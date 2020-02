2020 NBA Rising Star MVP Cotes de pari: Trae Young et Zion Williamson ouverts en tant que co-favoris

Crédit:

14 février 2020, 09h00 HNE Le match des étoiles montantes de la NBA 2020 aura lieu le vendredi 14 février à 21 h. ET au All-Star Weekend à Chicago, Illinois.Trae Young (+350) et Zion Williamson (+350) ont ouvert en tant que co-favoris, suivis de Luka Doncic (+400) et Ja Morant (+500). cotes complètes pour tous les joueurs ci-dessous.

Le match des Rising Stars, qui s’est déroulé vendredi soir, a changé à plusieurs reprises depuis sa création en 1994. En 2015, la NBA a adapté le format de Team USA vs. Team World, et les joueurs de leurs deux premières années sont éligibles.

Les anciens lauréats du prix MVP sont des superstars que vous reconnaîtrez, notamment Kyrie Irving, John Wall, Kevin Durant, Andre Iguodala, Carmelo Anthony et Allen Iverson. Mais souvent, ce prix peut surprendre, car nous avons vu des gagnants comme Kyle Kuzma, Bogdan Bogdanovic, Kenneth Faried, DeJuan Blair et Daniel Gibson.

Il ne manque pas de superstars potentielles dans l’itération de cette année, notamment Trae Young, Zion Williamson, Luka Dončić et Ja Morant. Young et Zion sont actuellement en tête avec +350 cotes pour remporter le titre de MVP.

Voir les cotes MVP complètes ci-dessous.

2020 NBA Rising Stars MVP Cotes de paris

Trae Young: +350

Zion Williamson: +350

Luka Doncic: +400

Ja Morant: +500

Shai Gilgeous-Alexander: +600

RJ Barrett: +800

Jaren Jackson Jr .: +850

Devonte ’Graham: +1000

Kendrick Nunn: +1200

Ponts Miles: +1500

Rui Hachimura: +2000

Eric Paschall: +3000

PJ Washington: +5000

Brandon Clarke: +4500

Svi Mykhailiuk: +6000

Josh Okogie: +6000

Moritz Wagner: +8000

Nickeil Alexander- Walker: +8000

