ai aucun problème avec la victoire globale de Mitchell, mais ce jugement vient de tuer l’ambiance. J’ai fini de parler de ce dunk.

A 360

Dunker: Dominque Wilkins

Année: 1986

Originalité: 7

Degré de difficulté: 5

Excitation: 6

Intemporalité: 5

Points Kofie: 8

SCORE TOTAL: 31

Spud Webb fait aussi un 360 dunk dans ce concours, mais Dominique a un pied sur Webb donc ça a l’air moins impressionnant en comparaison. Wilkins est de toute façon plus connu pour ses moulins à vent. Pas d’émotions fortes.

Un enfant de Caroline trempant dans J. Cole en Caroline du Nord

Dunker: Dennis Smith Jr.

Année: 2019

Originalité: 6

Degré de difficulté: 7

Excitation: 8

Intemporalité: 4

Points Kofie: 6

SCORE TOTAL: 31

Je viens de Caroline du Nord, donc je me sentais fier que l’enfant soit sur le point de plonger contre J. Cole. Cependant, si j’ai jugé le dunk Mitchell-Kevin Hart comme je l’ai fait, je dois être juste.

Caroline, lève-toi!

Au-dessus de Dwyane Wade, lob de Steph Curry à un moulin à vent

Dunker: Dennis Smith Jr.

Année: 2019

Originalité: 8

Degré de difficulté: 9

Excitation: 5

Intemporalité: 5

Points Kofie: 4

SCORE TOTAL: 31

Ce serait bien plus haut sur la liste s’il n’avait pas fait autant de tentatives que Raymond Felton l’a fait.

Maintenant, certaines personnes sont très opposées au saut, mais j’aime le fait qu’il ait sauté sur Wade et attrapé le ballon. C’est impressionnant dans mon livre. Dennis, reviens et refais le concours de dunk.

Moulin à vent latéral

Dunker: Michael Jordan

Année: 1987

Originalité: 5

Degré de difficulté: 7

Excitation: 7

Intemporalité: 6

Points Kofie: 7

SCORE TOTAL: 32

À première vue, vous pourriez penser que je trébuche avec ce dunk. Le moulin à vent latéral Michael Jordan est l’un des slams les plus emblématiques de l’histoire du concours de dunk. Vous avez absolument raison, mais vous oubliez une chose: il a à peu près fait la même version de ce dunk deux fois, dans le même concours. Celui que vous regardez est la version la moins impressionnante et c’est pourquoi elle est si faible sur cette liste.

Moulin à vent

Dunker: Josh Smith

Année: 2005

Originalité: 3

Degré de difficulté: 7

Excitation: 8

Intemporalité: 5

Points Kofie: 9

SCORE TOTAL: 32

Merde, Josh Smith a vraiment fait trois variations de moulin à vent dans le même concours. Sauvage. On dirait qu’il n’a obtenu qu’un 50 parce qu’il était sous le maillot Wilkins. Maintenant, pour commencer, je n’aime pas la façon dont les juges gonflent ces scores juste parce que vous êtes allé sur nba.com et avez acheté un maillot à l’avance – cela doit cesser. Donc, comme il est le moins impressionnant de ses moulins à vent, c’est le plus faible d’entre eux sur cette liste.

Hors du panneau

Dunker: Dominique Wilkins

Année: 1988

Originalité: 7

Degré de difficulté: 6

Excitation: 7

Intemporalité: 5

Points Kofie: 8

SCORE TOTAL: 33

J’ai regardé ça 30 fois pour m’assurer de ne rien manquer. Ce dunk n’a pas vieilli gracieusement car il ressemble maintenant à quelque chose qu’une recrue 5 étoiles fait lors des échauffements pour impressionner les caméras. C’est un bon dunk pour cette époque, mais ce n’est même pas le meilleur dunk qu’il ait fait lors du concours. On dirait que c’était une sorte de score de maquillage.

Le jugement est partout dans ce concours et ce dunk en était la preuve. Je dirai qu’il est devenu très haut pour ce dunk, mais cette liste est la meilleure des meilleures.

Off the Backboard Tomahawk

Dunker: Donovan Mitchell

Année: 2018

Originalité: 6

Degré de difficulté: 8

Excitation: 8

Intemporalité: 5

Points Kofie: 7

SCORE TOTAL: 34

La chose que je donnerai à Donovan Mitchell sur celui-ci, c’est qu’il frappe et obtient cette façon plus propre que son imitation de dingue de Vince Carter qu’il a faite pour clôturer le concours. J’aime mieux le premier dunk de Mitchell dans la compétition – celui où il a fait rebondir le ballon sur un SECOND panier de basket.

Cela aurait dû être un 50.

Les mauvais dunks de Mitchell ont eu 50 ans ce soir-là, ce qui est dommage car les bons dunks auraient été assez élevés sur cette liste.

Pompe latérale sous le bras Dunk

Dunker: Terence Stansbury

Année: 1987

Originalité: 7

Degré de difficulté: 6

Excitation: 8

Intemporalité: 6

Points Kofie: 8

SCORE TOTAL: 35

Je suis désolé. Je ne peux pas entrer dans ce dunk pour la vie de moi. Honnêtement, le tirage au sort ne semble pas faire de différence. Pour étendre une branche d’olivier, cela a contribué à influencer certains lancers sous le bras que nous verrions dans des concours ultérieurs. Stansbury faisait de son mieux pour sortir des sentiers battus, mais ce dunk n’a pas bien vieilli au fil du temps.

