24,2 secondes ovation pour Kobe et Gianna Bryant, David Stern

La légende de Miami Heat, Dwyane Wade et la star de la WNBA, Candace Parker, ont mené la foule des étoiles samedi soir à Chicago à une ovation de 24,2 secondes en l’honneur de la légende des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant et de sa fille Gianna, et de l’ancien commissaire de la NBA David Stern.

Dwyane Wade et Candace Parker ont mené la foule en l’honneur de David Stern, Kobe Bryant et Gianna Bryant au cours d’une course de 24,2 secondes. pic.twitter.com/G0GCpnPhqF

– NBA (@NBA) 16 février 2020

David Stern est décédé le 1er janvier en raison de complications d’une hémorragie cérébrale. Bryant, d’une part, est décédé tragiquement dans un accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à huit autres personnes, dont sa fille Gianna, il y a près de trois semaines.

La NBA honore également Kobe et Gigi Bryant avec des maillots spéciaux dans le All-Star Game. Toute l’équipe Giannis portera le n ° Kobe. 24, tandis que Team LeBron portera le no. 2 en l’honneur de Gigi.

Les maillots All-Star comporteront également un patch spécial en l’honneur des neuf vies perdues dans l’accident d’hélicoptère à Calabasas. De même, les maillots auront une bande noire pour commémorer David Stern. Le commissaire Adam Silver a également annoncé plus tôt que la NBA nommerait le trophée All-Star MVP en tant que prix Kobe Bryant MVP.

Il est juste que la ligue fasse tout son possible pour honorer deux des figures les plus importantes de l’histoire de la NBA.

Stern a énormément contribué à la façon dont il a fait de la NBA une marque mondiale et à la façon dont il a promu le basket-ball à l’échelle internationale. Certes, la NBA ne serait pas là où elle est sans ses trois décennies de mandat en tant que commissaire.

Bryant, quant à lui, n’a pas seulement captivé les fans avec son talent universel, mais aussi sa volonté incessante d’être grand. Sa mentalité Mamba a résonné avec des gens du monde entier et a inspiré de nombreuses jeunes stars de la ligue aujourd’hui.