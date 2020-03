30 ans de quadruple double de Hakeem Olajuwon qui ont laissé la NBA sans voix

Hier, c’était le 30e anniversaire de la performance brutale de Hakeem Olajuwon contre Milwaukee Bucks du 29 mars 1990, dans lequel il a réalisé 18 points, 16 rebonds, 11 passes décisives et 10 blocs en 40 minutes de jeu. Il avait déjà été proche quelques jours auparavant, le 3 mars, quand il est resté une passe pour l’avoir contre les Warriors (29 points, 18 rebonds, 11 blocs et 9 passes décisives). Après l’avoir atteint, il ne pouvait pas le croire: “Je ne peux pas croire ce que j’ai accompli. C’est quelque chose qui n’a pas de sens, c’est la chose la plus compliquée qu’un joueur puisse réaliser individuellement.”

