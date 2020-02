NBA Trade Deadline 2020: gagnants et perdants d’une journée folle de négociation

Nous ne nous attendions pas à ce que la date limite du commerce de la NBA 2020 présente beaucoup d’activité. Nous avions tort. Les 72 dernières heures avant la fin de la saison commerciale ont plutôt présenté la vague d’activités habituelle que nous attendons de cette ligue. Les prétendants sont montés de niveau, plusieurs jeunes stars ont changé d’adresse juste au moment où elles semblaient rester sur place, et les offres ont volé du champ gauche que nous essayons toujours de traiter.

Cela dit, cette échéance commerciale a pâli par rapport aux changements sismiques que nous avons vus cet été en libre arbitre. La ruée des offres au buzzer a fait que cette journée semble plus importante pour la course au titre qu’elle ne l’est réellement. Il n’y a eu aucun métier de superstar, ni aucun vétéran important qui s’est joint à la dernière pièce d’un prétendant au titre, la Rasheed Wallace à Détroit en 2004 ou Marc Gasol à Toronto la saison dernière. Le commerce D’Angelo Russell-Andrew Wiggins entre Golden State et Minnesota est intéressant, mais les deux équipes sont à la loterie. Sinon, les plus grands noms qui ont déménagé sont des acteurs qui pourraient donner un petit coup de pouce, quoique utile, à leurs nouvelles équipes.

Évaluons les dégâts.

GAGNANTS

Andre Iguodala

Iguodala fera un agent incroyable s’il choisit cette voie une fois ses jours de jeu terminés. Quand il était dernier agent libre, il a simulé l’intérêt des Rockets et d’autres pour se procurer un contrat de 45 millions de dollars sur trois ans avec les Warriors soucieux de leur argent malgré son âge avancé. Lorsque les Warriors l’ont échangé aux Grizzlies l’été dernier, Iguodala a négocié un accord avec Memphis qui lui a permis de se détendre sur la touche et d’être toujours payé. Maintenant, il est de retour dans la course au titre en tant que membre du Miami Heat et a obtenu une prolongation de contrat de 30 millions de dollars pour deux ans.

Ça doit être agréable d’être payé pour ne pas travailler pendant plusieurs mois, puis d’obtenir une avance de plusieurs millions de dollars de votre nouvelle équipe avant même de monter sur le terrain.

Bruh tu es une légende @andre. Mon gars était assis la moitié de la saison. J’ai passé du temps avec sa famille. Promu son livre. Aiguisé ses plans après la retraite et encaissé ✊ respect bruh.

– CJ McCollum (@CJMcCollum) 6 février 2020

chaleur de Miami

Ils n’ont pas eu Danilo Gallinari, ce qui leur aurait donné une menace sérieuse pour gagner l’Est. Mais Pat Riley a quand même bien fait d’améliorer la profondeur de son équipe en remplaçant trois joueurs sans rotation par Iguodala, Jae Crowder et Solomon Hill. Tous les trois devraient consolider une défense qui a été médiocre cette année malgré le succès individuel de Jimmy Butler et Bam Adebayo. Imaginez Butler et Iguodala au sommet de la zone 2-3 d’Erik Spoelstra. Bonne chance en marquant là-dessus.

De plus, Riley a manoeuvré le Heat en position d’avoir un espace de plafond cet été sans compromettre aucune pièce en 2021, qui se présente comme une classe d’agent libre beaucoup plus forte.

Karl-Anthony Towns

Ses. Événement.

Eh bien, pas la partie Devin Booker, du moins pas encore. Pourtant, Towns arrive à jouer avec son meilleur ami qui se trouve également être un meneur de jeu de qualité pour lui passer le ballon. Cela devrait lui remonter le moral après avoir perdu 13 matchs de suite.

Andrew Wiggins

La résurgence de Wiggins a duré quelques semaines cette année avant de revenir à ses mauvaises habitudes. Il est possible qu’il soit taquin le reste de sa carrière. Mais les guerriers Steph / Klay / Draymond offrent un aussi bon point d’atterrissage que n’importe lequel pour le canaliser dans un rôle défini qui tire le meilleur parti de ses forces. Harrison Barnes s’est plutôt bien débrouillé en jouant contre ces trois-là. Maintenant, c’est au tour de Wiggins.

