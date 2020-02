2020 NFL Draft quarterback class: Une introduction plus rapide sur chaque prospect

Le repêchage de la NFL 2020 approche à grands pas, et la prochaine classe de quarts cherche à faire sa marque dans la NFL. Beaucoup de ces perspectives ont des histoires intéressantes qui seront mises en évidence tout au long du processus de dépistage de la NFL. Le groupe de cette année comprend un gagnant de Heisman, un MVP Senior Bowl, un quart-arrière qui a gagné gros à deux programmes Power 5 différents et des joueurs qui ont essayé de renouveler leur carrière dans différentes écoles.

Apprenons à connaître chaque quart-arrière qui a été invité au NFL Scouting Combine alors qu’ils commencent à franchir la prochaine étape de leur carrière dans le football. Nous les avons divisés en trois sections, les perspectives étant classées par ordre alphabétique.

Les quarts qui seront probablement les premiers à quitter le tableau

L’année dernière, trois QB ont été pris lors du premier tour, et il y en avait cinq en 2018. Nous arriverons probablement quelque part dans cette fourchette en 2020.

Joe Burrow, LSU

Je ne pense pas que vous ayez besoin d’une introduction pour ce type, non? Après avoir remporté le Heisman et le championnat national pour les Tigers, Burrow a un cas à appeler le meilleur collège QB jamais. Il est presque certainement parti pour les Bengals avec le premier choix au classement général.

Fait amusant: Burrow est originaire de l’Ohio et déteste Skyline Chili, qui a été inventé dans la ville où il va probablement être recruté:

Justin Herbert, Oregon



Herbert aurait pu être un choix de première ronde après sa saison 2018 avec les Ducks. Il a lancé pour 3 151 verges et 29 touchés avec huit interceptions cette saison. Il est revenu à la place et Herbert a lancé 320 verges de plus et trois touchés de plus que la saison précédente.

Herbert est entré dans le projet avec beaucoup d’élan. Il a remporté le prix du joueur d’entraînement senior de la semaine et le prix MVP.

Fait amusant: Il est super intelligent!

#Oregon QB Justin Herbert (30:00) n’a pas nié qu’il était un peu un nerd. Le 4.01 GPA en parle. Mais va-t-il manquer l’école? “Tant que je joue au football, non”, a-t-il déclaré sur RapSheet + Friends. Un regard sur les équipes de personnes serait en train de rédiger: https://t.co/yGplUseycG

– Ian Rapoport (@RapSheet) 14 février 2020

Jordan Love, État d’Utah

Love s’est fait un nom au cours de sa saison de percée en 2018, terminant dans le top 10 du pays en termes d’efficacité de dépassement, de passes de touché et de points responsables. Bien que ses chiffres de 2019 n’étaient pas aussi bons que la saison précédente – la perte de son coordinateur offensif n’a pas aidé – Love a mis fin à sa carrière d’Aggie avec un record d’école de 9 003 verges d’infraction totale.

Sa combinaison d’une capacité de lancer profond associée à l’athlétisme lui suffit pour gagner le buzz au premier tour. L’entraîneur-chef du LSU, Ed Orgeron, a déclaré que Love était «définitivement un choix de première ronde» lorsqu’il a discuté de ses compétences avant le match des Tigers contre Utah State la saison dernière.

Fait amusant: Love joue beaucoup de Madden dans son temps libre, et il pense qu’il peut battre n’importe qui contre qui il joue.

Tua Tagovailoa, Alabama

Tagovailoa a terminé sa carrière en tant que leader des passes de touché de l’Alabama avec 87, et il détient le record d’école pour les touchés avec 96. Il l’a fait même s’il n’a joué qu’une seule saison complète en tant que starter, en 2018.

Tagovailoa a subi une blessure à la hanche vers la fin de la saison 2019 de l’Alabama, mais il devrait être prêt à partir avant le début du camp d’entraînement de la NFL. Il est également un quart gaucher, que la NFL n’a pas eu comme titulaire régulier depuis Michael Vick.

Fait amusant: Il peut chanter!

