10 performances notables du Boston All Star Celtics

On ne peut pas raconter l’histoire du All-Star Game sans les Boston Celtics.

Le premier MVP All-Star Game était un Celtic, Ed Macauley. Certaines des grandes performances de tous les temps sont venues du Temple de la renommée, dont Bob Cousy et Bill Russell.

L’histoire de Larry Bird s’entrelace avec les autres grands noms du basket-ball des années 1980 et, ces dernières années, des joueurs comme Paul Pierce et Ray Allen ont volé la vedette.

Jetez un œil à certaines des performances emblématiques du jeu All-Star de la franchise avec des photos et une brève description ci-dessous.

Le match des étoiles NBA 2020 aura lieu dimanche à 18 h. au United Center de Chicago. Les Celtics seront représentés par Kemba Walker et Jayson Tatum.

1951: Lors du premier match des étoiles de la NBA, le pro de deuxième année Ed Macauley a été nommé MVP pour avoir marqué un sommet de 20 points et récolté six rebonds. (Photo par la photothèque NBA / NBAE via .)

1954: Bob Cousy, double MVP All-Star, a récolté 20 points, 11 rebonds et quatre passes décisives en effectuant les huit lancers francs en 1954. Son autre MVP était en 1957 (AP Photo / File)

1955: 1955 Bill Sharman est nommé MVP pour sa performance au quatrième trimestre au cours de laquelle il marque 10 points pour mener l’équipe à une victoire de 100-91. Il a terminé le match avec 15 points. (Photo par la photothèque NBA / NBAE / .)

1958: C’était un signe de choses à venir pour le plus grand champion NBA de tous les temps: Bill Russell avait 11 points et 11 rebonds lors de sa première apparition All-Star. (Photo / fichier AP)

1963: 1963 Bill Russell remporte son seul titre de joueur par excellence des étoiles en 1963 lorsqu’il marque 19 points, fait reculer 24 rebonds et obtient cinq passes décisives lors de la victoire 115-108. (Photo / fichier AP)

1973: Dave Cowens est nommé joueur par excellence des étoiles pour sa performance de 15 points et 13 rebonds dans la victoire 104-84. Photo: Dick Raphael / NBAE / .)

1981: 1981 Avec neuf points et neuf passes décisives en 25 minutes sur le banc, Tiny Archibald a été nommé MVP 1981 dans une victoire de 123-120. Trois Celtics étaient dans ce match: Robert Parish (16 points, 10 rebonds hors banc) et Larry Bird (deux points, quatre rebonds, trois passes décisives au départ). (Photo / fichiers AP)

1982: Après avoir marqué seulement deux points lors du match des étoiles l’année précédente, Larry Bird a remporté le titre de joueur par excellence en 1982 alors qu’il marquait 12 des 15 derniers points de l’Est dans la victoire 120-118. Bird a terminé le match avec 19 points, 12 rebonds et cinq passes décisives en 28 minutes. (Photo AP / Peter Southwick)

2002: lors de la première des 10 apparitions des étoiles de Paul Pierce, le Celtic a marqué 19 buts et sept rebonds et trois passes décisives. (Photo AP / Charles Krupa)

2008: Ray Allen, en 19 minutes, a réussi 10 tirs au but, cinq 3 points et a terminé avec 28 points du banc dans une victoire de 134-128 Est. (Photo: Robert Deutsch / USA AUJOURD’HUI)

