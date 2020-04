1995 Les Rockets établissent un record de 3 points en Utah

On peut affirmer que le 29 avril 1995 était le moment où le «cœur d’un champion» a commencé à se manifester dans les Houston Rockets de 1994-1995.

Avec une saison régulière 47-35 décevante, les champions en titre de la NBA n’étaient que la tête de série n ° 6 de l’Ouest en éliminatoires. En revanche, l’Utah avait remporté 60 matchs – et après une victoire dans le premier match pour commencer les séries éliminatoires de 1995, le jazz, troisième tête de série, semblait être la meilleure équipe.

Mais dirigés par le MVP en titre Hakeem Olajuwon et un casting de bombardiers à 3 points, les Rockets ont pris position dans le match 2. Lors d’une victoire de 140-126 (score de la boîte) à Salt Lake City, les Rockets ont frappé un nombre incroyable de 19. 28 (67,9%) prises de vue à partir d’une plage de 3 points. Cela a établi un nouveau record NBA à l’époque, éclipsant facilement le précédent record de 12 pointeurs à 3 points.

“Des tirs ouverts que vous êtes censé faire tomber”, a déclaré Kenny Smith, qui a marqué un sommet de 32 points (7 sur 8 sur trois). “Mon entraîneur de lycée m’a dit d’être un joueur de cette ligue, vous n’avez pas besoin de frapper les bons coups, juste les ouverts. J’essayais juste de garder mon caractère. »

À la date limite de 1995, l’échange de Houston du grand homme traditionnel Otis Thorpe contre le gardien de tir étoile Clyde Drexler a conduit les Rockets à utiliser une gamme inhabituelle à l’époque – Olajuwon étant flanqué d’un tir en 3 points sur les quatre autres positions, y compris Robert Horry à puissance en avant.

Cela a porté ses fruits dans le match 2 contre le Jazz. Olajuwon a marqué 27 points sur 50% des tirs, et l’attention qu’il a attirée à l’intérieur a conduit à ouvrir des tirs de périmètre pour ses coéquipiers. Outre les sept pointeurs de Smith, Drexler, Horry, Mario Elie et Pete Chilcutt se sont connectés chacun sur trois tirs à longue portée à 50% ou plus d’efficacité.

Plus tard dans la série, Houston a bouleversé le Jazz dans un match 5 à faire ou à mourir à Salt Lake City (à l’époque, la NBA a pris le meilleur des cinq au premier tour) pour avancer. Finalement, mis en évidence par un superbe record de route 9-3 contre quatre équipes qui avaient chacune remporté 57 matchs ou plus en saison régulière, les Rockets de 1994-1995 ont remporté leur deuxième couronne consécutive de la NBA.

Maintenant, 25 ans plus tard, on se souvient mieux d’eux pour le label «cœur de champion» de l’entraîneur-chef Rudy Tomjanovich. Mais en plus de leur ténacité mentale, ces Rockets étaient également en avance sur leur courbe avec l’accent qu’ils mettaient sur l’espacement au sol et le tir en 3 points.

Il suffit de demander au Temple de la renommée Karl Malone et John Stockton, à l’entraîneur-chef Jerry Sloan, et à d’autres joueurs du Jazz de 1995 – qui ont obtenu un dossier de 60-22 en saison régulière, de se retirer après seulement une ronde des séries éliminatoires.

