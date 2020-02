2020 NBA All-Star Game MVP Cotes de pari: Giannis Antetokounmpo ouvre comme favori devant LeBron, Davis

Crédit:

14 février 2020 à 09h00 HNE Le match des étoiles NBA 2020 aura lieu le dimanche 16 février à 20 h. ET au All-Star Weekend à Chicago, Illinois.Giannis Antetokounmpo (+450) est le favori des paris actuels, suivi de LeBron James (+500) et Anthony Davis (+550). Tous les autres joueurs ont 10/1 ou moins.Voir la cote complète pour les 24 joueurs ci-dessous.

Il y a 24 All-Stars en action dimanche soir dans le NBA All-Star Game 2020, mais ce sont historiquement les super-duper-stars qui ont remporté le prix MVP. Kevin Durant l’a ramené à la maison l’an dernier et LeBron l’a remporté l’année précédente.

Le MVP vient souvent de l’équipe gagnante, et Team LeBron a ouvert en tant que favori de 4,5 points sur Team Giannis. Et pourtant, Giannis, dont l’équipe est un outsider, est actuellement le favori pour remporter le prix MVP.

Il s’agit de la troisième année des alignements de style capitaine, et l’équipe de LeBron a remporté chacune des deux premières années.

Voir les cotes MVP complètes ci-dessous.

2020 NBA All-Star Game MVP Cotes de paris

Giannis Antetokounmpo: +450

James Lebron: +500

Anthony Davis: +550

Russell Westbrook: +1000

Pascal Siakam: +1100

Joel Embiid: +1100

Kawhi Leonard: +1500

Kemba Walker: +1500

James Harden: +1600

Luka Doncic: +2000

Trae Young: +2000

Khris Middleton: +2200

Kyle Lowry: +2500

Donovan Mitchell: +2500

Devin Booker: +3000

Ben Simmons: +3300

Jimmy Butler: +4000

Nikola Jokic: +5000

Chris Paul: +5000

Jayson Tatum: +6000

Brandon Ingram: +6000

Bam Adebayo: +8000

Rudy Gobert: +8000

Domantas Sabonis: +10000

