4 clés pour le reste de la saison pour les Dallas Mavericks

Les experts s’attendaient à ce que les Mavericks de Dallas soient une équipe en pleine ascension pour la saison régulière 2019-20 NBA.

Après tout, l’équipe a le luxe de posséder le duo européen prometteur de Luka Doncic et Kristaps Porzingis.

L’ascension de Doncic vers la célébrité a certainement accéléré la reconstruction supposée de Dallas. Détenant actuellement la septième tête de série dans la Conférence de l’Ouest compétitive avec une liste de 36-24, les Mavs sont prêts à revenir en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

Voici quatre clés pour que Dallas puisse revenir aux séries éliminatoires cette saison.

Reste en bonne santé

Malgré l’efficacité de leur unité de départ, l’équipe encadrée par Rick Carlisle n’est pas aussi profonde qu’elle le souhaite. Dallas a déjà perdu Dwight Powell à cause d’une blessure à Achille plus tôt cette saison. Malgré le choix de Willie Cauley-Stein et Michael Kidd Gilchrist pour booster leur zone avant, Dallas semble toujours dépassé par rapport à certaines des équipes les plus empilées de la division.

Leur prestigieux centre Porzingis, quant à lui, a déjà perdu 14 des 60 premiers matchs de Dallas cette saison. Le garder au frais assure à l’infraction des Mavs une deuxième option en attaque. Le garder au sol allège également une partie de la charge sur les épaules de Doncic.

En parlant de Doncic, Dallas ira jusqu’à la star slovène. Sa santé est sans aucun doute la priorité numéro un des Mavs pour aller de l’avant. L’équipe a réussi à garder les choses à flot lorsque Doncic a raté un peu plus tôt dans la saison, mais son absence ne volera plus au moment des éliminatoires.

Porzingis doit retrouver la forme All-Star

Après avoir raté toute l’année dernière en raison d’une blessure au LCA, Kristaps Porzingis semble s’ajuster très bien dans son premier mandat au Texas. Le Letton de 7 pieds 3 pouces affiche en moyenne 18,8 points, 9,3 rebonds et 1,9 bloc, tout en tirant à 42% sur le terrain et à 35,4% depuis l’arc passé.

Avec des centres comme Nikola Jokic et Joel Embiid émergeant aujourd’hui comme les meilleurs joueurs de la ligue, la plupart des fans ont déjà oublié que The Unicorn était une All-Star avant de tomber avec une blessure.

Jouer comme deuxième option derrière Doncic à son retour est une bénédiction pour Porizingis car il n’a pas à être le gars de choix comme il l’était avec les Knicks de New York.

KP, cependant, doit revenir là où il était avant sa blessure pour donner aux Mavs une chance de se battre contre certaines des meilleures équipes de l’Ouest.

Faire participer Seth Curry à l’attaque

Les Mavs n’ont pas répondu à leur besoin d’une troisième option de notation dans le délai de négociation. Cela dit, ils doivent travailler avec ce qu’ils ont et essayer de donner plus de touche à Seth Curry en attaque. Le plus jeune Curry est l’un des meilleurs tireurs purs de cette saison, enregistrant un clip de 48,8% sur le terrain et un taux de réussite stupéfiant de 44,8 par rapport à l’arc passé.

Son explosion de 37 points en carrière contre le Miami Heat vendredi est attestée par sa capacité à marquer des seaux en grappes.

Numéros d’assistance

Dallas est le top 5 de la ligue dans certaines catégories majeures, y compris les points et les rebonds par match. Mais l’équipe est en plein milieu du peloton (14e de la ligue) en termes de remise de la pierre à seulement 24,4 centimes par match.

Doncic mène le peloton avec 8,7 passes décisives par nuit, mais l’équipe n’obtient pas beaucoup d’aide au-delà de cela. JJ Barea (3,9 par match) suit, tandis que Delon Wright et Jalen Brunson ont une norme de 3,3 par match.