Le prochain niveau de passants dont vous avez peut-être entendu parler

Ce groupe comprend des noms familiers. Quelques-uns d’entre eux ont une chance de se faufiler dans le premier ou le deuxième tour, ou ils pourraient tous être des intermédiaires.

Jacob Eason, Washington

L’ancien recrue cinq étoiles a commencé comme un véritable étudiant de première année pour la Géorgie en 2016, mais il a été mis au banc pour Jake Fromm en 2017. Eason s’est absenté un an et a joué sa saison 2019 à Washington, lançant 3 132 verges et 23 touchés lors des Huskies. 8-5 saison.

Fait amusant: Le surnom d’Eason est “Skinny QB” qu’il a inventé après que son père lui ait fait une courte coupe de cheveux.

Jake Fromm, Géorgie

Fromm a déclaré que le repêchage était un peu une surprise, étant donné que son jeu n’était pas très cohérent en 2019. Pourtant, il a terminé sa carrière en Géorgie quatrième dans l’histoire de l’école avec 8 224 verges de passes en carrière et avait 35-7 en entrée par la suite. trois saisons. Il a mené les Dawgs à une place au championnat national en 2017 après avoir battu Baker Mayfield et les Oklahoma Sooners en demi-finale du Rose Bowl CFP.

Fait amusant: À l’été 2018, Fromm a déjà été victime de deux accidents dans un lac. Le premier était une main cassée, le second quand il a eu un leurre de pêche coincé dans sa foutue jambe!

Peut-être que Fromm devrait rester loin des lacs pendant qu’il se préparait pour le projet, juste dire.

Jalen Hurts, Oklahoma

L’histoire de Hurts est l’une des plus uniques du football universitaire. Il était le starter de l’Alabama, au cours des saisons 2016 et 2017. Mais dans la seconde moitié de la victoire du Championnat national CFP 2017 contre la Géorgie, il a été mis au banc pour Tagovailoa, puis était un remplaçant en 2018. Il est venu pour un Tagovailoa blessé lors du match de championnat SEC pour mener la marée à un 35-28 victoire de retour, encore une fois sur la Géorgie.

En 2019, il a été transféré en Oklahoma, où il a connu la meilleure année statistique de sa carrière universitaire avec 3851 yards et 32 ​​touchdowns en l’air et 1298 yards et 20 touchdowns au sol. Il était le finaliste de Heisman derrière Burrow.

Fait amusant: Hurts a emmené deux équipes aux éliminatoires du football collégial en tant que débutant, avec l’Alabama en 2017 et l’Oklahoma en 2019, et a joué en séries éliminatoires tous les quatre ans.

Enfin et surtout, les dormeurs possibles

La plupart de ces gars-là ne seront probablement pas sélectionnés avant le jour 3, s’ils sont sélectionnés. Ils pourraient toujours trouver leur chemin sur une liste de la NFL.

Kelly Bryant, Missouri

Bryant a commencé sa carrière universitaire à Clemson, où il a dû remplacer Deshaun Watson en 2017. Il a mené les Tigers aux éliminatoires du football collégial cette saison, mais a été transféré au milieu de 2018 après que le véritable étudiant de première année QB Trevor Lawrence ait obtenu le poste de départ. La sortie de Bryant était teintée de mauvais sang. Il a déclaré aux journalistes après avoir annoncé qu’il transférait que “cela ressemblait à une gifle au visage” quand il a été placé pour Lawrence.

Bryant a passé 2019 au Missouri, où il a lancé 15 touchés et six interceptions au cours d’une saison meurtrière.

Kevin Davidson, Princeton

Davidson a commencé une seule saison pour les Tigers en 2019, mais il a établi quelques records. Il est devenu le premier joueur de Princeton avec au moins deux matchs de cinq passes TD ou plus, et il est le premier de tous les temps avec le pourcentage d’interception le plus faible (6 en 374 passes). Davidson traîne de temps en temps avec Marshawn Lynch, qu’il a rencontré quand il était au lycée.