Derrière le moulin à vent Off Bounce

Dunker: Dwight Howard

Année: 2009

Originalité: 7

Degré de difficulté: 8

Excitation: 8

Intemporalité: 6

Points Kofie: 6

SCORE TOTAL: 35

Cela semble piétonnier par rapport à toutes les autres choses que Dwight Howard a faites au fil des ans. Ce n’est pas son meilleur travail, mais je comprends. Shoutout to Howard étant le seul joueur de 2008 et 2009 à avoir 50 ans dans le concours de dunk (Nate Robinson en aurait eu à mon avis, mais le vote des fans a gêné.) Ce n’est pas un 50 élevé quand on le compare à son autre dunks, mais c’est un 50 sur l’échelle régulière du concours NBA dunk.

Oh hé, c’est à ça que sert cet article.

Hors du moulin à vent de panneau arrière

Dunker: Demar Derozan

Année: 2010

Originalité: 7

Degré de difficulté: 8

Excitation: 7

Intemporalité: 6

Points Kofie: 7

SCORE TOTAL: 35

C’était un dunk de premier tour pour éviter l’élimination. Il n’a pas besoin d’être dur, mais il l’a fait et je le respecte.

Ce dunk n’est pas du tout piéton, il ne m’a tout simplement pas autant excité que la plupart des dunks de la liste. Le concours de dunk a atteint son apogée après Dwight Howard. C’était comme s’il n’y avait pas de spectacle vraiment meilleur que ça pendant un temps et tout le monde le savait.

Ce concours de dunk sera connu comme celui d’après Dwight Howard. Milieu de la route. Oubliable. C’était l’année où nous avons pétitionné et exigé que Shannon Brown soit dans le concours de dunk et il nous a laissé tomber.

Moulin à vent 360 (Vince Carter style)

Dunker: Josh Smith

Année: 2005

Originalité: 6

Degré de difficulté: 10

Excitation: 9

Intemporalité: 6

Points Kofie: 6

SCORE TOTAL: 37

Criez pour avoir tenté de reproduire le dunk de Vince Carter, mais il n’a pas le même battage médiatique que 2000. Cela vaut pour tous ceux qui essaient de le faire, sauf Paul George, qui est le plan. Vince l’a retiré du plus propre. Nous sommes à un point avec ce dunk que tout doit être plus propre qu’une publicité Shamwow pour que cela ait un impact dans l’histoire du dunk.

Entre les jambes Dunk

Dunker: Desmond Mason

Année: 2003

Originalité: 7

Degré de difficulté: 9

Excitation: 8

Intemporalité: 7

Points Kofie: 6

SCORE TOTAL: 37

Quand on regarde l’extension que Mason a de la droite vers la gauche, on comprend pourquoi ce dunk a un 50. Mason est également droitier, ce qui rend le lancer avec sa gauche d’autant plus impressionnant. C’est aussi un dunk qu’il a tenté en 2001 et qui n’a pas pu s’en tenir, alors soutenez-le pour la persévérance.

J’aime ce dunk, vraiment. Cependant, il s’agit d’une liste empilée, nous devons donc noter en conséquence.

Off Bounce à une main et moins

Dunker: Demar Derozan

Année: 2011

Originalité: 8

Degré de difficulté: 9

Excitation: 8

Intemporalité: 5

Points Kofie: 8

SCORE TOTAL: 37

Un dunk up-and-under régulier n’était pas nouveau pour écrire à la maison quand vous regardez ce point de l’histoire de dunk, mais le faire hors du rebond était une bonne façon de l’animer. Derozan est l’un des meilleurs dunkers de la ligue, et c’est dommage qu’il ait participé à l’accalmie du concours de dunk créé par Dwight Howard. Il avait des dunks solides et faisait de son mieux.

Over Chance 180

Dunker: Aaron Gordon

Année: 2020

Originalité: 8

Degré de difficulté: 8

Excitation: 8

Intemporalité: 6

Points Kofie: 8

SCORE TOTAL: 38

Ce qui blesse ce dunk, c’est que la foule n’est pas éclairée et que les annonceurs débattaient de la question de savoir s’il s’agissait même d’un 50 ou non. Quand nous regardons en arrière les dunks du concours de dunk de Gordon, nous n’allons pas en parler. Je ne pense pas que nous le maintenions à un niveau plus élevé, mais lorsque vous participez à trois concours de dunk et à deux dunk-offs, vous deviendrez engourdi par certaines manifestations d’athlétisme. C’est triste mais j’ai raison.

Il a aussi apparemment fait sortir des gens célèbres de Tik Tok. Petty Kofie aurait donné un zéro en points Kofie mais le dunk était solide donc je vais être sympa.

Off Bounce Dunk

Dunker: Steve Francis

Année: 2000

Originalité: 7

Degré de difficulté: 8

Excitation: 8

Intemporalité: 6

Points Kofie: 9 (C’était un lob assez haut cul. On dirait qu’il a dû s’adapter à la passe, mais a quand même réussi à le claquer à la maison. Accessoires.)

SCORE TOTAL: 38

Dans un concours de dunk avec Vince Carter et Tracy McGrady, Francis avait de bons dunks et il suce ces se perdre dans le shuffle. Ce n’est pas son meilleur dunk dans le concours à mon avis, mais son dernier dunk a obtenu un 48 parce que Vince Carter était en train de brouiller la tête. Le concours de dunk de 2000 était entièrement consacré à Vince Carter, et il le sera toujours.

Désolé, Steve.

Dunk de moulin à vent à 360 degrés avec maillot Larry Johnson

Dunker: Miles Bridges

Année: 2019

Originalité: 7

Degré de difficulté: 9

Excitation: 9

Intemporalité: 5

Points Kofie: 8

SCORE TOTAL: 38

Je ne suis pas le plus grand fan des dunks en jersey classique, mais j’adore ce faux de Bridges. C’est cool que nous ayons reçu de nombreux hommages en Caroline du Nord lors de l’événement 2019 à Charlotte.

