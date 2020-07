3 raisons pour lesquelles les Golden State Warriors pourraient s’effondrer

La saison dernière, cela ne pouvait pas être pire pour Golden State Warriors. Ils ont ensuite disputé leur cinquième finale de ligue consécutive et étaient clairement favoris pour décrocher leur quatrième titre en cinq ans. Cependant, la chose ne s’est pas terminée comme ils le voulaient.

Kevin Durant s’est blessé et a décidé de ne pas renouveler son contrat, Klay thompson Il a également été grièvement blessé et, au début, au début de cette campagne, avec l’équipe défaite, Stephen Curry est également tombé.

Cette année, ils ont terminé la saison avec le pire record de la ligue et, bien qu’ils espèrent relancer la saison prochaine, il y a des raisons de penser que l’équipe jaune s’est peut-être effondrée. Cela peut ou non, mais les raisons sont là:

1. Absence de banc

Les Warriors ont tout donné en 2016 pour signer Kevin Durant. De toute évidence, les choses se sont très bien passées pour eux (ils ont remporté deux championnats consécutifs). Cependant, en retour, ils ont laissé la liste très courte. Et, bien sûr, ils le remarquent maintenant.

En fait, le seul remplaçant qu’il leur reste dans l’équipe au moment des titres est Kevon Looney. Des hommes comme Ky Bowman, Damion Lee ou Jordan Poole ne semblent pas très fiables. Nous verrons ce qui se passera, mais accompagner Curry, Thompson et Green avec une équipe de garantie n’est pas facile. Nous verrons s’ils réussissent.

2. Concurrence accrue

Au moment des anneaux, les grands rivaux des Warriors étaient les Harden and Company Rockets dans l’Ouest et LeBron dans la finale.

Aujourd’hui, il y a plusieurs équipes qui ont plusieurs étoiles et qui semblent pouvoir choisir de gagner: les Antetokounmpo Bucks, les LeBron Lakers, les Leonard Clippers ou même des équipes comme Raptors, Celtics ou Jazz qui ont des équipes compétitives qui pourraient donner un bond en avant. Ce n’est pas facile de gagner à nouveau. La concurrence est féroce.

3. Blessures

DeMarcus Cousins, Kevin Durant, Klay Thompson et Kevon Looney ont été blessés la saison dernière et ont évité le ring. Cette saison, les Warriors ont été pendant la majeure partie de l’année sans Thompson et Curry. S’ils ne se remettent pas en forme. S’ils ne reviennent pas en bon état ou s’ils rechutent, ils perdront les options pour se battre pour l’anneau.