3 points à retenir de la victoire des Bucks sur les Raptors en avant-première ECF

Nous avons tous eu droit à une bataille exceptionnelle entre le champion en titre des Toronto Raptors et les meilleurs Milwaukee Bucks de la ligue mardi, ce dernier remportant une énorme victoire de 108-97 sur la route. À la fin de la journée, ce n’était qu’un des 82 autres matchs de la saison régulière pour les deux équipes, mais la 50e victoire de Milwaukee de la saison nous a fourni un certain nombre de points de discussion clés quant à ce que cette victoire signifie pour les deux. équipes.

Avantage Milwaukee

Pour ceux qui ont peut-être oublié, ces deux équipes se sont affrontées dans une série âprement disputée pour le championnat de la Conférence Est de la saison dernière. Les Bucks se sont effondrés dans celui-ci, tombant aux Raptors 4-2 dans la série.

Pour Milwaukee, c’était la première fois qu’ils retournaient à la Scotiabank Arena de Toronto depuis leur sortie mémorable lors du sixième match de la finale de la Conférence Est de la saison dernière. Giannis Antetokounmpo et compagnie étaient définitivement prêts à se venger, et ils se sont assurés que ce serait un retour triomphal pour eux cette fois-ci.

Les Bucks ont également battu les Raptors lors de la rencontre de ces deux équipes en novembre, alors avec un avantage de 2-0 contre Toronto en saison, Milwaukee a certainement le dessus en ce moment en termes d’avantage psychologique.

Les Raptors sont légitimes

Les Bucks ont peut-être obtenu le W le soir, mais les Raptors ont prouvé qu’ils ne sont pas des repoussements. Marc Gasol, Norman Powell et Patrick McCaw étaient tous blessés pour une équipe de Toronto en désavantage numérique, mais ils étaient toujours en mesure de relever un défi sérieux contre une équipe de Bucks relativement complète.

Les Raptors l’ont fait malgré un tir de seulement 35,2% sur le terrain pour 17 revirements. Kyle Lowry et Serge Ibaka n’ont tiré que 4 des 27 au total et 2 des 17 sur 3 terrains combinés, donc c’était une nuit de repos pour eux. Toronto est resté compétitif contre le puissant Milwaukee grâce à sa propre défense d’élite (les Bucks n’ont tiré que 38,1%) et 18 totalisateurs à 3 points. Pascal Siakam a lui-même réussi cinq triples en route vers un sommet de 22 points.

Les Raptors ont été l’une des plus grandes surprises de la saison, car ils occupent actuellement la deuxième place dans l’Est. Bien qu’ils aient peut-être perdu cette bataille, rester principalement compétitif malgré ne pas jouer au plus près de leur meilleur est un bon signe.

Les Bucks passent un gros test

Dans la première moitié de cet affrontement passionnant, les Raptors semblaient en passe de bouleverser les Bucks dans celui-ci. La foule locale était – comme prévu – complètement dedans, et un doute se glissait sûrement dans l’esprit collectif de Milwaukee.

C’était une histoire totalement différente dans la seconde moitié, cependant, alors que les Bucks ont montré leur courage après la pause. Ils ont dominé Toronto 34-19 au cours du troisième trimestre pivot, faisant taire (quelque peu) la foule locale. Ce fut un énorme test pour Milwaukee, mais c’était un test qu’ils ont réussi avec brio.

Alors que Giannis Antetokounmpo n’a pas connu son meilleur match (19 points sur un tir de 5 sur 14), Khris Middleton (22 points), Eric Bledsoe (17 points) et Brook Lopez (15 points) ont aidé à le récupérer. Marvin Williams a également ajouté trois triplets sur le banc. Obtenir ce type de production des joueurs non-Giannis sera crucial à mesure que Milwaukee approfondira les séries éliminatoires.

Les chances sont que ces Bucks et Raptors s’affronteront dans les séries éliminatoires d’une manière ou d’une autre. Mardi soir était un excellent aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre une fois que cela se produira, et bien que les Bucks soient toujours les rois de l’Est en ce moment, on ne peut nier que les Raptors ne vont pas tomber sans se battre. Personne ne devrait se plaindre si nous obtenons un match revanche de la finale de la Conférence de l’Est.