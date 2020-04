21 points d’avance disparaissent face aux Nuggets

Avec la NBA en quarantaine infinie, je continue mon journal de quarantaine où je donne mon avis sur un match depuis le début de la saison 2019-20. Nous ne savons pas quand le basket-ball reviendra, donc nous pourrions avoir assez de temps pour parcourir les 65 matchs auxquels les Sixers ont joué avant la reprise.

Cette édition termine le voyage sur la route de l’équipe à partir de novembre et ils se dirigent vers Denver pour faire face à une équipe de Nuggets dirigée par All-Star Nikola Jokic. Ils chercheront à gagner une division de 2-2 après avoir perdu deux matchs de suite à Phoenix et en Utah.

Premier quart

Pas de Ben Simmons ce soir après la blessure à l’épaule qu’il a subie en Utah et cela signifie que Raul Neto prend le départ. Il draine un corner triple tôt pour donner une avance de 5-0 à Philadelphie.

Les Nuggets ont eu du mal à marquer pour commencer la saison, mais avec des gars comme Will Barton, Jamal Murray et Jokic, cela ne durera pas longtemps. Denver arrache une course de 8-0 en bondissant sur quelques mauvais chiffres d’affaires des Sixers.

Philadelphie répond par une course de 9-0 alors que Joel Embiid frappe son triple de fuite breveté, puis tire une faute sur Jokic. La bataille entre ces deux sera amusante à regarder.

En parlant de Jokic, il le retourne et il pensait que c’était une faute. Il est rouge au visage en train de crier après l’officiel et il se lève. Je dirai que ses crises de colère sont toujours divertissantes.

Oh regarde! Une observation de Trey Burke! Il fera ses débuts chez les Sixers alors que la blessure de Simmons lui donne l’occasion de jouer. Sa première tentative de tir est rejetée par Mason Plumlee.

Burke clôt le premier quart avec un pull penché juste avant le buzzer de son premier cerceau Sixers. Philadelphie mène 26-18 après un quart.

Deuxième quartier

Burke reste sur le point de commencer le deuxième quart et il trouve Kyle O’Quinn deux fois pour les lay-ups. Le grand vétéran mesure ensuite Jokic pour un sauteur pour donner à Philadelphie une avance de 34-24. Si O’Quinn fait des mouvements de dribble comme celui-ci, cela pourrait signifier une longue nuit pour Denver.

Burke fait vraiment ses débuts en ce moment. Il perce un triple de coin et trouve ensuite O’Quinn pour un autre lay-up. Il compte jusqu’à cinq points et trois passes décisives et O’Quinn a également été productif avec Embiid en grande difficulté. Philadelphie mène 41-28.

O’Quinn frappe un trois! Furkan Korkmaz frappe deux fois! L’avance des Sixers est désormais de 50-34 pour commencer ce match.

Paul Millsap a juste essayé de jeter une affiche sur Embiid et le grand gars n’en avait rien. Au lieu de cela, il l’a frappé avec un bloc vicieux et cela conduit à un pull Korkmaz.

Josh Richardson fait tomber un cavalier avant que Korkmaz ne perce un autre triple et Philadelphie se rendra en mi-temps 57-42. C’est un début formidable pour une équipe qui vient de réaliser deux mauvaises défaites.

Troisième quart

L’offensive des Sixers crée des tirs faciles pour Tobias Harris et Embiid pour étirer l’avance à 61-47 avant que Denver ne déchire une course de 7-0. Un triple d’Al Horford repousse l’avance de Philadelphie à 64-54.

Les Nuggets commencent à chauffer. Murray draine un triple puis un pull-up et Denver est maintenant à 67-61. Ils le font sans beaucoup d’aide de Jokic non plus car il se débat en ce moment.

Neto se fraye un chemin à l’intérieur pour un seau et il trouve Horford pour l’intérieur pendant deux avant que Horford ne frappe Richardson pour un triple. Grande réponse de Philadelphie pour soutenir par 13 contre une équipe de Nuggets dur.

Embiid commence maintenant à trouver un groove. Il tirait 2 pour 10 et était coincé dans de gros ennuis, mais il abat un tir de 14 pieds, il perce un triple en transition et il convertit un And-1 pour donner aux Sixers une avance de 84-65 en direction de l’image finale. Ils sont aux commandes de celui-ci.

Quatrième trimestre

Scott donne aux Sixers une avance de 86-65 avec 11:01 à gauche. Compte tenu de la qualité de la défense des Sixers, ils devraient pouvoir clore celui-ci.

Bien sûr, les Nuggets arnaquent ensuite une descente de 10-0 couronnée par un triple Jokic. Le Joker commence maintenant à chauffer car il avait sept de ces 10 points avec Millsap marquant les trois autres. Cette équipe Nuggets a un vrai talent offensif.

Les Nuggets continuent de venir. Gary Harris, Millsap et Jokic marquent pour ramener Denver à 91-83. Tout d’un coup, l’offense bourdonne du côté de Denver.

Hou la la! Embiid retourne cette balle au-dessus de sa tête, ça compte, et il va à la ligne pour un de plus. Attends quoi? Après examen, ils disent que c’est sur le sol? C’est malheureux. C’était un sacré coup. Au lieu de cela, Embiid n’obtient qu’un des lancers francs à tomber et Jokic en perce trois autres sur un pick-and-pop. Les Nuggets sont à six.

Millsap renverse un autre corner trois qui amène Denver à moins de deux avant qu’un vol de Richardson mène Neto à lancer un beau lob à Harris pour un slam. Embiid reprend sa cinquième faute sur la possession qui s’ensuit – contestée par Brett Brown, sans succès – ce qui conduit à un triple de Barton. Embiid marque pour donner aux Sixers une avance de 97-94.

Murray répond avec une disposition de scoop avant-oof-Horford fait un airball à trois du haut de la clé. Denver prend ensuite les devants sur un cavalier à arc élevé ridicule, imprévu, après un jeu cassé de Jokic avec 1,2 seconde à jouer. C’est un pull que seul Nikola Jokic fabrique. C’est incroyable.

Jokic tire ensuite la sixième faute sur Embiid sur le jeu en jeu et c’est tout. Barton fait deux lancers francs et Denver rallie pour gagner 100-97.

Quel cauchemar pour cette équipe. Le lay-up de Scott a donné aux Sixers une avance de 21 points au quatrième, puis ils sont devenus paresseux en défense. Ils ont laissé beaucoup de tireurs de Denver ouverts et ils ont été dominés 34-13 dans le dernier quart-temps. Embiid a mené Philadelphie avec 19 points et 15 rebonds, Harris avec 13 et 10 et Neto avec 13 et six passes.

Les Sixers vont maintenant rentrer chez eux après un road trip de 1 à 3.

.