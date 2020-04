3 meilleures équipes de Dallas Mavericks dans l’histoire de la franchise

Bien qu’ils aient officiellement rejoint la ligue en 1980, les Mavericks de Dallas ont déjà laissé une énorme empreinte dans toute la NBA.

La récolte actuelle est en effet prometteuse, car la combinaison européenne de Luka Doncic et Kristaps Porzingis semble destinée à ramener les Mavs en lice pour les années à venir.

En dépit d’être dans la même écurie que la rangée de talents du meurtrier dans la Conférence de l’Ouest, l’équipe parvenue a réussi à enregistrer une liste respectable de 40-27 (7e dans l’Ouest) avant la suspension de la saison en raison de la pandémie de COVID-19.

Doncic est en effet le Mavs présent et futur, mais il ne fait aucun doute qu’il y a eu beaucoup de joueurs et d’équipes incroyables de Dallas qui lui ont ouvert la voie dans le passé.

Avant d’entamer l’ère Doncic, jetons un coup d’œil à trois des meilleures équipes des Mavericks de tous les temps.

Effectif 1987-88

De toute évidence, les fans se souviennent des Mav principalement à cause de Dirk Nowitzki, mais ils ont en fait eu une course assez décente avant son passage légendaire à Dallas.

Lors de sa création, les Mavs étaient simplement considérés comme la troisième équipe du Texas éclipsée par ses frères et sœurs les plus populaires, les Houston Rockets et les San Antonio Spurs.

Tout cela a changé au milieu des années 80 lorsque les Mav ont assemblé une unité plutôt formidable qui a réussi à surprendre beaucoup d’équipes.

Avant d’obtenir son matériel avec les Pistons de Detroit, les gens oublient souvent que Mark Aquirre a commencé sa carrière dans le Lone Star State. Le swingman de 6 pieds 6 pouces a été trois fois all-star sous la bannière Mavs et a été l’un des marqueurs les plus meurtriers de la ligue lors de son séjour de huit ans à Dallas.

Aquirre a récolté en moyenne 25,1 points par match au cours de la campagne 1987-1988 et a mené les Mavs à un dossier de 53-29 en saison régulière (troisième dans l’Ouest).

Il se trouve que cette équipe Mavs avait également Rolando Blackman (22), Derek Harper (12) et Brad Davis (15) – dont les maillots se sont tous retrouvés en haut des chevrons de l’American Airlines Center. Leur centre James Donaldson a également fait sa seule apparition All-Star en carrière cette année-là, tandis que leur réserve Roy Tapley a remporté le sixième homme de l’année.

L’équipe a envoyé de puissants prétendants Houston Rockets et Denver Nuggets au cours des deux premiers tours, avant de pousser l’éventuel champion Los Angeles Lakers à sept matchs passionnants en finale de conférence.

Il convient également de noter que cette équipe Mavs avait également à l’époque des joueurs à venir, Sam Perkins et Detlef Schrempf, qui sont devenus des quatuors étirables utilisables.

Équipe 2002-03

Dallas a dû endurer des années de médiocrité après avoir fait exploser cette équipe des années 80. Leur sauveur de franchise est venu en 1998 quand ils ont échangé pour Dirk Nowitzki des Milwaukee Bucks au repêchage cette année-là. Après avoir lutté tôt, Nowitzki est devenu un All-Star dans sa troisième année et a ramené les Mavs en séries éliminatoires.

Ils sont devenus des candidats pérennes dans les années qui ont suivi, mais ont peut-être atteint leur apogée au cours de la saison 2002-03. Pour la première fois depuis assez longtemps, Dallas a formé son propre Big 3 – alors que le savant meneur de jeu Steve Nash et la dynamo Michael Finley ont parfaitement complimenté le jeu allemand de 7 pieds.

Cette équipe avait également un solide groupe d’acteurs, notamment Shawn Bradley, Adrian Griffin, Raef LaFrentz, Raja Bell, Eduardo Najera, Nick van Exel et Avery Johnson, entre autres.

Dallas a remporté 60 matchs de saison régulière cette année-là. Ils ont réussi à échapper à une série de deux combats acharnés contre les Portland Trail Blazers et les Sacramento Kings au cours des deux premiers tours – qui s’étalaient tous deux sur sept matchs.

Cependant, ils n’ont pas pu suivre les champions de San Antonio Spurs lors de la finale de la conférence et ont succombé en six matchs.

Équipe du championnat 2010-11

Il est tout à fait approprié de nommer l’équipe des Mavs 2010-2011 comme la meilleure de l’histoire de la franchise, étant donné qu’elle a livré le premier et le seul titre de l’équipe NBA.

L’équipe Mavs 2005-06, qui a également participé à la finale, n’était pas trop mal non plus puisqu’ils avaient Josh Howard, Jason Terry, Devin Harris et Marquis Daniels.

Cependant, cette unité de championnat sous Rick Carlisle était vraiment spéciale, car ils ont réussi à tirer les leçons de leurs erreurs de cette défaite cuisante de la finale de 2006 et à se venger du Miami Heat cinq ans plus tard.

Nowitzki et Terry, qui étaient les seuls restes de cette équipe de 2006, ont de nouveau mené la charge pour Dallas en saison régulière. Dallas a adopté une approche plus défensive cette année-là, en commençant par l’acquisition de Tyson Chandler pour consolider le milieu. DeShawn Stevenson et Corey Brewer ont également donné à l’équipe un grain de défense supplémentaire et un tir en position d’aile.

Malgré leurs excellentes performances en saison régulière (fiche 57-25, 3e de l’Ouest), Dallas ne se démarquait pas tant qu’il n’était toujours pas considéré comme un concurrent légitime. Nowitzki a raté certains matchs au milieu de la saison en raison d’une blessure, tandis que des gars comme Jason Kidd, Shawn Marion et Peja Stojakovic ont été jugés bien au-delà de leurs primes à ce moment-là.

Caron Butler devait leur donner un coup de pouce majeur, mais a été exclu pendant la majeure partie de l’année après avoir subi une rupture du tendon de la rotule.

La route vers le titre de Dallas a été assez impressionnante, car ils ont fait reculer les Portland Trail Blazers dirigés par Brandon Roy en six matchs au premier tour. Ils ont balayé Kobe Bryant et les champions en titre consécutifs, les Los Angeles Lakers, au deuxième tour, et ont fixé un rendez-vous avec le monstre à trois têtes du Thunder d’Oklahoma City, Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden en finale de conférence.

Les Mavs ont remporté les trois derniers matchs avec des retours au quatrième trimestre pour assurer une revanche de finale avec le Heat. Dallas a réalisé le plus grand retour de l’histoire de la finale de la NBA dans le deuxième match et a utilisé cet élan pour remporter trois des quatre prochains matchs pour remporter le trophée Larry O ’Brien.