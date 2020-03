12 séances d’entraînement en ligne gratuites à essayer pendant que vous êtes coincé à la maison

Pour lutter contre le coronavirus, ou Covid-19, les experts de la santé recommandent l’éloignement social pour «aplanir la courbe» et sauver des vies. Mais la fermeture de votre salle de sport ou de votre studio de fitness ne signifie pas que vous ne pouvez toujours pas faire des choix sains. Voici une liste de 12 entraînements en ligne gratuits auxquels vous pouvez accéder via une application pour smartphone, YouTube ou des flux en direct sur les réseaux sociaux – en particulier les exercices qui nécessitent de l’équipement, coûtent de l’argent ou ont de brefs essais gratuits.

Entraînements corporels totaux

Crossfit: Le début de cette liste est la célèbre marque HIIT et d’haltérophilie, qui a étonnamment de nombreuses séances d’entraînement gratuites pour débutants sur son site Web. La meilleure partie? Au lieu d’utiliser des entraîneurs personnels, Crossfit a utilisé des personnes normales ou des personnes âgées pour démontrer que n’importe qui peut faire ces exercices.

Planet Fitness: Planet Fitness, l’une des plus grandes chaînes de gym du pays, diffuse en direct des cours d’entraînement en ligne gratuits sur sa page Facebook en semaine à 19 heures. ET. Ces séances d’entraînement de 30 minutes sans équipement sont également disponibles sur demande sur leur chaîne YouTube.

Nike Training Club: Cette application vous permet de télécharger des séances d’entraînement gratuites de 15, 30 et 45 minutes conçues par des formateurs Nike. La plupart des séances d’entraînement sont sans équipement et utilisent des GIF pour montrer comment faire chaque exercice – des squats, aux débrayages, aux fentes. Il existe également une version premium qui comprend des conseils nutritionnels.

Bootcamp de Barry: Le studio boutique populaire parmi les célébrités diffusera en direct des séances d’entraînement sans équipement de 20 minutes sur Instagram. Ils enregistreront également les séances d’entraînement sur leur IGTV le lendemain. Voici un exemple de classe.

Blogilates: L’un des plus grands comptes YouTube de fitness propose gratuitement des séances de pilates de 10 à 20 minutes et des séances de sculpture de bootcamp pendant une décennie. Vous pouvez également obtenir des calendriers mensuels gratuits comme ce plan d’entraînement de quarantaine de 14 jours sur le site Web de Blogilates.

P.volve: Le service de streaming de fitness sur tout le corps propose des cours gratuits de 10 à 20 minutes sur leur compte Instagram en direct. Vous pouvez également obtenir un essai gratuit de 30 jours pour leurs centaines d’autres classes en utilisant le code ONEPVOLVE et créer des calendriers d’entraînement personnalisés.

Yoga

Corepower Yoga: La chaîne nationale de yoga propose des cours gratuits de 30 et 60 minutes pendant que les studios sont fermés. Des livestreams spéciaux de classes seront disponibles pour les membres seulement à partir du 19 mars, et vous pouvez payer les frais mensuels de 19,99 $ pour un accès illimité à toutes les classes de Yoga à la demande.

YogaWorks: Vous avez un peu plus de temps? Vous pouvez trouver de nombreux cours de 60, 75 et 90 minutes sur les comptes YouTube de divers studios. Horaire complet ici.

Chien descendant: Cette entreprise propose sa suite d’applications de fitness – de l’entraînement de sept minutes, à Barre, en passant par Yoga pour débutants – gratuitement, sans abonnement requis.

Danse

305 Fitness: Aimez-vous la Zumba ou d’autres types de danse? Le studio de danse cardio propose des cours gratuits de 10 à 45 minutes sur leur page YouTube.

Essais gratuits

Peloton: La société de fitness propose un essai gratuit de 90 jours à son abonnement numérique, en hausse par rapport à son essai habituel de 30 jours. Avec l’essai, vous pouvez accéder à plus de 20 cours en direct par jour et à des milliers de cours à la demande, de la méditation à la marche en passant par la musculation et le cyclisme en salle. Après cela, un abonnement numérique coûte 12,99 $ / mois.

Beach Body on Demand: Deux semaines gratuites, puis divers contrats mensuels par la suite.

Note de l’éditeur: L’auteur est un membre de l’équipe d’expérience en studio au CorePower Yoga.