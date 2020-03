NBA What-Ifs, Brady vs Belichick, Vintage Barkley et Sports Nostalgia par Necessity avec Ryen Russillo

Photo de Maddie Meyer / .

De plus, tous les anciens jeux diffusés à la télévision

Le Ringer’s Bill Simmons est rejoint par Ryen Russillo pour poser une série de questions «what-if» compte tenu de l’incertitude entourant la saison 2019-20. Ils discutent d’anciens jeux diffusés à la télévision, Tom Brady quittant les Patriots, des recommandations de livres, de télévision et de films, et le match 5 de la finale de la Conférence de l’Ouest de 1993 entre les SuperSonics et les Suns.

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / Stitcher / RSS