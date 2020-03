25 ans plus tard, le retour de Michael Jordan électrise toujours – The Athletic

Michael Jordan n’a laissé personne sur ses plans, pas au début. Mais il a continué à saupoudrer de petites miettes, établissant une piste pour ce qui allait finalement arriver. Jordan adorait le basket. Il a continué à le défier et à le consommer, même s’il a passé sa brève retraite à lutter pour rattraper ces courbes difficiles dans le baseball des ligues mineures.

Jordan a soif de compétition, avait soif du prochain défi. Et l’appel du basket-ball est devenu plus intense lorsque le baseball a dû faire face à une grève laide et sans fin qui a mis fin à une saison et menacé d’en retarder une autre. Il avait besoin de basket-ball et le jeu en avait plus besoin. Mais avant d’avoir stupéfait le monde du sport le 18 mars 1995 avec le fax en deux mots le plus mémorable de l’histoire – «Je suis de retour» – et il est retourné au tribunal l’après-midi suivant au Market Square Arena d’Indianapolis pour jouer aux Pacers, en Jordanie. avait besoin de temps pour reprendre son esprit, pour consacrer son énergie à non seulement revenir, mais aussi pour être proche de ce qu’il était quand il marchait …

