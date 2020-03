3 performances les plus épiques de la saison des Clippers avant le hiatus du coronavirus

À la suite des acquisitions à succès des superstars Kawhi Leonard et Paul George au cours de l’été, les Los Angeles Clippers ont été à la hauteur du battage médiatique et plus encore au cours de la saison régulière 2019-20 NBA.

Les Clippers autrefois méprisés possèdent maintenant sans doute leur meilleure équipe de l’histoire de la franchise, amassant un record de victoires-défaites de 44-20 (2e de la Conférence Ouest) avant la suspension de la NBA en raison de la crise des coronavirus.

Bien sûr, ils ont fait face à des dérapages en cours de route et ont même été accusés d’avoir des «problèmes de chimie» après toute cette débâcle de Montrezl Harrell.

Mais une chose est sûre, chaque équipe de la NBA aura du mal à affronter les Clips dans une série de sept matchs à l’approche des séries éliminatoires.

Mais comme le reste de la ligue, les Clippers en séries éliminatoires devront attendre que l’action reprenne. Pour l’instant, regardons les trois moments les plus épiques de leur campagne 2019-2020 avant la pause.

Deux déclarations l’emportent sur les Lakers

Dès le départ, les Clippers ont annoncé qu’ils étaient des joueurs majeurs cette saison en éliminant les rivaux de Crosstown et les autres prétendants Los Angeles Lakers le jour de l’ouverture. Ils ont résisté à la puissance vedette de LeBron James et Anthony Davis, tout en manquant les services de Paul George dans leur victoire de 112-102.

Les Clips ont ensuite prouvé que la victoire n’était pas un coup de chance, prenant une fois de plus le contrôle de la «Bataille de LA» lors de leur victoire par derrière 111-106 le jour de Noël. Kawhi Leonard a quasiment à lui seul vaincu son équipe, incendiant les Lakers avec 35 points, 12 planches et cinq dimes en 38 minutes.

Les Lakers ont réussi à battre les Clips lors de leur troisième rencontre, mais ces deux premières victoires leur ont certainement donné un léger avantage en tant que favoris pour sortir de l’Ouest cette année.

George perd 37 points en 20 minutes contre les Hawks

Paule George a raté les 11 premiers matchs de la saison régulière après avoir subi deux interventions chirurgicales à l’épaule pendant l’intersaison. Il est allé travailler immédiatement et a marqué 33 points lors de son premier match contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Il n’y avait aucun signe de rouille, car il a perdu 37 points deux jours plus tard lors de la victoire déséquilibrée des Clips 150-101 contre les Hawks d’Atlanta le 17 novembre. Ce qui rend son exploit encore plus incroyable, c’est que PG13 n’a besoin que de 20 minutes d’action de mettre ces chiffres.

George a à peu près mis la défense des Hawks à sa merci, abandonnant les pull-up pull-up et les stepback à trois points avec une relative facilité. Il a ensuite tiré 10 pour 17 sur le terrain et 6 pour 11 depuis le centre-ville. George était même immaculé de la ligne de faute, vidant toutes ses 11 tentatives.

Le swingman de 29 ans a même éparpillé quatre rebonds, trois passes décisives et deux interceptions, et aurait probablement pu éclipser 50 marqueurs si le match n’avait pas été aussi déséquilibré.

Leonard incendie Cavs avec 43 points

Les fans auraient voulu voir Kawhi Leonard plus souvent cette saison, jouant en seulement 51 matchs avant la pause en raison de la gestion de la charge. Le Klaw, cependant, veille à ce que chaque jeu compte chaque fois qu’il met le pied sur le bois dur.

L’an dernier, le joueur par excellence des finales a connu sa meilleure performance de la saison contre les Cavaliers de Cleveland, produisant 43 points pour mener les Clips à une victoire de 128-103 le 15 janvier. Leonard était ultra-efficace depuis le sol, réalisant 14 des 22 matchs. buts et 6 tentatives sur 10 à distance.

Le meilleur joueur à double sens de la NBA a déjà franchi deux fois les 40 points et plus cette saison, perdant 42 points contre les Minessota Timberwolves le 14 décembre dernier.

Pour l’instant, la quête de Leonard pour être le premier joueur à diriger trois franchises vers le trophée Larry O’Brien sera suspendue.