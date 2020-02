10 performances notables du All-Star Game 76ers

Avec des icônes de la NBA comme Wilt Chamberlain, Julius Erving et Allen Iverson en tant que membres des Philadelphia 76ers, il n’est pas difficile de trouver la franchise dans l’histoire des étoiles remontant à des décennies.

Le Dr J et AI figurent parmi les lauréats de MVP All-Star à plusieurs reprises. Charles Barkley en a obtenu un dans les années 1990. Aujourd’hui, des joueurs comme Ben Simmons et Joel Embiid ont eu leur chance dans le match.

Jetez un œil à certaines des performances emblématiques du jeu All-Star de la franchise avec des photos et une brève description ci-dessous.

Le match des étoiles NBA 2020 aura lieu dimanche à 18 h. au United Center de Chicago. Les Sixers seront représentés par Embiid et Simmons.

1966: Wilt Chamberlain, l’un des trois 76ers de l’équipe All-Star, ouvre la voie avec 21…

1966: Wilt Chamberlain, l’un des trois 76ers de l’équipe All-Star, ouvre la voie avec 21 points et neuf rebonds. Chet Walker a marqué huit points et Hal Greer en a récolté neuf dans la victoire de 137-94 de l’Ouest. (Photo AP)

plus

1968: Hal Greer devient le premier MVP All-Star des 76ers, marquant 21 points en 17 minutes de retard…

1968: Hal Greer est devenu le premier MVP All-Star des 76ers, marquant 21 points en 17 minutes sur le banc et a réalisé les huit buts qu’il a tentés. La Conférence de l’Est a gagné 144-124. (Photo / fichier AP)

plus

1977: Julius Erving a marqué 30 points et a connu 12 rebonds lors de sa première apparition avec…

1977: Julius Erving a marqué 30 points et 12 rebonds lors de sa première apparition en tant que membre des 76ers (Photo de Walter Iooss Jr./ NBAE / .)

plus

1979: le Dr J n’a pas remporté le titre de MVP cette année, mais il a marqué 29 points et en avait huit…

1979: le Dr J n’a pas remporté le titre de MVP cette année, mais il a marqué 29 points et a récolté huit rebonds et cinq passes décisives dans une défaite de 134-129. (Photo AP)

plus

1983: Avec une performance de 25 points, Erving remporte son deuxième prix MVP All-Star Game dans le East’s…

1983: Avec une performance de 25 points, Erving a remporté son deuxième prix MVP All-Star Game dans la victoire 132-123 de l’Est. (Photo: John Barr / USAT

plus

1984: Erving n’a pas remporté le titre de MVP – Isiah Thomas, qui a récolté 21 points et 15 passes décisives, a…

1984: Erving n’a pas remporté le titre de MVP – Isiah Thomas, qui avait 21 points et 15 passes décisives, a remporté les honneurs – mais Erving a terminé avec 34 points, huit rebonds et cinq passes décisives dans la victoire 154-145. (Photo: Dick Raphael / NBAE via .)

plus

1991: Charles Barkley marque 17 points et saisit 22 planches – huit offensives – pour gagner…

1991: Charles Barkley a marqué 17 points et attrapé 22 planches – huit offensives – pour mériter le titre de MVP et mener l’Est vers une victoire de 116-114. (Photo: Andrew D. Bernstein / NBAE via .)

plus

2001: Allen Iverson remporte son premier All-Star MVP Award en marquant 15 de ses 25…

2001: Allen Iverson remporte son premier All-Star MVP Award alors qu’il marque 15 de ses 25 points dans le dernier quart-temps pour monter un retour de 19 points au quatrième trimestre et gagner 111-110. (Photo: H. Darr Beiser, USA AUJOURD’HUI)

plus

2005: Allen Iverson remporte son deuxième All-Star MVP Award dans la victoire 125-115 de l’Est alors qu’il…

2005: Allen Iverson remporte son deuxième All-Star MVP Award dans la victoire 125-115 de l’Est alors qu’il marque 15 points et 10 passes décisives et cinq interceptions. (Photo: H. Darr Beiser, USA AUJOURD’HUI)

plus

2018: Joel Embiid a commencé le All-Star Game 2018 et a inscrit 19 points pour aller avec huit…

2018: Joel Embiid a commencé le All-Star Game 2018 et a inscrit 19 points pour aller avec huit rebonds en 20 minutes pour l’équipe Stephen. L’équipe LeBron a gagné 148-145. (Photo: Mike Nelson / Photo de la piscine via USA TODAY Sports Images)

plus

.