360 Dunk

Dunker: Spud Webb

Année: 1986

Originalité: 6

Degré de difficulté: 9

Excitation: 8

Intemporalité: 6

Points Kofie: 10 (il est 5’7.)

SCORE TOTAL: 39

Ce dunk est génial, mais le fait que la foule ne sache pas encore se déchaîner est décevant. Cela ressemble à une foule pour “The Newlywed Game” ou quelque chose. On a l’impression qu’ils n’apprécient pas vraiment à quel point il est difficile de tremper quand on a 5’7. Bien qu’il semble que je déchire la foule, ils s’animent pour ses autres dunks sur la liste.

Sur une chaise pliante

Dunker: Gerald Wilkins

Année: 1986

Originalité: 9

Degré de difficulté: 7

Excitation: 8

Intemporalité: 6

Points Kofie: 9 (Mesure la hauteur d’une chaise pliante … oui, c’est logique pour les années 80. J’approuve.)

SCORE TOTAL: 39

Ce dunk a contribué à ouvrir la voie au genre dunk sautant par-dessus la merde. Des dunks comme celui-ci ont montré aux futurs concurrents que les accessoires augmentaient les enjeux et le niveau de danger des dunks qui auraient autrement l’air de piétons. Ces dunks d’accessoires aident le public et la foule à calculer la capacité athlétique et la difficulté de chaque dunk.

C’est plus facile à imaginer.

Des scores dans les années 40

Pompe arrière inversée

Dunker: Jerome Kersey

Année: 1987

Originalité: 7

Degré de difficulté: 9

Excitation: 8

Intemporalité: 6

Points Kofie: 10

SCORE TOTAL: 40

C’est un super dunk pour les années 80. Les accessoires à vous, Jérôme. Lancer la balle d’un côté et l’attraper en arrière de l’autre côté à cette époque me fait honneur.

Moulin à vent côte à côte

Dunker: Dominique Wilkins

Année: 1985

Originalité: 7

Degré de difficulté: 7

Excitation: 8

Intemporalité: 8

Points Kofie: 10 (De retour dans la journée, c’est un dunk de cul de feu, ne mentez pas.)

SCORE TOTAL: 40

Dominique est connu pour le moulin à vent, donc les dunks comme ceux-ci resteront toujours dans les mémoires tout au long de l’histoire du concours. Alors que le moulin à vent a évolué en tant de dunks différents et meilleurs, le fait qu’il soit l’un des originaux rend cela important.

Oh merde, j’ai dit ça plus tôt.

Over Chance entre les jambes

Dunker: Aaron Gordon

Année: 2020

Originalité: 7

Degré de difficulté: 10

Excitation: 8

Intemporalité: 6

Points Kofie: 9

SCORE TOTAL: 40

Il y avait 10 50 dans ce concours. Après un certain temps, ils ont tous commencé à se mélanger et ce n’est la faute de personne, mais le système de notation cassé.

Pompe double inversée

Dunker: Michael Jordan

Année: 1988

Originalité: 8

Degré de difficulté: 7

Excitation: 9

Intemporalité: 8

Points Kofie: 8

SCORE TOTAL: 40

Nous n’avions jamais vu de pompe double inverser avec autant d’extension et d’air dans le concours auparavant. C’était une très bonne exécution par Air Jordan lui-même.

Les yeux bandés

Dunker: Cedric Ceballos

Année: 1992

Originalité: 10

Degré de difficulté: 10

Excitation: 8

Intemporalité: 8

Points Kofie: 4

SCORE TOTAL: 40 (s’il ne pouvait pas voir, mais 20 s’il le pouvait)

Je refuse de croire qu’il a fait tout cela en courant jusqu’au basket sans pouvoir au moins VOIR un peu. Le dunk était TROP propre pour que je puisse croire qu’il l’était. Il fait aussi un léger virage à la fin de sa course, quoi?! Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas me convaincre que quelque chose ne va pas. C’est probablement le dunk le plus difficile que j’ai dû marquer parce que 1) s’il l’a vraiment fait les yeux bandés, et 2) ce dunk était également à l’époque de la notation qui impliquait des décimales, donc obtenir un 50 dans cette période était très impressionnant. En fait, de 1989 à 1997, ce sont les 50 seuls donnés.

Des accessoires pour jouer la foule et créer le battage médiatique, mais je ne peux pas acheter ça.

Côté opposé du panneau entre les jambes (à nouveau)

Dunker: Derrick Jones, Jr.

Année: 2020

Originalité: 7

Degré de difficulté: 10

Excitation: 10

Intemporalité: 5

Points Kofie: 8

SCORE TOTAL: 40

Il a fait le même dunk en 2017. Heureusement pour lui, 2017 est un concours de dunk que tout le monde semble oublier donc je suppose que le recyclage n’était pas une mauvaise décision.

Moulin à vent à une main

Dunker: Dominique Wilkins

Année: 1988

Originalité: 8

Degré de difficulté: 8

Excitation: 8

Intemporalité: 8

Points Kofie: 9

SCORE TOTAL: 41

Dominique Wilkins était l’un des premiers spécialistes des moulins à vent. L’évolution du moulin à vent souligne à quel point ces performances antérieures étaient importantes pour l’avenir du trempage.

Nous verrons beaucoup de variations de moulins à vent sur cette liste et celle-ci est essentielle à l’histoire du dunk, mais c’est la plus élevée que je lui donnerai. Encore une fois, rien contre lui, c’est exactement ce qui se passe.