Anthony Gordon, État de Washington



Gordon a débuté sa carrière universitaire au JUCO City College de San Francisco avant de faire un redshirt dans l’État de Washington en 2016. Dan Nation Kadar de SB Nation a qualifié Gordon l’un des joueurs les plus intéressants du Senior Bowl:

Gordon n’a commencé qu’une saison pour les Cougars alors qu’il était assis derrière le mème Gardner Minshew. Les statistiques de Gordon en 2019 sont époustouflantes. Il a inscrit 5 579 verges et 48 touchés, dont 570 verges et neuf touchés à lui seul contre l’UCLA.

Brian Lewerke, État du Michigan

Au cours de ses trois années en tant que QB partant des Spartans, il a terminé avec 9 548 verges d’infraction totale, ce qui le classe au premier rang de l’histoire de l’école. Une blessure à l’épaule l’a limité en 2018, mais il est revenu pour lancer un record de carrière de 3 079 verges en 2019. Il a également un temps de course de 40 verges assez impressionnant:

J’ai travaillé avec quelques Quarterbacks ces derniers jours alors qu’ils se préparent pour leurs matchs d’étoiles et la moissonneuse-batteuse.

Brian Lewerke est une perspective prometteuse. Grand athlète (4.61 40) qui a un gros bras. Nous avons apporté quelques petits changements à sa motion et abandonné. @ QB_Collective @WillHewlett pic.twitter.com/aQxMc9hyJh

– Sage Rosenfels (@ SageRosenfels18) 7 janvier 2020

Jake Luton, État de l’Oregon

Luton a commencé sa carrière à l’Idaho, où il a joué en huit matchs en tant que recrue de Redshirt en 2015. Il a ensuite été transféré à Ventura CC avant d’atterrir à l’Oregon State. En trois saisons, il a disputé seulement 23 matchs avec les Beavers. La NCAA a accordé à Luton une sixième année d’admissibilité pour 2019, alors qu’il avait les meilleurs numéros de carrière, dont 28 touchés pour seulement trois interceptions en 11 matchs.

Cole McDonald, Hawaï

McDonald a commencé ses deux dernières saisons à Hawaï, menant les Rainbow Warriors à une marque de 10-5 la saison dernière en tant que junior. Il a lancé pour 4 135 verges et a obtenu une cote de passeur de 147,6. Mais de loin l’aspect le plus important de la carrière de McDonald’s à Hawaï est la glorieuse progression de ses cheveux:

Malheureusement, McDonald a depuis coupé ses dreads blondes. DÉCHIRURE.

Steven Montez, Colorado

Montez a établi 43 records scolaires au cours de sa carrière de quatre ans et a terminé en tant que leader de tous les temps du Colorado en verges totales (10 609) et verges par la passe (9 467). Le père de Montez, Alfred, a passé une saison dans la NFL avec les Oakland Raiders en 1996.

James Morgan, CRF

Morgan a terminé sa carrière dans Panther en battant sept records scolaires, dont la plupart des passes de touché en une saison (26) et l’efficacité de passe la plus élevée d’une saison (157,6).

Il a joué à Bowling Green avant d’être transféré à la CRF en 2018:

Cette année, James Morgan de la CRF, James Morgan, a attiré mon attention sur le sanctuaire – et il a aussi des lancers vraiment impressionnants sur bande de ses jours à Bowling Green! pic.twitter.com/FAFgYSGRrp

– Kyle Crabbs (@GrindingTheTape) 13 février 2020

Shea Patterson, Michigan

Patterson était la perspective pro-style n ° 1 de la classe de 2016, et il a commencé sa carrière à Ole Miss. En 2017, il a lancé pour 2 259 verges et 17 touchés, puis transféré sans pénalité dans le Michigan après que l’entraîneur-chef Hugh Freeze a été évincé à l’été 2018. Pendant deux saisons à Ann Arbor, Patterson a réussi 5 661 et 45 touchés.

Nate Stanley, Iowa

Stanley a commencé trois saisons pour l’Iowa et a lancé pour 8 302 verges et 68 touchés tout au long de sa carrière. Il est l’un des deux quarts Hawkeye à avoir une fiche de 3-0 dans les matchs de bowl. Stanley a maîtrisé le sneak QB au collège, avec une moyenne de 3,6 yards par sneak à l’Iowa.