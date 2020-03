3 superstars s’associeront avec Kyrie Irving et Kevin Durant

Les Brooklyn Nets semblent se diriger vers une intersaison bien remplie, alors que Brian Windhorst d’ESPN a révélé que l’équipe échangerait agressivement contre une troisième superstar pour s’associer à Kevin Durant et Kyrie Irving la saison prochaine.

Le laiton des Nets serait ouvert à l’expédition de poteaux prometteurs comme Spencer Dinwiddie, Caris LeVert et Jarett Allen. Associé à quelques choix de repêchage, un package impliquant ces talents devrait être plus que suffisant pour inciter les 29 équipes de la NBA à envisager de renoncer à un joueur de calibre superstar en retour.

Avec la NBA en pause en raison de la pandémie de coronavirus, le front office des Nets a plus de temps pour mettre en place un accord attractif pour une star de leur choix.

Voyons trois superstars que Brooklyn devrait cibler l’été prochain.

Ben Simmons

Compte tenu de l’état actuel des 76ers de Philadelphie, les Nets doivent frapper pendant que le fer est chaud et essayer d’éloigner Ben Simmons de l’équipe. Les Sixers se demandent probablement plus que jamais si le couple Embiid-Simmons mérite toujours d’être conservé.

Brooklyn offre les actifs les plus attrayants au cas où ils décideraient de débrancher le point.

Le pass-first Simmons serait facilement un beau compliment aux marqueurs mortels Durant et Irving. Son cadre de 6 pieds 10 pouces apporte également de la taille et de l’athlétisme pour une équipe de Brooklyn qui aurait recours à une tactique de petit ballon la saison prochaine.

L’Australien de 23 ans injecte également des jeunes très nécessaires dans les Nets, considérant que Durant et Irving ont maintenant 31 et 28 ans, respectivement.

Simmons a récolté 16,7 points, 7,8 rebonds, 8,2 passes décisives et 2,1 interceptions en tête de la ligue par match avant la pause.

Le coup sur le jeu de Simmons a toujours été son tir. Ces lacunes n’auront pas autant d’importance à Brooklyn, étant donné qu’il jouera sans doute avec deux des meilleurs tireurs à élimination directe de la ligue aujourd’hui.

Avec Brooklyn, Simmons ne sera pas invité à jouer en dehors de sa zone de confort. Il sera chargé de faire ce qu’il fait le mieux: faciliter l’offensive avec sa vision extraordinaire du terrain et submerger les petits défenseurs par sa vitesse et son athlétisme.

Bradley Beal

Bradley Beal a prouvé qu’il était l’un des meilleurs gardiens de tir de la ligue aujourd’hui, avec une moyenne de meilleurs records en carrière pour les Wizards de Washington cette saison.

L’équipe, cependant, a eu du mal à gagner malgré ses statistiques voyantes de 30,5 points, 4,2 rebonds et 6,1 passes décisives, tout en abattant 45,5% de ses buts et 35,3% de ses 3 points.

Les sorciers pourraient être à la recherche de ceux qui peuvent offrir les meilleurs rendements pour le double All-Star, et les filets pourraient être ceux avec les pièces les plus attrayantes.

Dinwiddie et LeVert seraient d’excellentes pièces d’assurance pour leur autre garde souvent blessé, John Wall.

Une zone arrière d’Irving et Beal, d’autre part, serait l’une des rotations de gardes les plus terrifiantes de la ligue.

Même avec des défenseurs drapés sur lui comme le meilleur buteur de Washington, Beal a continué à faire des seaux à un rythme élevé.

Son adresse au tir s’améliorera probablement encore, compte tenu de tous les tirs ouverts qu’il aurait lorsque les défenses s’effondreraient sur Irving et Durant.

Victor Oladipo

Les Indiana Pacers auraient complètement ignoré cette notion il y a seulement quelques saisons. Victor Oladipo, après tout, est devenu le joueur le plus amélioré de l’année et un double All-Star sous leur surveillance.

Le garde combo de 6 pieds 4 pouces, cependant, sort d’un tendon de quadruple rompu qui l’a forcé à s’asseoir pendant plus d’un an. Il a joué 13 matchs avant la suspension de la NBA, marquant 13,8 points sur 39,8% de tirs sur le terrain et 30,4% sur trois en 25,9 minutes par match.

Les signes indiquent qu’il devrait reprendre sa production habituelle une fois qu’il aura retrouvé les jambes.

Mais pendant sa longue absence, les Pacers ont centré leur attaque sur Domantas Sabonis qui a émergé en tant que joueur étoile cette année. Malcolm Brogdon a également fait un excellent travail à la place d’Oladipo et il semble que l’Indiana ira bien avec lui dans les coulisses à long terme.

Brogdon n’est peut-être pas aussi talentueux qu’Oladipo, mais l’Indiana pourrait profiter de cette occasion pour apporter plus d’options qui cadreraient avec son système.

Spencer Dinwiddie et Caris LeVert semblent être un bon ajustement dans leur rotation en zone arrière, tandis que Jarett Allen sera un excellent remplaçant pour Sabonis et Myles Turner.

À Brooklyn, Oladipo formera une zone arrière électrique avec Irving, tandis que ses côtelettes défensives compenseront également les lacunes de ce dernier à cette extrémité du plancher.

Il est peut-être prématuré de le dire, mais ce commerce potentiel devrait être une situation gagnant-gagnant pour les deux équipes.