Agence des arts créatifs

Pendant des années, l’éminente agence de sports et de divertissement a été la règle fantôme des Knicks. Comme l’explique Ricky O’Donnell:

La CAA a représenté Carmelo Anthony, que les Knicks ont échangé avant l’agence libre et a ensuite signé à nouveau pour une extension maximale. La CAA représentait J.R.Smith, qui est devenu le sixième homme de l’année avec les Knicks. La CAA a également représenté son frère Chris Smith, qui a fait son chemin sur les Knicks malgré le manque de qualifications pour conserver une place sur la liste NBA. Il y avait des rumeurs selon lesquelles l’ancien entraîneur des Knicks, Mike Woodson, a changé d’agence pour devenir CAA en 2012 pour conserver son emploi. L’ancien directeur général adjoint (et actuellement directeur général de la Knicks G League) Allan Houston et le directeur du personnel des joueurs Mark Warkentien étaient également représentés par la CAA.

Dans une histoire ESPN de 2014, un joueur des Knicks a déclaré au journaliste Chris Broussard que la franchise jouait aux favoris des clients de la CAA. “Vous voyez comment les gars de la CAA sont traités différemment”, a expliqué le joueur. «Comment ils s’en sortent en disant certaines choses aux entraîneurs. Comment les entraîneurs leur parlent différemment de ce qu’ils parlent aux autres gars. C’est un problème.”

Leur influence a diminué une fois que les Knicks ont engagé Phil Jackson, qui a juré de retirer leurs tentacules de l’opération. Mais une demi-décennie plus tard, ils sont baaaaaaack, et maintenant à titre officiel. Félicitations à Leon Rose et William Wesley pour avoir repris le pouvoir du front office de Knicks qui s’est ouvert lorsque le propriétaire James Dolan a licencié Steve Mills deux jours avant la date limite des échanges.

Toronto Raptors

Ils n’ont pas fait d’échange, mais aucun de leurs autres rivaux de l’Est ne l’a fait non plus, sauf pour le Heat. Plus important encore, la décision des Knicks de retourner à la CAA a bien éteint le risque croissant que le président de l’équipe Masai Ujiri quitte le Canada pour sauver le basketball à Manhattan.

LA Clippers

Ils ont battu leurs rivaux de Crosstown pour Marcus Morris, un tireur à trois points à renversement dur qui se glissera dans leurs alignements de départ et de clôture. Il n’aidera pas la protection du bord fragile des Clippers et n’est pas un grand passeur, mais sa capacité de tir devrait ouvrir la voie à une infraction des Clippers qui peut parfois stagner. Tout cela a coûté un choix de première ronde dont les Clippers n’avaient pas besoin, quelques perspectives marginales qu’ils ne jouaient pas et un pire combo en avant dans Maurice Harkless qui ne convenait pas.

Houston Rockets

Voici plus sur pourquoi le mouvement all-in des Rockets sur la petite balle était intelligent. Cela aurait été bien s’ils avaient un autre grand homme, cependant.

Clint Capela

Capela est un meilleur joueur qu’il ne l’a montré au cours des deux dernières années. Le passage de Houston à plus de jeux d’isolement au lieu de pick-and-roll l’a sorti de sa zone de confort, et l’échange de Chris Paul contre Russell Westbrook a réduit la parole sur les opportunités de roulement en baisse qu’il a obtenues. Maintenant, il peut jouer dans une équipe des Hawks avec un jeune maestro pick-and-roll à Trae Young qui lui fournira une demi-douzaine d’opportunités de lob par match.

Kyle Kuzma

Les Lakers ont refusé d’inclure Kuzma dans un accord potentiel pour Morris, bien qu’il ne soit pas clair comment ils auraient fait en sorte que l’argent fonctionne dans un tel accord. Ils n’ont pas non plus fait affaire avec Kuzma pour Derrick Rose, Robert Covington ou un certain nombre de vétérans gagnants qui auraient pu s’adapter de manière plus fiable à LeBron James et Anthony Davis. C’est un gros pari que Kuzma relève le défi lors de sa première descente en séries éliminatoires.

(Je pense aussi que c’était le bon choix, surtout si les Lakers remportent également le concours de rachat de Darren Collison).