“MONSIEUR. 360 ”

Dunker: Victor Oladipo

Année: 2015

Originalité: 8

Degré de difficulté: 10

Excitation: 8

Intemporalité: 5

Points Kofie: 10 (C’est incroyablement difficile

SCORE TOTAL: 41

C’est l’un des meilleurs dunks qu’il a fait, et aussi celui avec le moins d’accessoires. Oui, je me souviens du chant et du masque de Black Panther plus que ses dunks réels, mais en termes de dunks, c’était vraiment bien. Malheureusement pour lui, c’était le concours de dunk où Zach LaVine a volé la vedette et pratiquement rien d’autre n’avait d’importance.

Moulin à air

Dunker: Jason Richardson

Année: 2002

Originalité: 6

Degré de difficulté: 7

Excitation: 10

Intemporalité: 8

Points Kofie: 10 (Il a dû utiliser la roue dunk ass dumb et suivre ces règles.)

SCORE TOTAL: 41

Les moulins à vent sont monnaie courante en 2002, mais bon dieu il POINÇON cela. Il a également l’avantage que les joueurs de la NBA au début des années 2000 perdent leur merde collective en arrière-plan pour des points d’excitation supplémentaires.

Pompe Off Bounce 360

Dunker: Jason Richardson

Année: 2003

Originalité: 8

Degré de difficulté: 9

Excitation: 9

Intemporalité: 7

Points Kofie: 8 (Il n’avait même pas besoin de faire ce dunk. Cana pouvait jouer prudemment, mais c’est un vrai.)

SCORE TOTAL: 41

C’est un dunk similaire à celui de McGrady en 2000, mais il termine avec une seule main, donc il se sépare juste assez. Il n’avait pas non plus besoin d’aller aussi fort sur ce dunk puisqu’il n’avait besoin que de 29 pour passer, mais il a décidé de faire un show. Je l’aime.

Moulin à vent Off Bounce

Dunker: Jason Richardson

Année: 2003

Originalité: 7

Degré de difficulté: 9

Excitation: 9

Intemporalité: 8

Points Kofie: 8 (l’élévation, la façon dont il frappe ce dunk. La réaction.)

SCORE TOTAL: 41

Il a utilisé ce dunk pour terminer le tour avec un total parfait de 100. C’est encore fou que Fred Jones ait gagné d’une manière ou d’une autre en 2004.

Tornade inversée à travers les jambes

Dunker: Derrick Jones, Jr.

Année: 2020

Originalité: 6

Degré de difficulté: 10

Excitation: 9

Intemporalité: 7

Points Kofie: 9

SCORE TOTAL: 41

Cela n’a qu’un score inférieur car Dennis Smith, Jr. a fait le même dunk en 2018 et a également obtenu un 50. Pour les points bonus, Jones a une envergure plus longue, alors même si cela pourrait être un peu «plus facile» pour lui. Cependant, il s’en est sorti plus propre que Smith.

Off Bounce Twist Dunk

Dunker: Fred Jones

Année: 2004

Originalité: 7

Degré de difficulté: 8

Excitation: 9

Intemporalité: 7

Points Kofie: 10

SCORE TOTAL: 41

En parlant de Fred Jones. Je n’ai pas compris à quel point ce dunk était bon jusqu’à ce que je voie l’extension que cet homme fait. C’est un dunk difficile. Maintenant, je suis toujours en colère contre les juges pour cet autre dunk qui a en quelque sorte obtenu un 50, mais bon, celui-ci est le dunk supérieur et mérite son score.

Off Bounce 360 ​​Twist

Dunker: Zach Lavine

Année: 2016

Originalité: 8

Degré de difficulté: 9

Excitation: 9

Intemporalité: 7

Points Kofie: 8

SCORE TOTAL: 41

Ce dunk n’est ancré que parce qu’il est très similaire au dunk qu’Aaron Gordon a fait avec la mascotte hoverboard, que nous verrons plus loin dans cette liste.

Plus de 3 personnes inversent Dunk

Dunker: Glenn Robinson

Année: 2017

Originalité: 7

Degré de difficulté: 9

Excitation: 8

Intemporalité: 8

Points Kofie: 9

SCORE TOTAL: 41

Glenn Robinson a fait de son mieux pour réussir un concours de dunk décevant. 2017 était l’année après Gordon-LaVine, donc la population en général allait penser que ce concours était décevant.

Moulin à vent latéral

Dunker: Michael Jordan

Année: 1987

Originalité: 7

Degré de difficulté: 8

Excitation: 9

Intemporalité: 8

Points Kofie: 10 (REGARDEZ LE VERT, VENEZ.)

SCORE TOTAL: 42

S’il était dans une autre époque où la créativité du dunk était plus avancée, je suis sûr qu’il aurait des dunks plus cool et c’est effrayant. Le rebond aurait été utilisé à bon escient dans des concours de dunk ultérieurs.

Ligne de tir libre

Dunker: Michael Jordan

Année: 1985

Originalité: 4

Degré de difficulté: 10

Excitation: 10

Intemporalité: 10

Points Kofie: 8

SCORE TOTAL: 42

La seule déduction possible que j’ai pour ce dunk est que le Dr J a fait ce dunk en 1984 (et 1976 dans le concours de dunk ABA).

Inverser entre les jambes

Dunker: Aaron Gordon

Année: 2020

Originalité: 8

Degré de difficulté: 10

Excitation: 7

Intemporalité: 8

Points Kofie: 9

SCORE TOTAL: 42

Ceci est un dunk de premier tour pour commencer la fête que nous avons vu auparavant dans le concours. POURTANT. Cela ne veut pas dire que ce dunk n’est pas impressionnant. C’est vrai, mais le fait que ce soit fait par Gordon signifie que nous ne nous en souviendrons pas aussi bien que ses autres dans son arsenal.

