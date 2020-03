10 matchs à mettre en quarantaine à domicile

La NBA nous a fourni ces dernières années plus d’un match à retenir, soit en saison régulière, soit en séries éliminatoires. Avec la mise en quarantaine obligatoire qui s’applique dans presque tout le monde et avec le slogan de rester à la maison, nous en profiterons pour passer en revue certains des meilleurs jeux jamais revus sur YouTube.

Houston Rockets vs San Antonio Spurs, 2004

Le jeu qui a fait de Tracy McGrady une légende peut être entièrement regardé sur YouTube. T-Mac méritait de gagner une bague et un prix individuel lors de son apogée, mais son exposition devant San Antonio avec la fin du roman est incontournable.

Detroit Pistons contre Chicago Bulls, 1990

Les Bad Boys retournaient à la finale de l’Est pour faire face à Michael Jordan et ses Bulls, en plein essor avec les règles de Jordan et le jeu dur. Un véritable show de basket de la fin des années 80, avec un Isiah Thomas déchaîné et un incroyable Dennis Rodman.

Phoenix Suns contre Portland Trail Blazers, 1995

Les Suns du MVP Charles Barkley ont affronté les Drexler Blazers dans l’une des nombreuses batailles de ces équipes à la recherche du ring qu’aucun n’est tombé. Cependant, l’exposition de Barkley jouant 46 minutes dans ce match mérite un examen.

Los Angeles Lakers contre Toronto Raptors, 2006

Oui, c’est le jeu de 81 points de Kobe Bryant et il n’a pas beaucoup plus à ajouter. Kobe nous manque beaucoup et sa meilleure exposition solo de tous les temps contre les Chris Bosh Raptors mérite d’être revue.

New York Knicks contre Los Angeles Lakers, 1970

Un de l’époque où les Knicks étaient très bons. Tellement bon qu’ils ont disputé le septième match de la finale à Madison et contre les Lakers. Le célèbre match où Willis Reed n’a joué que pour inspirer ses coéquipiers et effrayer Wilt Chamberlain. Nous ne voulons pas gâcher grand-chose, mais cela a fonctionné.

Indiana Pacers contre New York Knicks, 1994

Reggie Miller était très en colère parce que Spike Lee lui appliquait toujours des paroles de poubelle. Puis, après avoir marqué huit points en neuf secondes dans le match 1 de cette série éliminatoire, dans le match 5, il a envoyé l’un des meilleurs matchs de sa carrière, marquant 39 points, dont un dernier épouvantable quatrième.

Los Angeles Lakers contre Philadelphia 76ers, 2001

À l’époque, le meilleur joueur du monde était Allen Iverson. La réponse avec une équipe limitée s’est tenue en finale de la NBA contre les Lakers de Kobe et Shaq, dans un match qui est un délice aux yeux et un excellent plan pour passer le temps. Un vrai grand match avec plusieurs des meilleurs joueurs de tous les temps.

Philadelphia 76ers contre Los Angeles Lakers, 1980

Kareem Abdul-Jabbar s’est blessé lors du cinquième match de la finale des 80, raison pour laquelle lors du sixième match les Lakers ont dû chercher une alternative. Earvin “Magic” Johnson a donc commencé ce jeu en jouant au centre. Le reste est historique et bon.

Chicago Bulls contre Utah Jazz, 1997

La meilleure chose que je décrirais à ce jeu est simplement de dire “Le jeu de la grippe”. Peut-être le meilleur match de la carrière de Michael Jordan. Mais c’est aussi le choc de deux équipes en duel pour l’histoire. Et comme Larry Bird l’a décrit un jour, “Dieu s’est déguisé en Michael Jordan.”

Boston Celtics vs Phoenix Suns, 1976

Tout ce que nous pouvons espérer dans un match de finale s’est passé ici. Trois extensions, beaucoup d’embrayage et le choc entre l’héritage des Celtics contre Suns qui serait proche d’un miracle dans cette série. Peut-être le meilleur match de l’histoire de la finale de la NBA en matière d’émotion.