GAGNANTS MODES

Grizzlies de Memphis

Les Grizzlies devraient être félicités pour avoir extrait de la valeur d’un vétéran fier qui ne leur a jamais été adapté. Ils méritent également plus de crédit que ce qui leur a été accordé pour avoir enfermé Dillon Brooks, garde de tir et résident de merde, dans une prolongation raisonnable de 35 millions de dollars sur trois ans, au lieu de le laisser tester un marché de libre agence restreint stérile cet été.

Mais le commerce spécifique qu’ils ont fini par faire avec Miami comporte un risque à la baisse qui n’était peut-être pas nécessaire. Je suis un fan de Winslow depuis longtemps, mais il a raté près de la moitié de tous les matchs possibles de la saison régulière depuis sa saison recrue et n’a joué que 11 matchs cette année en raison de problèmes de dos. Il est prometteur lorsqu’il est en bonne santé, mais n’a pas pu rester sur le terrain. Hors Iguodala, le prix pour tenter sa chance sur Winslow était de deux joueurs de rotation utiles cette année (Jae Crowder, Solomon Hill) et de 29 millions de dollars de salaire l’année prochaine pour deux joueurs (James Johnson et Dion Waiters) qui sont tombés en disgrâce à Miami. C’est un coût élevé, surtout si l’on considère que Memphis s’est retiré de l’espace disponible avec ce mouvement et l’extension Brooks. Memphis n’est pas une destination d’agent libre, mais l’espace plafond a d’autres utilisations. Le faire leur a permis d’affronter Iguodala l’été dernier pour un choix de repêchage supplémentaire, par exemple.

Mieux vaut espérer que Winslow reste en bonne santé.

Philadelphia 76ers

Les 76ers n’ont fait aucun mouvement de slam-dunk, mais obtenir Alec Burks et Glenn Robinson III étaye un banc fragile à un coût minime. Burks pourrait être un ajustement particulièrement agréable en tant que deuxième porteur de ballon lorsque Ben Simmons joue sans Joel Embiid.

: haussement d’épaules:

Golden State Warriors

Bien qu’ils aient insisté autrement, les Warriors ont finalement signé D’Angelo Russell pour être un atout commercial. Comment ont-ils maximisé cet atout? Essentiellement, les Warriors ont échangé:

Et en retour, ils ont reçu:

Andrew Wiggins

Choix de première ronde 2021 du Minnesota, protégé par le top 3, puis non protégé s’il ne transmet pas

Choix de deuxième ronde en 2021 au Minnesota

C’est … OK je suppose. De toute évidence, Durant était un putain de toute façon. Russell est meilleur que Wiggins et sur un contrat légèrement meilleur, mais je ne pense pas que la différence soit flagrante et Wiggins a moins de chevauchement de position avec Stephen Curry et Klay Thompson. Le premier round 2021 du Minnesota pourrait être à la loterie et se marie bien comme un actif commercial avec le propre choix de 2020 de Golden State. Dans le même temps, perdre ce choix de 2024 pour dégager Iguodala peut revenir pour les mordre s’ils sont obligés de reconstruire sur la route.

J’aurais probablement gardé Russell jusqu’à l’été, mais il y a encore une chance que les Warriors prennent le dessus, surtout s’ils peuvent réhabiliter Wiggins.

Minnesota Timberwolves

Les Timberwolves devaient faire quelque chose pour mettre un sourire sur le visage de Karl-Anthony Towns, et le meilleur ami D’Angelo Russell le fait certainement à court terme. Ils ont également obtenu une valeur décente pour Robert Covington sous la forme d’un choix de première ronde et de deux agents libres restreints utiles à Malik Beasley et Juancho Hernangomez. Leur perspective à long terme est meilleure maintenant qu’elle ne l’aurait été s’ils n’avaient rien fait.

Mais cela ne ressemble toujours pas à une équipe qui peut vraiment rivaliser au premier rang des villes. Russell and Towns devrait être un joli tandem offensif de pick-and-roll, mais ils seront éclairés à l’autre bout. Perdre Covington affaiblit une défense déjà terrible, bien que Beasley soit au moins sur la courbe d’âge de Towns. Ils ont vraiment besoin que Jarrett Culver se transforme en bloc de construction, et les premiers retours sont mitigés. Le fait de ne pas avoir son propre choix 2021 peut faire plus de mal que de conserver sa sélection 2020 si les experts en ébauche ont raison sur la faiblesse de cette classe. La perte de Wiggins peut être une addition par soustraction, mais les loups ne devraient pas avoir beaucoup d’espace de plafond à moins qu’ils ne quittent certains de leurs nouveaux ajouts.