Over Kenyon Martin Windmill

Dunker: Josh Smith

Année: 2005

Originalité: 9

Degré de difficulté: 8

Excitation: 9

Intemporalité: 8

Points Kofie: 8

SCORE TOTAL: 42

Je vais donner ceci à Josh Smith, demander à la personne assise de vous jeter le lob était plutôt bon. Et terminer un moulin à vent hors de cela? C’est génial. Je pense que les gens oublient brièvement qu’il a remporté ce concours de dunk, mais ce n’est pas comme “Ayo, tu te souviens quand FRED JONES a remporté le concours de dunk?”

Je pourrais être hors de la base. Ce pourrait être le fan en colère des Pistons en moi qui masque tous les bons souvenirs que Josh Smith a eu dans la ligue. Quoi qu’il en soit, bon dunk.

«Twisterydo dah Twisteriday» – Shaq

Dunker: Eric Bledsoe

Année 2013

Originalité: 8

Degré de difficulté: 10

Excitation: 9

Intemporalité: 6

Points Kofie: 9

SCORE TOTAL: 42

Nous devons nous rappeler qu’il a 6’1, et il l’a fait dans un concours de dunk très oubliable.

Hors rebond entre les jambes

Dunker: Derrick Jones Jr.

Année: 2017

Originalité: 6

Degré de difficulté: 9

Excitation: 9

Intemporalité: 8

Points Kofie: 10

SCORE TOTAL: 42

REGARDEZ LA HAUTEUR DE CET HOMME SORT DU SOL, BON SEIGNEUR!

Inverser 360 entre les jambes en changeant de main

Dunker: Dennis Smith Jr.

Année: 2018

Originalité: 8

Degré de difficulté: 10

Excitation: 9

Intemporalité: 6

Points Kofie: 9

SCORE TOTAL: 42

Ce dunk est si bon qu’on oublie que DeAndre Jordan a fait une version identique de ce dunk l’année précédente. La différence ici est dans la hauteur et le fait qu’il l’a bien enlevé.

Ce fut le meilleur dunk dans un concours entaché de mauvais jugements de célébrités et de Kevin Hart dans la région. Je suis heureux que la grand-mère de Smith Jr. l’ait convaincu de participer à nouveau parce que je ne l’aurais pas refait.

Off Bounce Derrière le dos

Dunker: Zach LaVine

Année: 2015

Originalité: 7

Degré de difficulté: 10

Excitation: 10

Intemporalité: 8

Points Kofie: 8

SCORE TOTAL: 43

Ce dunk est donc un disciple du dunk d’André Igoudala. Personnellement, je pense qu’il le fait mieux qu’Iggy, mais c’est pourquoi l’originalité est un peu en dessous. C’est l’année où c’était Zach LaVine et pratiquement personne d’autre, donc la partie intemporelle devra prendre un peu de retard, surtout lorsque vous comparez le concours à 2016. Ce n’est vraiment pas juste.

Plus de deux personnes entre les jambes

Dunker: Derrick Jones Jr.

Année: 2020

Originalité: 8

Degré de difficulté: 10

Excitation: 10

Intemporalité: 6

Points Kofie: 9

SCORE TOTAL: 43

Pour une raison quelconque, le concours 2020 a eu beaucoup de sauts par-dessus les gens. Les meilleures variantes de dunk de Jones sont entre les jambes, et il s’en est tenu à BEAUCOUP du concours. La grande chose à propos de Jones est qu’il les frappe avec tellement de force que ça vous fait toujours “OK putain.”

Free Throw Line (Oui, encore une fois.)

Dunker: Michael Jordan

Année: 1988

Originalité: 6

Degré de difficulté: 10

Excitation: 10

Intemporalité: 8

Points Kofie: 9

SCORE TOTAL: 43

Lorsque j’ai regardé pour la première fois le montage vidéo de la NBA sur Youtube, je pensais que le dunk de la ligne de lancer franc de Jordan en 1988 était apparu deux fois sur la vidéo par accident. Nan. Il a fait le même dunk, dans le même concours, et a obtenu le même score. Le dunk du dernier tour est meilleur, mais ils sont tellement identiques que vous ne pouvez les différencier que via une relecture instantanée.

Panneau arrière rebondissant à une main

Dunker: Spud Webb

Année: 1986

Originalité: 7

Degré de difficulté: 8

Excitation: 10

Intemporalité: 8

Points Kofie: 10

SCORE TOTAL: 43

Encore. Il a 5’7.

Il est important de noter qu’il a réussi à faire sortir la foule de ses pieds avec celui-ci. Spud Webb est mon dunker préféré et honnêtement, je laisserais mon parti pris montrer et donner à tous ses dunks 50 si je ne faisais pas de mon mieux pour être juste.

Off Bounce Derrière le dos

Dunker: Andre Iguodala

Année: 2006

Originalité: 9

Degré de difficulté: 10

Excitation: 9

Intemporalité: 7

Points Kofie: 8

SCORE TOTAL: 43

Il lui propose de faire ce dunk une décennie complète avant LaVine, mais LaVine était beaucoup plus propre. Cela montre que même si Iggy n’était pas autant un artiste que Robinson, il nous excitait toujours avec ses dunks. Maintenant, vous pouvez dire qu’il s’est fait voler, mais je pense simplement que Nate Robinson a mieux profité du système en place. Ce qui était un temps infini pour tremper et plus de temps pour essayer une merde encore plus folle. Je ne dis pas que je suis pour ce format, mais je ne vais pas m’asseoir ici et prétendre que regarder Nate Robinson essayer de lober le ballon entre ses jambes depuis HALF COURT n’était pas amusant.

