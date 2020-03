10 mèmes les plus drôles de J.R.Smith après que LA ait signé Dion Waiters

Au moment où les nouvelles des Lakers de Los Angeles susceptibles de signer J.R.Smith sont apparues en ligne, beaucoup ont eu une myriade de réactions. Certains étaient ravis qu’un autre tireur talentueux, quoique fort, puisse rejoindre les Lakers. D’autres étaient douteux si un tireur aussi erratique devait avoir la chance de rejoindre un concurrent comme le Purple and Gold.

Cependant, il s’est avéré qu’ils n’allaient pas le signer après tout. Ils ont décidé de signer Dion Waiters au minimum, alors que l’ancien garde de Miami tente de remettre sa carrière sur les rails. En raison de cette signature inattendue, le battage médiatique entourant l’arrivée potentielle de Smith à Hollywood s’est transformé en hilarité et en mèmes.

Comme d’habitude, Internet était impitoyable avec leurs mèmes.

L’un des mèmes les plus drôles de toute la débâcle fait référence à Fresh Prince of Bel-Air. Le clip de l’oncle Phil riant de ses poumons à Will était censé être similaire à la façon dont LeBron James traiterait son ancien coéquipier. Après tout, il lui a coûté une victoire au match 1 contre les Golden State Warriors il n’y a pas si longtemps.

LeBron et JR Smith parlent de remporter un titre cette année. pic.twitter.com/JAun8JUVMX

– Rob (@_rockrob) 5 mars 2020

Un autre a imaginé que Smith avait un épisode rappelant Usher in Confessions Part II après avoir appris la décision des Lakers.

JR Smith découvrant les #Lakers a signé Dion Waiters sur lui. #NBA pic.twitter.com/tiIOVIHop1

– BLegendary (@SirKingBruce) 5 mars 2020

L’un des mèmes les plus hilarants concernait le dernier L de Smith, la vidéo d’un LeBron James frustré lors de l’une des pertes des Cavs face aux Warriors en finale. C’est probablement le match où Smith ne lui a pas passé le ballon.

Jr Smith: https://t.co/KHFukfU4Zl pic.twitter.com/XVfvxFqeJi

– LongLiveFred (@ Trigger_Trey7) 5 mars 2020

Certains fans ont probablement imaginé Smith se précipiter vers le front-office des Lakers pour qu’ils puissent également l’ajouter à la liste.

JR Smith court au front office des Lakers pour qu’ils puissent aussi le signer comme: pic.twitter.com/PVI3sMX5WY

– Dakota Fuqua (@ DakotaFuqua77) 5 mars 2020

Certains ont probablement imaginé Smith pleurer son visage en voyant les serveurs obtenir un deuxième bail pour sa carrière à sa place.

Pas de JR Smith https://t.co/BFH19FrcZN pic.twitter.com/Jb0NeNE5H9

– Jordan Luke 💜💛 (@ JordanLuke32) 5 mars 2020

D’autres ont rappelé la performance de Denzel Washington lors de la journée d’entraînement pour imaginer ce que Smith devait ressentir en ce moment. Il doit se sentir méprisé pour être conduit comme ça.

Jr regarde lebron et l’annonce pic.twitter.com/htPjeKf6hx

– john (@iam_johnw) 5 mars 2020

Smith est probablement en train de noyer ses chagrins avec une bonne bouteille de Hennessy, alors qu’il a vu sa chance à un autre championnat s’évaporer sous ses yeux.

RIP pic.twitter.com/CAwDIFUaRV

– Compte Burner de Rosa Parks (@Rosasburner) 5 mars 2020

Une autre célébrité célèbre a été utilisée pour exprimer la réaction (probable) de James. Cette fois, c’est Eddie Murphy qui a porté le coup fatal.

JR Smith: Yo Bron, nous obtenons cette puce cette année 💯💯

LeBron: pic.twitter.com/skzAmmyY8C

– Dèji (@Joglovu) 5 mars 2020

Si J.R.Swish avait besoin de quelqu’un pour parler de son état d’esprit actuel, il ne devrait chercher personne d’autre que Stephen A. Smith. Une de ses pannes légendaires décrivait parfaitement son humeur du moment.

Jr Smith découvre que Lebron ne le transportera plus pic.twitter.com/KruK2o9ZEU

– 💙Gavin💛³⁰ (@ 30DUB30) 5 mars 2020

Enfin, Smith peut regarder plus d’anime car ce clip de Yu-Gi-Oh est une humeur pour lui.

JR Smith pic.twitter.com/drqKgiwjCV

– 43-12 (@CoreyDParker_) 5 mars 2020

Il reste à voir si Smith recevra des offres des équipes cette saison. Mais à première vue, il pourrait passer cette année en marge. Cela peut déjà être une montée raide pour lui de revenir à la ligue à ce stade.