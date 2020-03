3 raisons pour lesquelles JR Smith est la réponse pour Los Angeles

Le vétéran garde JR Smith devrait s’entraîner avec les Lakers de Los Angeles au début de la semaine, ce qui pourrait ouvrir la voie à des retrouvailles avec LeBron James. Smith est dans le moulin à rumeurs depuis qu’il est devenu agent libre en juillet 2019. Bien que certains fans de James soient toujours traumatisés par le pet du cerveau de la finale de la NBA 2017 de Smith, les raisons pour lesquelles les Lakers devraient l’acquérir l’emportent sur ces craintes persistantes.

Tireur à élimination directe

Smith a toujours été un tireur d’élimination. Ils l’appellent «Swish» non seulement en raison de sa forme de tir lisse et vierge, mais en raison de ses tirs passant le plus souvent dans le filet. L’athlète de 34 ans occupe en fait la 13e place parmi les meneurs de tous les temps avec 3 points. Pour sa carrière, il tire sur un clip impressionnant de 37,3% du centre-ville.

Peut-être le summum de sa carrière est venu pendant son temps avec les Cavaliers de Cleveland. Les équipes de James fonctionnent mieux lorsqu’il est entouré d’un tas de tireurs purs. Les fans de Cavs ont assisté à des tonnes de jeux où James a propulsé son chemin vers le cerceau, est rencontré par des équipes triples et quadruples, mais affiche son sang-froid en offrant une passe parfaite à un Smith grand ouvert qui renverse les trois avec désinvolture. Avec James dans l’équipe, Smith sera à son meilleur et les Lakers ont certainement besoin de plus de tir extérieur.

Défenseur

Au fur et à mesure du cliché, la défense remporte les championnats. Outre ses capacités de tir, Smith a développé sa défense à un niveau élevé. Une bonne preuve de cela est le travail de verrouillage de Smith sur DeMar DeRozan dans les Playoffs NBA 2017. Les Cavaliers et les Raptors se sont rencontrés lors des demi-finales de la Conférence Est. À la surprise générale, le Wine and Gold a dominé les Raptors en quatre matchs.

Smith était chargé de garder DeRozan la plupart du temps – le meilleur buteur des Raptors. Les statistiques révèlent que lorsque Smith est au sol, DeRozan tirait à 22,2%. Sans Smith, DeRozan était en panne avec 55,6%. La performance de DeRozan était si mauvaise qu’il est rapidement devenu le sujet de blagues en “mode playoff”. Chaque fois que les fans disent que DeRozan est en “mode éliminatoire”, cela signifie simplement qu’il est sur le point d’étouffer et de lancer des briques. Et Smith est l’architecture principale derrière cette blague.

Expérience en séries éliminatoires

En 15 ans d’expérience dans la NBA, Smith a participé aux séries éliminatoires 11 fois, dont quatre apparitions en finale de la NBA. Les joueurs disent toujours que la saison régulière est très différente de la post-saison. Parmi tous les joueurs disponibles sur le marché des agents libres, c’est Smith qui comprend le mieux ce dicton.

Peu importe qu’il entre dans l’équipe si tard dans la saison. Les Lakers sont tenus de faire les séries éliminatoires. L’expérience de Smith dans ces situations à indice d’octane élevé et tendues sera précieuse alors que le Violet et l’Or entrent profondément dans les séries éliminatoires.

Alors que la liste est remplie de compétitions extrêmes, plusieurs joueurs ont peu ou pas d’expérience en séries éliminatoires tels que Alex Caruso, Kyle Kuzma et Kentavious Caldwell-Pope. Smith a littéralement eu les meilleures et les pires expériences en séries éliminatoires. En ajoutant Smith au pli, les joueurs relativement inexpérimentés des Lakers peuvent apprendre une tonne.