Panneau arrière entre les jambes

Dunker: Kenneth Faried

Année 2013

Originalité: 7

Degré de difficulté: 10

Excitation: 9

Intemporalité: 7

Points Kofie: 10

SCORE TOTAL: 43

Ce dunk est sorti de nulle part et le manque de run up nous a tous pris par surprise. C’est similaire au dunk de Richardson, mais le manque de run-up et le fait qu’il est un grand homme plus que de compenser cela.

Off Backboard Double Tap Dunk

Dunker: Larry Nance Jr.

Année: 2018

Originalité: 9

Degré de difficulté: 10

Excitation: 9

Intemporalité: 7

Points Kofie: 8

SCORE TOTAL: 43

Pour autant que ma mémoire soit bonne, ce dunk lui portera probablement un siège arrière portant le maillot de son père, et c’est dommage.

Cela me rappelle le dunk de style volley-ball de Dwight Howard qui ne figure pas sur cette liste à cause du vote des fans.

Pompe double Off Bounce 360

Dunker: Tracy McGrady

Année: 2000

Originalité: 9

Degré de difficulté: 10

Excitation: 8

Intemporalité: 7

Points Kofie: 10

SCORE TOTAL: 44

McGrady et Vince Carter étaient cousins ​​et coéquipiers dans le même concours de dunk, donc c’est vraiment cool. McGrady a également réalisé une solide performance globale en 2000 – les gens l’oublient. Il aurait gagné dans 95% des autres années, à mon avis.

Panneau arrière entre les jambes

Dunker: Jason Richardson

Année: 2004

Originalité: 8

Degré de difficulté: 8

Excitation: 9

Intemporalité: 9

Points Kofie: 10

SCORE TOTAL: 44

J-Rich est probablement le meilleur dunker à deux pieds entre les jambes de l’histoire de la NBA. Cet homme en était à son troisième concours et a quand même apporté la chaleur au concours. Il l’a également fait en chaussettes basses.

360 derrière le dos

Dunker: Terrence Ross

Année 2013

Originalité: 9

Degré de difficulté: 10

Excitation: 8

Intemporalité: 7

Points Kofie: 10

SCORE TOTAL: 44

En raison du manque de grands noms dans ce concours de dunk, il est facile d’oublier de grands dunks comme celui-ci. Ross a fait de son mieux, mais merde, ce concours de dunk était médiocre.

Panneau arrière entre les jambes

Dunker: Derrick Jones Jr.

Année: 2017

Originalité: 8

Degré de difficulté 10

Excitation: 9

Intemporalité: 9

Points Kofie: 8

SCORE TOTAL: 44

Quiconque a suivi Jones Jr. via Ballislife et Hoopmixtape savait ce qu’il était capable de participer au concours. Il n’a pas déçu.

Off Bounce Off Backboard Double Pump Reverse

Dunker: Dominique Wilkins

Année: 1985

Originalité: 9

Degré de difficulté: 10

Excitation: 8

Intemporalité: 8

Points Kofie: 10

SCORE TOTAL: 45

Il les portait de genouillères des années 80. Vous connaissez ceux qui ont l’air super douloureux maintenant. Anyway, Wilkins was able to recover from his not-good timing and was still able to turn this into an explosive dunk. Props.

Off Back of Backboard Up and Under

Dunker: Andre Iguodala

Year: 2006

Originality: 9

Degree of Difficulty: 9

Excitement: 9

Timelessness: 9

Kofie Points: 9

TOTAL SCORE: 45

The toss wasn’t perfect, but Iggy made an amazing catch and finish. Again, he would have won the dunk contest that year if there was a true time limit. This also helped pave the way for some other behind-the-backboard dunks that we’ll see later in time. Some we’ve already seen on this list. There’s always something exciting about a dunker clearing space behind the backboard, because you know that some shit is about to go down.

Bounce Dunk Jumping Over Spud Webb

Dunker: Nate Robinson

Year: 2006

Originality: 8

Degree of Difficulty: 9

Excitement: 10

Timelessness: 8

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 45

If that’s not Spud Webb, there would be a bonus point deduction because that’s really the only good choice. The NBA Dunk Contest is a competition where nostalgia wins and it doesn’t get more nostalgic than that. Iggy may have better dunks, but Nate had crowd control and creativity. That’s why he won.

Don’t just wear the jersey of the dunker that inspires you. Bring that man OUT. Don’t wear the purple Vince Carter jersey — bring out Vince Carter. Doing a poor man’s version of a classic dunk with that dunker’s jersey on is just disrespect in my eyes.

Partner Off Backboard Reverse Double Pump

Dunker: Gerald Green

Year: 2013

Originality: 8

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 7

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 45

Gerald Green got UP on this and reacted so nonchalantly. I think the cupcake dunk was amazing and more creative, but this is TOUGH to do. Green is one of the best leapers this league has ever seen and that’s what stands out no matter what dunk he does. Incroyable.

Off Backboard Swing Reverse

Dunker: Aaron Gordon

Year: 2016

Originality: 8

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 9

Timelessness: 8

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 45

It’s in the 2016 dunk contest, so the timelessness bar is set pretty high.

Jumping over Giannis then hitting the backboard.

Dunker: Pat Connaughton

Year: 2020

Originality: 9

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 9

Timelessness: 7

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 45

I don’t think Connaughton gets this 50 without his motion after the dunk because I don’t trust those judges to have realized it in realtime. With that being said, I really liked this dunk and I hope he does another dunk contest in the future.

Two People on Top of Each Other Reverse

Dunker: Glenn Robinson

Year: 2017

Originality: 9

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 9

Timelessness: 8

Kofie Points: 9

TOTAL SCORE: 45

Glenn Robinson wasn’t expected to win this dunk contest, but he came with the heat and silently won the thing. This is the same dunk contest where Aaron Gordon brought out a DRONE, but couldn’t finish the dunk (he was also coming off of an injury.) So we’ll live with this.

