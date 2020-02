2020 NBA Skills Challenge Cotes de paris: Spencer Dinwiddie préféré au retour du champion Jayson Tatum

Crédit:

Crédit photo: Nathaniel S. Butler / NBAE via .. Sur la photo: Spencer Dinwiddie au Skills Challenge 2018

15 février 2020, 18 h 00 HNE Le défi des compétences NBA 2020 aura lieu le samedi 15 février à 20 h. ET au All-Star Weekend à Chicago, Illinois.Nets PG Spencer Dinwiddie (+350) est le favori actuel des paris, suivi par Khris Middleton (+410), Shai Gilgeous-Alexander (+460) et champion en titre Jayson Tatum (+550 Voir la cote complète pour les huit candidats ci-dessous.

Depuis 2003, la NBA organise un défi de compétences lors du All-Star Weekend, une compétition chronométrée qui teste la capacité de chaque joueur à passer, tirer et dribbler.

L’ailier des Boston Celtics, Jayson Tatum, a remporté le prix l’an dernier, mais il n’est pas le favori des paris de 2020. Cette distinction revient actuellement au vainqueur du Skills Challenge 2018, Spencer Dinwiddie, qui est coté à +250 cotes.

En dessous de lui se trouvent Khris Middleton (+300) et Shai Gilgeous-Alexander (+450). Il y a huit joueurs au total dans la compétition, qui se tiendra samedi soir, avec le concours de 3 points et le concours de dunk.

Voir toutes les cotes ci-dessous.

Cotes du jeudi et via PointsBet, Où les utilisateurs Action Network peuvent accéder à une promotion exclusive pour obtenir un match de dépôt de 200% (dépôt de 50 $, pari avec 150 $). Sans attaches. Aucun retournement requis.

Cotes des paris sur le défi des compétences 2020

Spencer Dinwiddie: +250

Khris Middleton: +300

Shai Gilgeous-Alexander: +450

Pascal Siakam: +500

Jayson Tatum: +550

Patrick Beverley: +700

Bam Adebayo: +900

Domantas Sabonis: +1000

[Bet now at PointsBet. NJ only.]

Ce défi était historiquement dominé par les meneurs de jeu, mais les ailes et les grands hommes ont tenu le coup ces derniers temps: Tatum a remporté l’année dernière, et Karl-Anthony Towns et Kristaps Porzingis ont remporté des années consécutives en 2016 et 2017.

Voir la liste complète des gagnants ci-dessous:

2019: Jayson Tatum

2018: Spencer Dinwiddie

2017: Kristaps Porzingis

2016: Karl-Anthony Towns

2015: Patrick Beverley

2014: Damian Lillard et Trey Burke

2013: Damian Lillard

2012: Tony Parker

2011: Stephen Curry

2010: Steve Nash

2009: Derrick Rose

2008: Deron Williams

2007: Dwyane Wade

2006: Dwyane Wade

2005: Steve Nash

2004: Baron Davis

2003: Jason Kidd