11 performances notables du jeu Sonics / Thunder All-Star

Entre le Seattle SuperSonics et Oklahoma City Thunder, il y a pas mal d’histoire du NBA All-Star Game.

De Lenny Wilkens, un joueur et entraîneur du Thunder remportant le All-Star Game Most Valuable Player Award en 1971 à Gary Payton et Shawn Kemp faisant 15 apparitions combinées dans le jeu dans les années 1990 et au début des années 2000 à Kevin Durant et Russell Westbrook dominant la dernière décennie, la franchise est partout dans les livres d’histoire.

Jetez un œil à certaines des performances emblématiques du jeu All-Star de la franchise avec des photos et une brève description ci-dessous.

Le match des étoiles NBA 2020 aura lieu dimanche à 18 h. au United Center de Chicago. Le Thunder sera représenté par le meneur Chris Paul.

1971: Lenny Wilkens, un entraîneur / joueur pour les Sonics, a marqué un sommet de 21 points en 20 minutes…

1971: Lenny Wilkens, un entraîneur / joueur des Sonics, a marqué un sommet de 21 points en 20 minutes sur le banc pour aider l’Ouest à obtenir une victoire de 108-107. Il était le plus ancien joueur par excellence des étoiles à l’époque. (Document à distribuer fourni par la photothèque NBA.)

plus

1987: Tom Chambers est nommé MVP lors de sa première apparition All-Star alors qu’il dirige l’Ouest…

1987: Tom Chambers a été nommé MVP lors de sa première apparition avec les étoiles alors qu’il menait l’Ouest à une victoire de 154-149 en prolongation en marquant 34 points et en obtenant quatre interceptions. Il a tiré 13 pour 25 sur le terrain et a fait deux 3 points. (Photo: Andrew D. Bernstein / NBAE via .)

plus

1995: Gary Payton (photo) ne marque que six points, mais il compte 15 passes décisives et cinq rebonds…

1995: Gary Payton (photo) n’a marqué que six points, mais il a récolté 15 passes et cinq rebonds en 23 minutes de jeu pour l’Ouest lors de la victoire 13-119. Il a été rejoint par Shawn Kemp, qui a marqué 13 points. (Photo: Robert Hanashiro / USA AUJOURD’HUI)

plus

1997: Gary Payton et Shawn Kemp sont sélectionnés comme débutants pour la Conférence de l’Ouest. Payton a publié…

1997: Gary Payton et Shawn Kemp sont sélectionnés comme débutants pour la Conférence de l’Ouest. Payton a inscrit 17 points et 10 passes décisives tandis que Kemp (photo) a marqué 10 points en 19 minutes. (Photo AP / Anthony Onchak)

plus

2005: Ray Allen a drainé cinq points à 3 points et a réussi un sommet de 17 points, mais l’Occident était…

2005: Ray Allen a drainé cinq points à 3 points et a réussi un sommet de 17 points, mais l’Occident n’a pas réussi à s’imposer dans une victoire 125-115 Est. (Photo AP / Rich Pedroncelli)

plus

2011: Kevin Durant a marqué 34 points, mais sa performance a été éclipsée par les 37 points de Kobe Bryant…

2011: Kevin Durant a marqué 34 points, mais sa performance a été éclipsée par les 37 points de Kobe Bryant et le trophée MVP. (Photo de Jeff Gross / .)

plus

2012: Kevin Durant ne se verra pas refuser le titre de MVP du All-Star Game en 2012. Il a battu les 30 points…

2012: Kevin Durant ne sera pas refusé pour le MVP du All-Star Game en 2012. Il a brisé le marqueur de 30 points pour la deuxième année consécutive, marquant 36 points et retenant LeBron James et le retour furieux de l’Est dans le 152 -149 jeu. (Photo AP / Chris O’Meara)

plus

2014: Kevin Durant a inscrit 38 points, 10 rebonds et six passes décisives, mais l’Est a gagné 163-155…

2014: Kevin Durant a inscrit 38 points, 10 rebonds et six passes, mais l’Est a gagné 163-155 et Kyrie Irving a remporté le titre de MVP avec ses 31 points et 14 passes. (Photo: Bob Donnan / USA TODAY Sports)

plus

2015: Écartez-vous, Kevin Durant. Russell Westbrook a remporté son premier MVP All-Star Game en affichant 41…

2015: Écartez-vous, Kevin Durant. Russell Westbrook a remporté son premier MVP All-Star Game en affichant 41 points, le plus depuis Wilt Chamberlain. Il l’a fait sur le banc, jouant 25 minutes dans la victoire de 163-158 de l’Ouest sur l’Est. (Photo AP / Kathy Willens)

plus

2016: Russell Westbrook a remporté son deuxième MVP consécutif, drainant sept 3 points en route vers un…

2016: Russell Westbrook a remporté son deuxième titre de MVP consécutif, drainant sept 3 points en route vers une performance de 31 points. Il a également réussi cinq interceptions, cinq aides et huit blocs en 22 minutes de jeu. L’Occident a gagné 196-173. (Photo: Bob Donnan-USA TODAY Sports)

plus

2017: Westbrook a affiché une autre performance monstre, marquant 41 points tout en obtenant sept passes et cinq rebonds…

2017: Westbrook a affiché une autre performance monstre, marquant 41 points tout en obtenant sept passes et cinq rebonds en moins de 20 minutes de jeu. Il n’a cependant pas remporté le titre de MVP – ces honneurs sont allés à Anthony Davis, qui avait un record de 52 points. Photo: Derick E. Hingle-USA TODAY Sports)

plus

.