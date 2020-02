2019-20 NBA Win Total Tracker: comment les 30 équipes progressent

Crédit:

19 février 2020 à 08h03 HNE Découvrez comment les totaux de victoires des 30 équipes NBA progressent tout au long de la saison 2019-2020 (via PointsBet et DraftKings).

Les Bucks de Milwaukee et les Clippers de Los Angeles sont entrés dans la saison régulière avec le plus haut total de victoires en NBA et les meilleures chances de se rencontrer en finale de la NBA.

Les Bucks entament leur première saison de 60 victoires depuis 1980 et attendent la finale de la NBA derrière Giannis Antetokounmpo, tandis que les Clippers sont les favoris du titre en raison de leur extravagance intersaison, en acquérant Kawhi Leonard et Paul George.

Les Lakers ont également fait sensation, débarquant Anthony Davis des Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Le total de victoires de L.A.est passé de 51,5 à 56,5 juste après l’atterrissage de AD, mais est revenu à entre 50,5 et 51,5 dans la majorité des livres avant la saison.

La première équipe à atteindre son total de victoires en 2019-20? Les Golden State Warriors, qui sont entrés dans la saison avec un total de victoires de 47,5.

La première équipe à passer? Le Thunder d’Oklahoma City avec une victoire finale de 31,5. Depuis lors, les Grizzlies de Memphis ont rejoint OKC et ont éclipsé leur total de victoires de 28 en entrant dans la pause des étoiles.

Sans plus tarder, voici notre tracker total de victoires NBA pour les 30 équipes…

Totaux des victoires NBA 2019-2020

NBA Win Total Picks

NBA Win Total Odds d’ouverture

Milwaukee Bucks: 55,5

Philadelphia Sixers: 54,5

Houston Rockets: 53,5

Raptors de Toronto: 53,5

Los Angeles Clippers: 51,5

Les Lakers de Los Angeles: 51,5

Filets de Brooklyn: 50,5

Pépites de Denver: 50,5

Utah Jazz: 50,5

Boston Celtics: 48,5

Indiana Pacers: 47,5

Golden State Warriors: 46,5

Oklahoma City Thunder: 46,5

Portland Trail Blazers: 45,5

San Antonio Spurs: 44,5

Dallas Mavericks: 41,5

New York Knicks: 37,5

Orlando La magie: 35,5

Detroit Pistons: 34,5

Chaleur de Miami: 34,5

Minnesota Timberwolves: 34,5

Rois de Sacramento: 33,5

Atlanta Hawks: 32,5

Charlotte Hornets: 32,5

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: 31,5

Assistants de Washington: 28,5

Chicago Bulls: 27,5

Grizzlies de Memphis: 27,5

Phoenix Suns: 25,5

Les Cavaliers de Cleveland: 23,5