The Subtle Superman

Dunker: Hamidou Diallo

Year: 2019

Originality: 9

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 8

Kofie Points: 8

TOTAL SCORE: 45 (for now)

This dunk is awesome because Diallo is posing as Superman dunking over Shaq, who goes by Superman as well. We need to let this dunk simmer for a year before we give it the full timelessness score, but there is potential for this one to be an all-timer. He didn’t go full Superman uniform like Dwight did, yet he made this dunk his own. Respect.

Off Bounce Between the Legs Up and Under

Dunker: Zach LaVine

Year: 2015

Originality: 8

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 8

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 46

The thing about Zach LaVine’s dunks is that they’re all variations of each other, but those variations would all get 50s in the traditional dunk contest as it stands. You can look at all of them and say, “They’re just good dunks.” They aren’t over the top and laced with props, but rather just about the dunks themselves. That’s what has separated him from most other competitors. It’s not his need to go over the top and try to do the most that makes him great, it’s the fact that he really doesn’t have to do that.

Scorpion variant featuring Chance

Dunker: Aaron Gordon

Year: 2020

Originality: 10

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 8

Kofie Points: 8

TOTAL SCORE: 46

This is a variant of the Scorpion Dunk popularized by Jordan Kilganon, who did it in 2016. The difference between the two is that Kilganon didn’t look at the rim and also was wearing JEANS. Kilganon’s dunk would get a 50 on this list, as it’s one of the best dunks in basketball history. I’m sure Gordon could have avoided looking at the rim if he had wanted to, but I understand why he did it this way. It was going to get a 50 regardless, so why not go with the safer option?

Free Throw Line

Dunker: Julius Erving

Year: 1984

Originality: 10

Degree of Difficulty: 9

Excitement: 10

Timelessness: 9

Kofie Points: 8 (Man did it in high socks and short shorts.)

TOTAL SCORE: 46

(Dr. J did this in the ABA dunk contest in 1976, but I’m not talking about that. That’s why there’s a 10 for originality.)

Looking back, the monotone announcers and the flatline crowd really take some of the air out of it. It sounds like he’s narrating a super old cartoon that’s on at the same bat time and same bat channel. This sucks because this is a very impressive dunk, the crowd was just too whack to realize it.

Free Throw Line (Yes, again)

Dunker: Michael Jordan

Year: 1988

Originality: 6

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 10

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 46

Michael Jordan basically repeated a dunk in the 1988 NBA dunk contest, but it’s a super hard dunk and he did it well both times. I guess I’ll allow it. This is what went on bedroom posters. This is what made everyone be Like Mike, so I’m sorry that I say this is the more iconic dunk, but for the longest time I thought Jordan did it first. Tu sais pourquoi? Because this is more iconic than Dr. J’s free throw line dunk.

Fight me. I scored them both the same anyway.

Off Bounce Behind the Back Finish on the Opposite Side of the Rim

Dunker: Zach LaVine

Year: 2016

Originality: 8

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 8

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 46

God, he’s so damn good. The longer that dunk-off with Aaron Gordon went on, the more likely LaVine was going to win. Because he can just do shit like this.

Behind Backboard Between the Legs

Dunker: Zach LaVine

Year: 2016

Originality: 9

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 7

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 46

See above: It’s the same thing. Zach LaVine has a special style, and that’s Get a 50.

Honey Dip

Dunker: Vince Carter

Year: 2000

Originality: 10

Degree of Difficulty: 9

Excitement: 10

Timelessness: 9

Kofie Points: 8

TOTAL SCORE: 46

This dunk has since evolved, but Vince Carter was breaking out the bag of tricks like it was nothing. It’s been expanded upon by dunkers like Blake Griffin in 2011 and now professional dunkers all over the world. Honestly, if you think this one deserves a higher score, I won’t even argue with you. The crowd reaction was more shock than excitement and seemed milder than his other dunks in 2000, but this is still a great dunk overall.

Off Side of the backboard 360 twist

Dunker: Aaron Gordon

Year: 2020

Originality: 10

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 8

Kofie Points: 9

TOTAL SCORE: 47

I don’t think that Zach LaVine robbed Gordon in 2016, but I understand people who do. I think 2020 was an even stronger case. Sensationnel. I know this has the same motion as his hoverboard dunk, but I think this one might be even tougher. The only things the hoverboard dunk has on this is that it looks cooler and the mascot was perfect.

Off Bounce Between the Legs Backward

Dunker: Jason Richardson

Year: 2003

Originality: 9

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 8

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 47

Jason Richardson is one of the best two-foot leapers the game has ever seen. The explosiveness paired with NBA players in 2003 fashion losing their shit is as iconic as it gets. You even had AIR JORDAN looking up like, Damn that was dope.

Over Dunk Contest coach off backboard between the legs

Dunker: Derrick Jones Jr.

Year: 2020

Originality: 10

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 8

Kofie Points: 9

TOTAL SCORE: 47

This is my favorite dunk from this year’s contest. Like I said before. Jones knows how to PUNCH these between the legs dunks and this is cool. Nowadays when I see someone about to get jumped over near the rim I kind of just check out. However it was a perfect toss by dunk contest coach Chuck Millan followed up with a smooth, powerful finish. Bravo.

Windmill from Damn Near the FT Line

Dunker: Zach LaVine

Year: 2016

Originality: 9

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 9

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 48

This was the dunk-off, so he wasn’t even planning to DO this one. That’s what makes the dunk-off so riveting. LaVine and Gordon weren’t expecting to have to do these, but they were still head-and-shoulders above most of the dunks seen in dunk contest history. That’s why it’s so high.

