10 plus grandes performances en séries éliminatoires individuelles de l’histoire de la NBA

En ce qui concerne les sports de compétition, peu d’autres se comparent à l’intensité des éliminatoires de la NBA. À ce titre, cet événement annuel a donné lieu à certaines des performances individuelles les plus mémorables de l’histoire du sport. Comme ils disent, les meilleurs d’entre eux brillent lorsque les lumières sont les plus brillantes. Ci-dessous, nous examinons 10 des performances les plus épiques du basket-ball des NBA Playoffs au fil des ans.

Walt Frazier (New York Knicks – Finales 1970)

Le septième match de la finale de la NBA de 1970 opposait les New York Knicks aux Los Angeles Lakers. Le Puprle & Gold avait Wilt Chamberlain et était prêt à remporter le titre. Walt Frazier n’avait rien de tout cela. Il a mené les Knicks avec 36 points et 19 passes décisives, alors que New York levait son tout premier championnat de l’histoire de la franchise.

Charles Barkley (Phoenix Suns – Finales de la Conférence Ouest 1993)

Le grand Charles Barkley a sans doute connu la meilleure saison de sa carrière lors de sa campagne MVP 1992-93. À l’approche des séries éliminatoires, il l’a propulsé à un autre niveau. Un exemple typique est sa performance inoubliable contre les SuperSonics de Seattle dans le match 5 de la finale de la Conférence Ouest. Le futur Temple de la renommée a terminé celui-là avec un incroyable triple double de 43 points, 15 rebonds et 10 passes décisives pour mener son équipe à la victoire.

Michael Jordan (Chicago Bulls – éliminatoires 1986, premier tour)

Si vous avez vu le deuxième épisode de The Last Dance d’ESPN, vous connaissez certainement cette performance épique de MJ. Sa sortie de 63 points contre Larry Bird et les Celtics lors des séries éliminatoires de 1986 est le record de carrière de Jordan. Bien que les Bulls aient encore perdu ce match (et la série), cette performance a prouvé au monde du basket-ball que la Jordanie était tout simplement différente de toute autre personne que nous avons vue auparavant.

Shaquille O’Neal (Los Angeles Lakers – Playoffs 2001, deuxième tour)

Les Lakers de Los Angeles ont dominé le début des années 2000 en remportant deux titres consécutifs en 2001 et 2002. Ceci était dû en grande partie au duo dynamique de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant. Pour le premier, sa performance la plus dominante en séries éliminatoires est survenue au deuxième tour de 2001 contre les Kings de Sacramento. Shaq a négligemment perdu 44 points, 21 rebonds et sept blocs pour hisser son équipe vers une victoire.

Bill Russell (Boston Celtics – Finales 1962)

L’étape ne pouvait pas être plus haute: le septième match de la finale de la NBA. Les Boston Celtics contre les Los Angeles Lakers. Le grand Bill Russell est passé à l’assiette pour une performance étonnante de 30 points et 40 rebonds, qui reste à ce jour un record de finale pour le plus grand nombre de rebonds en un seul match. Cette bataille épique s’est déroulée en trois heures supplémentaires avant que les Celtics n’obtiennent finalement la victoire, ainsi que le championnat.

Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors – Playoffs 1962, Premier tour)

Wilt Chamberlain est surtout connu pour son jeu de 100 points – un record de score qui ne sera probablement jamais battu. Il l’a fait au cours de la saison 1961-62, au cours de laquelle il a obtenu une moyenne époustouflante de 50,4 points par match. Quelques semaines plus tard, le grand homme de 7 pieds 1 pouce enregistrerait sans doute sa meilleure performance en séries éliminatoires de sa carrière. Dans un cinquième match décisif du premier tour contre les Nationals de Syracuse, Chamberlain a perdu un monstre de 56 points et 35 rebonds. Tout comme son jeu de 100 points, c’est un type de ligne de statistiques que nous ne verrons probablement plus jamais.

LeBron James (Cleveland Cavaliers – Playoffs 2007, deuxième tour)

LeBron James a participé à plus de quelques batailles en séries éliminatoires dans ses illustres carrières, mais peut-être pas plus mémorable que ce qu’il a fait dans le match 5 des demi-finales de la Conférence Est contre les Pistons de Detroit. Avec les Cavs vers le bas en quatrième période, James a allumé un interrupteur. Il a fini par marquer 25 points consécutifs (et 29 des 30 derniers points des Cavs) pour que son équipe force le jeu à doubler la prolongation. En ce qui concerne les performances d’embrayage, ce doit être celui-là.

Hakeem Olajuwon (Houston Rockets – Playoffs 1987, deuxième tour)

La légende des Houston Rockets, Hakeem Olajuwon, est considérée comme l’un des plus grands hommes de tous les temps. L’une des meilleures sorties de sa carrière est survenue lors des séries éliminatoires de 1987 lors d’un match de deuxième ronde contre les SuperSonics de Seattle. Avec les Sonics en hausse de 3-2 dans la série, les Rockets étaient dos au mur dans cette confrontation gagnant-ou-rentrant. Olajuwon a fait tout ce qu’il pouvait pour aider son équipe à remporter la victoire, mais malheureusement, ce n’était pas le cas. Malgré sa performance de 49 points, 25 rebonds et 6 blocs, Seattle est toujours sorti victorieux, clôturant la série 4-2.

Michael Jordan (Chicago Bulls – Finales NBA 1997)

Le fameux «jeu de la grippe». Presque tous les fans de basket-ball ont rencontré cette performance mémorable de Michael Jordan, mais tous ne se souviennent probablement pas qu’il l’a fait à la plus grande étape – la finale de la NBA. Les Chicago Bulls de Jordan ont affronté l’Utah Jazz en finale et avant le cinquième match, le futur Temple de la renommée a soudainement contracté une mystérieuse grippe. Cela ne l’a pas empêché de réaliser l’une des performances les plus impressionnantes de toute sa carrière. Les Bulls ont remporté ce match et ont également remporté le sixième match à Chicago, en route vers leur cinquième titre en six ans.

Magic Johnson (Los Angeles Lakers – Finales NBA 1980)

Celui-ci doit prendre le gâteau pour la meilleure performance individuelle de tous les temps en séries éliminatoires. Le réglage était le match 6 de la finale contre Julius Erving et les Philadelphia 76ers. Un Magic Johnson de 20 ans était dans sa première année. Les Lakers qui ont commencé le grand homme Kareem-Abdul Jabbar ont dû s’asseoir sur celui-ci en raison d’une blessure.C’est donc un Magic de 6 pieds 9 pouces qui a dû remplir la position centrale. Cela a abouti à une performance épique, dans laquelle Johnson a enregistré 42 points, 15 rebonds et 7 passes décisives. Magic a voulu que les Lakers remportent une victoire finale pour remporter le championnat, alors qu’il a remporté les honneurs du MVP de la finale.