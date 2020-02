4 clés pour le reste de la saison pour Los Angeles

Les Los Angeles Clippers sont entrés dans la saison 2019-20 avec de grandes attentes. Bien qu’ils détiennent actuellement le non. 2 place dans la Conférence de l’Ouest avec les Denver Nuggets, les problèmes de santé et les problèmes de chimie ont jusqu’à présent assombri leur campagne.

Cependant, leur récente victoire sur les Nuggets de Denver vendredi soir pourrait simplement indiquer qu’ils sont enfin prêts à montrer leur véritable potentiel en tant que prétendants au championnat légitimes. Avec le dernier quart de la saison au coin de la rue et les séries éliminatoires à l’horizon, voici quelques clés pour les Clippers pour le reste de la saison:

1. La santé c’est la richesse

Comme mentionné, le bug des blessures a été le pire ennemi de L.A. cette saison. Certains de leurs joueurs clés ont été dans et hors de la formation tout au long de la saison. Leonard est évidemment dans le cadre de son programme de gestion de la charge d’une saison. Paul George, quant à lui, n’a joué que dans 37 de ses 59 matchs jusqu’à présent, tandis que le meneur de jeu et leader défensif Patrick Beverley a fait face à sa juste part de blessures.

En fait, tout au long de cette saison, les Clippers n’ont eu une liste complètement saine qu’en sept occasions. Mais leur record impeccable dans ces sept matchs est une indication de leurs véritables capacités lorsqu’ils ont tout le monde à bord. Ils l’ont surtout montré dans leur victoire dominante sur les Denver Nuggets vendredi.

2. Paul George revient au formulaire All-NBA

Dans le cadre de non. 1, George étant en bonne santé et retrouvant son mojo est certainement la clé des chances des Clippers de remporter leur premier titre NBA dans l’histoire de la franchise. L.A a hypothéqué à peu près tout leur avenir pour acquérir PG13 pendant la morte-saison.

George vient de terminer une campagne All-NBA et une troisième place dans le vote MVP en 2018-19. Cependant, en raison de ses blessures à l’épaule et récemment, de ses ischio-jambiers, l’attaquant bidirectionnel n’a pas été son meilleur cette saison. En 37 matches, la production et les minutes de George sont en baisse par rapport à la saison dernière – seulement 21,1 points en 29,1 minutes par match.

Les faibles minutes indiquent clairement qu’il n’a pas été en bonne santé et, par conséquent, son nombre souffre également. Il a fait une solide performance contre les Nuggets, avec le meilleur score pour les Clippers avec 24 points et six triples en seulement 25 minutes. L.A. aura certainement besoin de la version de vendredi de «Playoff P» s’ils veulent décrocher le trophée Larry O’Brien en juin.

3. Chimie du bâtiment et pic au bon moment

Sur le papier, les Clippers ont une équipe vraiment profonde avec beaucoup de talents dirigés par deux joueurs de calibre All-NBA à Kawhi Leonard et Paul George. Ils ont également un excellent casting de soutien mené par les piliers de la saison dernière, Patrick Beverley, Lou Williams et Montrezl Harrell.

Cependant, le talent à lui seul ne suffit pas pour gagner dans cette ligue. Les équipes de championnat se réunissent généralement au bon moment avec une identité et une chimie établies. Il est cependant plus facile à dire qu’à faire.

L’arrivée de George et Leonard a certainement mérité des ajustements importants de la part de toute l’équipe. De même, leur myriade de blessures et d’acquisitions de mi-saison a certainement joué un rôle dans leurs problèmes de chimie jusqu’à présent. Avec un mois et demi pour le faire avant le début des séries éliminatoires à la mi-avril, c’est clairement quelque chose sur lequel les Clippers doivent travailler pour le reste de la saison.

4. Dominez constamment leurs adversaires

Enfin, L.A. doit être cohérent tout au long de cette dernière partie de la saison. Cependant, avec leurs problèmes de blessures tout au long de la saison et de nouveaux ajouts dans la date limite de février, L.A.n’a pas montré de cohérence avec leur jeu. Un soir, ils ressemblent à l’équipe la plus imparable de la ligue. Cependant, le lendemain. ils perdent face à une équipe modeste qui ne devrait avoir aucune entreprise qui les gagne.

Bien sûr, certains peuvent affirmer qu’ils le font contre les équipes fortes et se présentent quand cela compte le plus. Cependant, ne pas s’occuper des affaires alors qu’elles auraient dû le faire est toujours un sujet de préoccupation.

Avec un quart de la saison restante, les Clippers devraient fléchir leurs muscles et dominer leurs adversaires. Cela pourrait inspirer une certaine peur et donner une sorte d’avantage psychologique aux autres prétendants de la ligue. Ils en sont certainement capables, tout comme ils l’ont fait contre Denver vendredi.