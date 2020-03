3 raisons pour lesquelles le Thunder serait un adversaire coriace en séries éliminatoires

Le Thunder d’Oklahoma City n’a cessé de prouver que les gens ont tort.

À l’approche de la saison, ils étaient considérés comme une équipe de loterie, avec l’ancienne pierre angulaire de la franchise, Russell Westbrook, échangé aux Houston Rockets. Mais le Thunder, mené par un trio de trois gardes composé de Chris Paul, Dennis Schroder et Shai Gilgeous-Alexander, a montré le contraire.

Avec leur victoire dimanche contre les Celtics de Boston, le Thunder a prolongé sa séquence de victoires à trois matchs et est passé au cinquième rang de la Conférence Ouest.

Le Thunder a 18 matchs à disputer en saison régulière, et bien qu’il n’ait pas officiellement décroché une place en séries éliminatoires, leurs performances en font des spoilers potentiels pour les équipes les mieux classées en séries éliminatoires.

Chris Paul n’a pas encore fini d’être un meneur de haut niveau

Paul, 34 ans, dispute sa 15e saison en NBA, et après une saison passée avec les Rockets la saison dernière, des questions se sont posées sur le temps qu’il lui restait dans sa carrière.

Avec les performances qu’il a eues cette saison, Paul a montré qu’il avait plus à donner que la plupart des gens ne le pensaient. Le match de dimanche soir contre les Celtics n’était qu’un autre exemple de la résurgence de Paul. Il a marqué un sommet de 28 points, un record de sept passes décisives et a réussi six rebonds.

C’était la 22e fois cette saison que Paul marquait 20 points ou plus; la saison dernière, Paul a disputé 18 de ces matchs.

Paul était un All-Star pour la première fois depuis la saison 2015-16, son avant-dernière saison avec les Los Angeles Clippers. Il a joué un rôle déterminant dans le succès de l’OKC, utilisant son leadership vétéran pour aider à clôturer les matchs.

Selon les statistiques de NBA.com, les Thunder et Brooklyn Nets sont à égalité au premier rang des points marqués au cours des cinq dernières minutes, tout en ayant une différence de cinq points ou moins. Les deux équipes ont une moyenne de 10,6 points au cours de cette période, et Paul en moyenne 3,4 points au cours des cinq dernières minutes de jeu.

1 2… 3.