Au moins, le Minnesota a obtenu un meneur. Cela seul sauve la situation.

PERDANTS

Fans de New York Knicks

Pour citer Jonathan Schulman de Posting and Toasting:

Hors de la poêle et dans le feu pour New York. James Dolan déteste apprendre les leçons et est perpétuellement déterminé à répéter ses erreurs. Tant qu’il est en bonne compagnie, il a l’air de bien remettre son poing et de succomber à la volonté d’hommes plus virils. Finalement, les erreurs du passé feront écho dans l’avenir des Knicks et Dolan imposera sa petite vengeance à un autre ami. Cette fois, c’est Leon Rose.

Les Knicks tournent la décision de remettre les clés à Rose, un agent de joueur de premier plan, comme un geste qui reflète le succès de croisements d’agents / cadres récents comme Bob Myers dans Golden State et Rob Pelinka avec les Lakers. Ce serait plus facile à croire si a) Dolan et les Knicks n’avaient pas une histoire mouvementée avec le CAA de Rose, et b) l’alternative de poursuivre Masai Ujiri n’était pas si lourde en arrière-plan.

Pourquoi est-il si difficile pour Dolan d’être patient et d’utiliser ses poches profondes pour aller chercher le dirigeant de basket-ball le plus intelligent possible?

Toutes les personnes impliquées dans le commerce d’Andre Drummond

Quelle triste fin pour les sept ans et demi d’Andre Drummond à Détroit. Les Pistons l’ont retenu trop longtemps dans de multiples tentatives désespérées pour atteindre la pertinence, puis ont découvert qu’il n’avait aucune valeur commerciale une fois qu’ils ont finalement réalisé qu’ils devaient passer à autre chose. Ils ont fini par accepter un package commercial de salaire mort et un choix de second tour bas, tout cela parce qu’ils craignaient que Drummond n’exerce son option de joueur de 27 millions de dollars. C’est un piètre retour pour un joueur qui était censé inaugurer une nouvelle ère il y a des années.

Et quel est l’avantage pour Cleveland de conclure cet accord? Ils ont «gagné» le métier aujourd’hui, mais il est difficile de voir comment Drummond devient un élément clé de leur avenir à long terme. Soit il marche pour rien cet été, soit il se fraye un chemin dans une prolongation de contrat lucrative qui le place sur une chronologie différente de leur jeune arrière-cour. Peut-être que les Cavaliers peuvent réhabiliter sa valeur et l’échanger à nouveau, mais cela nécessite que la ligue oublie le peu de valeur qu’ils lui accordent actuellement.

Quant à Drummond … mec. Il avait besoin d’un changement de décor, mais maintenant il entre dans une franchise qui est à des kilomètres de tout conflit et a une chimie horrible dans les vestiaires. Il le prend aussi bien que prévu.

S’il y a une chose que j’ai apprise sur la NBA, il n’y a pas d’amis ou de loyauté. J’ai donné mon cœur et mon âme aux Pistons, et faire en sorte que cela se produise sans tête haute me fait encore plus comprendre que ce n’est qu’une affaire! Je t’aime Detroit …

– Andre Drummond (@AndreDrummond) 6 février 2020

Denver Nuggets

L’implication des Nuggets dans le blockbuster à quatre équipes de Houston, centré sur mardi, semblait être une configuration pour quelque chose de plus grand. Shabazz Napier pour Jordan McRae n’est pas ce que nous avions en tête.

Je comprends que les Nuggets étaient peu susceptibles de garder Malik Beasley et Juancho Hernangomez même s’ils avaient leurs droits d’agent libre restreints. Je comprends que leur rotation était trop profonde pour accueillir tout le monde. Mais le package de retour d’un choix de première ronde fin 2020 et de deux jeunes non éprouvés à Noah Vonleh et Keita Bates-Diop est toujours décevant.

Sacramento Kings

Je vais juste laisser ça là.

Les Kings ont signé Trevor Ariza et Dewayne Dedmon en libre arbitre et les ont échangés tous les deux avant la pause des étoiles.

– Paul Flannery (@Pflanns) 6 février 2020