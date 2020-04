＇The Last Dance＇, c’est le documentaire le plus attendu sur la Jordanie

“The Last Dance” commence avec la silhouette d’un homme assis regardant l’horizon au milieu d’un grand manoir. Dans les premiers épisodes du documentaire, auxquels EFE a eu accès, cet homme revient sur son héritage, conscient qu’il n’y a pas de pic de basket sans son nom. C’est Michael Jordan.

Un documentaire au regard nostalgique du crépuscule de ses Chicago Bulls historiques et il est diffusé sur Netflix à partir de lundi.

Un label rappelle au début des travaux que la franchise “la ville du vent” avait remporté cinq titres au cours des sept dernières années et que l’avenir de la dynastie était en danger de son objectif de remporter trois championnats consécutifs (1991, 1992, 1993, 1996, 1997) pour la deuxième fois, notamment en raison de l’étanchéité entre Jerry Krause (directeur général du club), qui exigeait une plus grande reconnaissance de ses actions, et Phil Jackson, entraîneur d’équipe.

Et c’est là que réside l’origine de nombreuses tensions et incertitudes qui ont pesé sur Jordan et sa compagnie lors de cette «dernière danse», comme Jackson lui-même l’a décrit la saison, sachant que le conte de fées allait prendre fin. en juin 1997 quel que soit le résultat. Krause l’avait déjà prévenu: “Même si tu finis avec 82-0, tu ne continueras pas”.

Jordan a été le premier à ne pas supporter la grosse Krause (Décédé en 2017) et n’a pas manqué une occasion de le ridiculiser: “Est-ce que ce sont les pilules que vous prenez pour rester si courtes? Ou sont-ce les pilules amaigrissantes?”, Lance-t-il lors de la première séance d’entraînement de la pré-saison. Déjà à Paris, avant de commencer le tournoi McDonald’s, il demande: “Tu viens prendre quelques clichés? Il va falloir baisser le panier”.

La star ne pouvait pas comprendre comment la franchise visait à détruire une équipe gagnante et commencer une reconstruction qui laisserait plus d’inconnues que de certitudes. “Les Cubs (équipe de baseball de Chicago) se reconstruisent depuis 42 ans”, a-t-il déclaré avec son ricanement caractéristique après avoir remporté le cinquième anneau.

Jackson, convaincu par Jerry Reinsdorf, propriétaire des Bulls, a signé un an de plus. Et depuis le début, Jordan avait lié son avenir à celui de l’entraîneur, donc tout le monde tenait son deuxième retrait pour acquis après l’été 1993. Il n’y avait pas de retour possible.

En outre, d’autres problèmes sont apparus: la méfiance de Scottie Pippen envers le conseil d’administration après des années de salaire bien inférieur à ce qu’il méritait et la folie de Dennis Rodman, de plus en plus insoutenable et incontrôlable: “J’ai été surpris par le simple fait qu’ils m’ont demandé si je voulais les rejoindre!”, ont déclaré les anciens “Bad Boys”, les difficiles Detroit Pistons qui ont été les bourreaux des Bulls pendant des années.

Dans ce contexte, un voyage linéaire commence pour la saison tout en revoyant la trajectoire de Jordan pour y arriver, à partir de ses années universitaires sous la loupe de Dean Smith à l’Université de Caroline du Nord (inestimable le moment où sa mère, Dolores, lit une lettre de son fils demandant pardon pour ce qu’il dépense au téléphone).

En plus de son impact immédiat en tant que recrue sur des taureaux médiocres qui, avant son arrivée, étaient le vilain petit canard en ville pour les franchises sportives.

Au cours de ce voyage, le documentaire s’arrête Grave blessure de Jordan pendant la saison 1985-86, sa frustration devant l’impossibilité d’atteindre les finales jusqu’en 1991, son obsession croissante pour le monde des paris et sa peur de parler de politique (“Les républicains vendent aussi des chaussures”).

“The Last Dance” n’est peut-être pas extraordinairement révélateur pour les plus amateurs, mais il offre un matériel spectaculaire, inédit dans de nombreux cas (avec un accès exclusif à l’équipe lors de cette dernière saison de rêve) et truffé de déclarations juteuses de la part de personnes impliquées et de personnalités telles que l’ancien président américain. Barack Obama.

Mais le point culminant est le contenu de l’entretien avec Jordan, qui sert de portrait clair de sa personnalité: charismatique, compétitif, exigeant jusqu’à ce qu’il soit à la limite du tyrannique, de l’arrogance, un prodige de la nature indiscutable et insondable.

