10 performances et moments mémorables du Rocket All-Star Game

Les Houston Rockets ont une longue histoire de grands hommes et de gardes étoiles.

Il n’est pas surprenant que de nombreuses légendes des Rockets aient participé au NBA All-Star Game au fil des ans.

De Ralph Sampson remportant le titre de MVP en 1985 à l’influence internationale de Yao Ming qui l’a aidé à briller plus fort que tout autre joueur de la NBA, l’histoire des Rockets est profonde.

Jetez un œil à certaines des performances emblématiques du jeu All-Star de la franchise avec des photos et une brève description ci-dessous.

Le match des étoiles NBA 2020 aura lieu dimanche à 18 h. au United Center de Chicago. Les Rockets seront représentés par les gardes James Harden et Russell Westbrook.

1970: Elvin Hayes accumule 24 points et 15 rebonds pour aider l’Occident à réussir…

1970: Elvin Hayes a accumulé 24 points et 15 rebonds pour aider l’Ouest à accumuler 50 points au quatrième trimestre, mais ce n’était pas suffisant car l’Est a gagné 142-135. (Photo de Vernon Biever / NBAE via .)

plus

1979: Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, trois joueurs de Houston sont sélectionnés pour le All-Star…

1979: Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, trois joueurs de Houston sont sélectionnés pour le All-Star Game: les débutants Rudy Tomjanovich (photo) et Moses Malone, et Calvin Murphy sur le banc. (Photo par la photothèque NBA / NBAE via .)

plus

1980: Moses Malone a récolté 22 points, sept mentions d’aide et six interceptions pour aider l’Est à obtenir…

1980: Moses Malone a récolté 22 points, sept mentions d’aide et six interceptions pour aider l’Est à remporter la victoire 144-136 en prolongation. (Photo via MerlinFTP Drop)

plus

1985: Ce fut la première apparition All-Star pour Michael Jordan et Hakeem Olajuwon, mais Ralph Sampson…

1985: C’était la première apparition des All-Star pour Michael Jordan et Hakeem Olajuwon, mais Ralph Sampson a volé la vedette et a remporté le titre de MVP avec 25 points et 10 rebonds pour aider l’Occident à gagner 140-129. (Photo de Dick Raphael / NBAE via .)

plus

1994: Hakeem Olajuwon fait un show avec 19 points, 11 rebonds et cinq blocs, mais…

1994: Hakeem Olajuwon fait un show avec 19 points, 11 rebonds et cinq blocs, mais l’Occident chute 127-118. (Photo AP / Rick Bowmer, dossier)

plus

1996: Deux futurs Hall of Famers commencent pour les Rockets: Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler. Ils…

1996: Deux futurs Hall of Famers commencent pour les Rockets: Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler. Cependant, ils n’ont pas pu empêcher la Conférence de l’Est et ont perdu 129-118. (Photo via MerlinFTP Drop)

plus

2003: La sélection de Yao Ming pour le match des étoiles en tant que recrue a montré à quel point…

2003: La sélection de Yao Ming pour le match des étoiles en tant que recrue a montré à quel point il était une icône internationale – il avait le deuxième plus grand nombre de voix dans la Conférence de l’Ouest derrière Kobe Bryant. Steve Francis, qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de votes des gardes de la conférence, a marqué 20 points lors de la victoire 155-145. (Photo AP / Darron Cummings)

plus

2005: Lors de la troisième apparition des étoiles de Yao Ming, il avait 11 points, huit rebonds et cinq passes décisives…

2005: Lors de la troisième apparition des étoiles de Yao Ming, il a récolté 11 points, huit rebonds et cinq passes décisives et a été rejoint dans la formation de départ par sa coéquipière Tracy McGrady, qui avait huit points, cinq rebonds et interceptions chaque pièce, trois interceptions et deux blocs. (Photo AP / Phelan M. Ebenhack)

plus

2006: Tracy McGrady marque un sommet de 36 points en 15 tirs sur 26 en 26 minutes. Cependant, le…

2006: Tracy McGrady marque un sommet de 36 points en 15 tirs sur 26 en 26 minutes. Cependant, l’Occident n’a pas pu conserver son avance en première mi-temps contre l’Est et LeBron James, qui a reculé pour obtenir une victoire de 122-120 et James a remporté son premier MVP All-Star. (Via MerlinFTP Drop)

plus

2015: James Harden a récolté 29 points et huit passes dans la victoire de 163-158 de l’Ouest – bien que…

2015: James Harden a récolté 29 points et huit passes décisives dans la victoire de 163-158 de l’Ouest – bien qu’il ait été éclipsé par son futur coéquipier Russell Westbrook, qui a marqué 41 points au banc. (Photo: Steve Mitchell-USA TODAY Sports)

plus

.