Off Bounce Reverse

Dunker: Spud Webb

Year: 1986

Originality: 9

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 10

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 49

The man is 5’7, y’all, and he’s perfectly timing bounces with enough air to do a reverse. That’s incredible. I know we seem lenient to shorter people in the dunk contest, but the stuff he’s doing at that height is so damn impressive. Especially in that era. If you ask me, Spud Webb is the reason why a lot of the big men in the dunk contest strived to step their games up and I think that’s what pushed players like Dwight Howard and JaVale McGee to do dunks that only they can do. Because if a guy a foot shorter can do the same dunk as you, then your dunk just looks less impressive.

12-foot Off Backboard

Dunker: Dwight Howard

Year: 2009

Originality: 10

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 9

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 49

He’s wearing a cape. Now, is this a dunk that another bouncy big man can do? Peut être. However, the show, paired with the spectacle and the hype the built up around it more than make up for that fact. We don’t think about who else can do this dunk, because no one could possibly make it look better than Dwight Howard in a Superman costume.

Off Backboard Behind the Back to a Lefty Windmill

Dunker: Dwight Howard

Year: 2008

Originality: 10

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 9

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 49

This is a dunk only a few people can do. Dwight Howard did a phenomenal job using his physical attributes to do dunks that no one else would dare attempt and he made this look EASY. The fact that he was taller made this a harder dunk, because his HEAD WAS ON THE OTHER SIDE OF THE BACKBOARD WHEN HE DUNKED IT. Only like 1 percent of the league can do that, and then you add a windmill to it? ALLONS.

Honorable Mentions and Personal Favorites.

I just wanted to take the time to honor some of my favorite dunks that didn’t get a 50 because of fan voting and some underrated dunks that just didn’t get a perfect score. Prendre plaisir.

THE TRUE 50s

360 Windmill

Dunker: Vince Carter

Year: 2000

Originality: 10

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 10

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 50

Vince Carter may have not invented the windmill, but dammit he had the cleanest windmills in the history of basketball. This is art. He makes this dunk look so damn easy and the celebration and crowd reaction on top of that, man. I know Paul George did this dunk in game and everyone lost their shit, but it’s not the same. Every time someone tries to do this dunk now it doesn’t compare to Vince.

Even if you try to wear the iconic purple Vince jersey, you’re just making a fool of yourself at that point. There is only one Vinsanity.

Off Backboard, Off Steve Nash

Dunker: Amar’e Stoudemire

Year: 2005

Originality: 10

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 10

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 50

This dunk is special for a few reasons. From everyone shouting to Steve Nash just being there, it’s one of the few times where a missed attempt got people even more excited for the dunk, and it’s also one of the few times a partner starts the dunk without the ball. So we had no idea what was happening. This is just a great dunk. Josh Smith may have won the whole contest, but Amar’e won the night. This is the dunk people remember.

Dwight Howard Superman Dunk

Dunker: Dwight Howard

Year: 2008

Originality: 10

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 10

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 50

Forget about the tape he put down on the court, the pure showmanship and hype about this dunk is masterclass. The moment he takes off his jersey and puts on that cape, the fans go wild. Dwight had been putting on a show all night long and the fans were ready for more. You can complain about the fact that he threw it in, but just being in a POSITION to throw it in and still make it is incredible. And he got it on the FIRST TRY.

Bounce from T-MAC to Between the Legs

Dunker: Vince Carter

Year: 2000

Originality: 10

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 10

Kofie Points: 10 (IT’S OVER, LADIES AND GENTLEMEN.)

TOTAL SCORE: 50

The fact that cousins Tracy McGrady and Vince Carter were both in the dunk contest at the same time as teammates helping each other is incredible. The celebration and swagger afterward also make this one of the best dunk contest moments of all time. EVEN THE JUDGES hop over the table to congratulate him. C’est fou.

Also in the interview, he says that is THE FIRST TIME HE’S EVER DONE THAT IN HIS LIFE. WHAT.

Two Balls, Two Goals, One Lob Off Backboard

Dunker: JaVale McGee

Year: 2011

Originality: 10

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 10

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 50

Say what you want about JaVale McGee, this man showed up with some of the most creative dunks the contest has ever seen. This one is a great showcase of creativity, knowing what you can do, and hype buildup. Kudos JaVale.

Over Mascot, Under Legs

Dunker: Aaron Gordon

Year: 2016

Originality: 10

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 10

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 50

The goofiness of the mascot makes the dunk so much better. When Aaron Gordon did this dunk, I had seen it before by a professional dunker, but I’m only comparing the originality to other NBA dunks in the dunk contest. Everyone went crazy after this. The mascot who probably couldn’t see shit even went wild. This was the best dunk in the best dunk contest.

Between the Legs Free Throw Line

Dunker: Zach Lavine

Year: 2016

Originality: 10

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 10

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 50

People were still mad at Aaron Gordon’s Non-50 that we really glossed over this dunk. Zach LaVine is the best one-foot dunker to ever touch the contest. He took off from where many NBA players ATTEMPT the free throw line dunk, and went between his legs as well to WALKOFF with the trophy?! The dunk was so good it almost made us forget that Kevin Hart was saying words over it. Presque.

Hoverboard

Dunker: Aaron Gordon

Year: 2016

Originality: 10

Degree of Difficulty: 10

Excitement: 10

Timelessness: 10

Kofie Points: 10

TOTAL SCORE: 50

We’ll probably never see this dunk again and that’s because the fad of hoverboards will go away. The timing of this dunk. The tension that came about as Gordon pretended to dunk, but then the mascot started spinning. This is the perfect dunk contest dunk, and there probably won’t be another because those hoverboard things kept catching on fire.