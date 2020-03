4 clés pour les Philadelphia 76ers pour le reste de la saison

Les Philadelphia 76ers n’ont pas réussi à répondre aux attentes élevées qui leur étaient imposées au début de la saison régulière 2019-20 NBA.

Pundits a qualifié l’équipe de Brett Brown-mentorée comme l’une des favorites à émerger de l’Est cette année, après l’ajout d’Al Horford et Josh Richardson au cours de l’été. Le duo All-Star de Joel Embiid et Ben Simmons a également acquis une expérience des séries éliminatoires bien méritée la saison dernière.

Les Sixers, cependant, ont été en proie à des performances incohérentes dans la première moitié de la saison et ne semblent pas aussi dominants que les Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Toronto Raptors et Miami Heat l’ont été jusqu’à présent.

Malgré leurs difficultés, l’équipe a toujours été assez bonne pour conserver la cinquième place de la Conférence Est avec une liste de 37-24. Jetons un œil à quatre clés pour les Sixers dans leurs matchs restants.

La santé de Ben Simmons

Presque toutes les équipes de la NBA connaissent une certaine usure après les soixante premiers matchs de la saison régulière. Les Sixers font certainement partie de ces équipes. L’équipe doit prier tendrement les dieux du basket-ball pour que leur attaquant Ben Simmons puisse revenir à temps pour les séries éliminatoires.

L’Australien de 23 ans est absent indéfiniment en raison d’une blessure au bas du dos. Béni par une excellente vision du terrain et un cadre de 6 pieds 10 pouces, Simmons est vraiment l’un des joueurs les plus uniques de la ligue aujourd’hui. Sa présence aux deux extrémités du plancher est en effet irremplaçable pour l’entraîneur Brown, avec des moyennes de 16,7 points, 7,8 rebonds, 8,2 passes décisives et un vol de 2,1 en tête de la ligue.

Trouvez un moyen de gagner sur la route

Pour une raison inexplicable, les Sixers ont été une équipe différente sur la route cette saison. L’équipe a perdu 22 de ses 30 premiers matchs à l’extérieur. Leur seule grâce salvatrice est leur record de 28-2, le meilleur de la ligue, au Wells Fargo Center.

Les Sixers doivent trouver un moyen de remporter des victoires loin de Philadelphie lors de leurs 21 matchs de saison régulière restants. Compte tenu de leurs difficultés sur la route, il est également impératif pour Philly de terminer parmi les quatre premiers pour obtenir un avantage sur le terrain à domicile en séries éliminatoires, au moins au premier tour.

Améliorez l’efficacité offensive

Une grande partie des luttes des Sixers est leur incapacité à mettre des seaux à un rythme élevé. Le score, après tout, est toujours haut de gamme dans la NBA d’aujourd’hui, et Philly ne se fait aucune faveur en se classant 22e au classement, produisant 109,1 points par match. Ce nombre tombe à 102,8 dans les pertes de l’équipe. Philly est également 18e en efficacité offensive (1.060).

Le noyau de l’équipe, Embiid, Simmons, Tobias Harris, Josh Richardson et Al Horford, a tous obtenu des scores moyens en double cette saison. Alec Burks et Furkan Korkmaz sont des marqueurs capables sur le banc et ils doivent trouver leur groove à l’heure des séries éliminatoires.

Ramasser un autre ancien combattant en agence libre

Avec le statut de Simmons encore en suspens, certains experts sont perplexes quant à la raison pour laquelle les Sixers n’ont pas encore signé un autre meneur de jeu à sa place. Le pool d’agences gratuites est toujours rempli de vétérans testés au combat avec une expérience précieuse qui pourraient certainement aider l’équipe.

Les vétérans Jamal Crawford et J.R.Smith ne sont toujours pas signés, tandis que Lance Stephenson devrait également revenir bientôt de Chine. L’équipe peut faire de la place en renonçant au centre de sauvegarde rarement utilisé Kyle O’Quinn.