3 anciens guerriers participeront au tournoi NBA 2K réservé aux joueurs

L’action de la NBA est toujours suspendue en raison de la pandémie de coronavirus. Pourtant, une forme de basket reviendra bientôt à la télévision nationale. Des représentants de toute la ligue se réuniront vendredi pour le premier épisode d’un tournoi NBA 2K20 réservé aux joueurs.

La compétition sera diffusée sur ESPN pendant 10 jours. Seize joueurs différents, dont trois anciens membres des Golden State Warriors, participeront au tournoi de jeux vidéo.

Les joueurs ont été classés de 1 à 16 avec une titularisation de la ligue et une cote de 2K déterminant leur position. L’ancien Dub Kevin Durant est en tête de liste, avec Demarcus Cousins ​​à 11 ans et Harrison Barnes à 15 ans. Le reste du peloton est mélangé avec de jeunes joueurs et des All-Stars comme Donovan Mitchell, Trae Young, Devin Booker et Domantas Sabonis.

Les cotes pointeraient vers chaque joueur utilisant son équipe dans le tournoi. Cependant, aucun guerrier actuel n’étant représenté, l’équipe 2k de Golden State est à gagner. Alors que le record des Warriors se trouve actuellement au bas de la NBA, leur alignement 2K est rempli de joueurs les mieux notés.

Stephen Curry est classé 95 dans l’ensemble avec un 99 en ce qui concerne le tir à 3 points. Bien qu’il soit toujours blessé, Klay Thompson est à 86 avec une note de 95 au-delà de l’arc. Derrière les Splash Brothers, Andrew Wiggins est classé 82 avec Draymond Green et Eric Paschall avec 79s.

Avec les Lakers de Los Angeles renonçant à Cousins ​​avant de s’habiller en jaune et violet, le produit Kentucky pourrait être un candidat pour courir avec son ancienne équipe dans l’épreuve de force 2K.

