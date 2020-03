25 ans de «Je suis de retour» de Michael Jordan

Un quart de siècle s’est écoulé depuis que Michael Jordan a secoué la NBA avec le fax le plus célèbre de l’histoire du sport. Le 18 mars 1995, le gardien qui avait été retiré du basket-ball pendant une saison et demie, a annoncé son retour aux tribunaux avec une déclaration aussi brève que énergique.

Le message, qui disait simplement «je suis de retour», reflétait le désir de Jordan de revenir dans la discipline des Chicago Bulls, après un an et demi où il avait tenté sa chance en baseball mineur en l’honneur de son père, qui il avait été tué peu de temps avant que Jordan remporte son troisième anneau.

Cette saison-là, un Jordan hors de forme n’a pas été en mesure de mener son équipe à la finale, mais il avertissait déjà de ce qui allait se passer. C’est que de 1996 à 1998, l’une des meilleures équipes de l’histoire est revenue pour gagner trois autres anneaux et en ajouter six au total. Michael Jordan était de retour et la NBA ne l’oublierait jamais.

Un jour comme aujourd’hui, il y a seulement 25 ans, allait changer l’histoire de la NBA. L’agent David Falk annonçait par fax le retour de MICHAEL JORDAN à la NBA après sa première retraite en 1993, avec un simple texte: “JE SUIS DE RETOUR” pic.twitter.com/Babs66jl1K

