3 meilleures équipes de Miami Heat dans l’histoire de la franchise

Les Miami Heat n’existent que depuis 1988, mais ils ont déjà récolté trois titres NBA, ce qui est plus que la plupart des autres franchises de la ligue ne peuvent le dire.

Le premier est venu en 2006 et les deux titres suivants se sont succédés en 2012 et 2013.

Évidemment, ce sont les trois meilleures équipes de l’histoire de la franchise.

Mais quelle itération de la chaleur était la meilleure?

Voici les trois meilleures équipes de Miami jamais classées:

3. 2005-06

C’est drôle, car certaines personnes diraient probablement que le Heat 2004-05 était en fait supérieur au club 2005-06, mais l’équipe 2006 a été celle qui a remporté un championnat.

Miami a remporté 52 matchs au cours de la saison régulière cette année-là avec un Shaquille O’Neal en déclin (il était toujours très bon, mais pas tout à fait aussi bon que l’année précédente) et une ancienne liste qui comprenait des anciens combattants de premier plan tels que Gary Payton , Antoine Walker, Jason Williams et Alonzo Mourning.

Cependant, grâce à une performance exceptionnelle de Dwyane Wade et à quelques grands moments de O’Neal, le Heat a pris vie dans les séries éliminatoires, éliminant les Chicago Bulls, les New Jersey Nets et les Detroit Pistons en route pour finir en tête de Dirk Nowitzki et des Dallas Mavericks. dans une finale controversée (certains insistent encore sur le fait que cette série a été fixée).

Le plus gros obstacle pour Miami ce printemps-là a été les Pistons, qui avaient battu la chaleur lors de la finale de la Conférence de l’Est l’année précédente et ont été favorisés à le faire à nouveau.

Mais le Heat a réussi à répartir Détroit en six matchs, détenant même une avance de 3-1 à un moment donné de la série.

Ils se sont ensuite ralliés d’un déficit de 2-0 pour battre les Mavericks.

Ce n’était pas très joli en chemin pour le Heat de 2006, mais ils ont livré quand c’était le plus important, c’est pourquoi ils tiennent leur place sur cette liste.

2. 2012-13

Cela représentait la moitié arrière des titres consécutifs de Miami en 2012 et 2013.

LeBron James a probablement eu la meilleure saison individuelle de sa carrière cette saison, mais Wade était évidemment en déclin à ce stade, et un argument légitime peut être avancé que le Heat n’aurait même pas dû battre les San Antonio Spurs en finale de toute façon.

Rappelez-vous: les Spurs semblaient avoir enfermé la série dans le match 6 avant que des choses vraiment étranges ne se produisent dans les moments décroissants, y compris Gregg Popovich laissant inexplicablement Tim Duncan sur le banc pour regarder le Heat saisir un rebond offensif critique qui a conduit au match de Ray Allen -tying trois points en fin de régulation.

Les Heat ont également été poussés à sept matchs par les Indiana Pacers lors des finales de la Conférence Est.

Quoi qu’il en soit, la domination de James a élevé Miami en 2013, et Chris Bosh était sans doute le deuxième meilleur joueur de l’équipe. Sa polyvalence défensive a été primordiale pour le succès du Heat, et sa capacité à étirer le sol et à tirer trois points (ce qui n’était pas vraiment le cas les années précédentes) a ajouté une nouvelle dimension à l’attaque de Miami.

Bien sûr, le Heat avait également des tireurs partout, allant d’Allen à Mike Miller en passant par Shane Battier.

Miami a remporté 66 matchs au cours de la saison régulière, sa meilleure note dans l’histoire de la franchise. Le Heat a ensuite vaincu les Bucks de Milwaukee, les Bulls de Chicago et les Pacers en route vers le sommet des Spurs.

1. 2011-12

La saison a été raccourcie par lock-out, donc le Heat a terminé avec un record de 46-20. Il y avait également une tonne de pression sur LeBron and Co. après avoir perdu contre les Mavericks dans une série de six matchs de la finale de la NBA en 2011.

Tout au long de l’année, Miami a été plutôt irrégulière, mais dans une conférence de l’Est faible, personne ne semblait douter de la capacité du Heat à revenir en finale.

Miami a géré les Knicks de New York en cinq matchs au premier tour des séries éliminatoires, mais il n’a pas fallu longtemps à l’équipe d’Erik Spoelstra pour rencontrer des ennuis par la suite.

Au deuxième tour, les Heat se sont retrouvés derrière 2-1 face à une équipe de Pacers novice, et Bosh était tombé avec une blessure à l’abdomen dans le match 1 qui l’a mis KO pour le reste de la série.

Miami a ensuite répondu en grand, remportant les matchs 4 à 6 derrière de formidables sorties de James et Wade pour remporter la série et frapper son billet pour la finale de la Conférence de l’Est.

Là-bas, le Heat a rencontré les Celtics de Boston, durs et granuleux, que presque tout le monde s’attendait à retirer en cinq ou six matchs. Miami a pris une avance de 2-0, mais les Celtics se sont ralliés en remportant trois matchs de suite pour prendre la tête de la série 3-2.

C’est à ce moment-là que James a peut-être eu le meilleur match de sa carrière, perdant 45 points au TD Garden dans le match 6 pour égaliser la série et ouvrir la voie à une victoire finalement disputée lors du match 7.

Sur cette lancée, le Heat a ensuite plutôt facilement battu le Thunder d’Oklahoma City en finale, remportant quatre victoires consécutives après avoir perdu le premier match.

Entre le match 6 des finales de la conférence Est et le match 5 des finales NBA, je ne suis pas sûr que Miami ait jamais mieux joué pendant l’ère LeBron.