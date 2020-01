4 façons dont Zion Williamson peut changer la saison 2019-20 NBA

Zion Williamson est de retour. Le fameux gigantesque adolescent de la nation fait l’un des débuts les plus attendus de la NBA dans la mémoire récente contre les Spurs mercredi soir. Il est difficile de sous-estimer à quel point l’hybride avant explosif de 19 ans, 285 livres, 6’6, pourrait être, même dans sa saison recrue. Les attentes de Williamson sont dans le domaine des grands de tous les temps comme LeBron James.

Williamson n’est pas seulement la sensation de trempette que suggèrent ses clips viraux, et nous l’avons appris après sa saison dominante chez Duke. En 33 matchs, il a récolté 23 points en moyenne sur un incroyable tir de 68%, avec neuf rebonds, deux passes décisives, deux interceptions et deux blocs par match. Nous avons vu cette même production chez les pros avant qu’il ne souffre d’un ménisque déchiré qui l’a tenu à l’écart des trois premiers mois de la saison. En quatre matchs de pré-saison NBA, il a marqué 23 points sur un tir encore meilleur de 71% avec sept rebonds. Il est sacrément bon tout autour.

Williamson rejoint la ligue même plus tard que prévu, mais il pourrait encore faire des éclaboussures de la taille d’une balle de canon dans une saison NBA relativement sans épices. Voici comment Williamson pourrait changer la portée de la ligue.

La poursuite de la recrue de l’année de Ja Morant

La meilleure recrue de la NBA en janvier est si clairement Morant qu’il est insultant de débattre autrement. On ne s’attendait pas à ce que les Grizzlies soient beaucoup plus qu’un groupe de reconstruction, mais Morant a dépassé les attentes de tout le monde, lançant son équipe dans la tête de série n ° 8 des séries éliminatoires. Il marque 18 points avec sept rebonds et quatre passes décisives, réussissant 49% du terrain et 40% de la distance. Son seul type de compétition est le Heat’s Kendrick Nunn, qui ne le dépassera pas. Mais peut-être que Williamson le fera.

L’histoire n’est pas du côté de Williamson en tant que recrue qui ne jouera que 38 matchs au maximum. En 2017, le débat sur la recrue de l’année se résumait à Malcolm Brogdon – un bon talent, mais pas de niveau élite – et à Joel Embiid, une star qui n’a joué que dans 31 matchs. Brogdon a gagné malgré une moyenne de seulement 10 points et quatre passes décisives pour les 20 points d’Embiid, huit rebonds et trois blocs. Et Morant joue beaucoup mieux que Brogdon avec des jeux de surbrillance pour démarrer.

Williamson a quelques facteurs de son côté que Embiid n’avait pas, cependant, même s’il est toujours loin. D’une part, Williamson n’a pas passé ses deux premières années dans la ligue. Et deuxièmement, il jouera dans la seconde moitié de la saison contrairement à Embiid, dont les performances étaient toutes au début de sa saison recrue. Les faits saillants de Williamson vont inonder notre cerveau et augmenter le biais de récence.

En plus de tout cela, cependant, Williamson a un récit. Les Pélicans ont un dossier de 17-27, 3,5 matchs derrière les Grizzlies de Morant. Si Williamson peut égaler, ou au moins près de ses numéros de pré-saison et gagner les Pels une place en séries éliminatoires sur Morant, il va être dans la considération recrue de l’année. La table est fixée, et cette poursuite a le potentiel de devenir plus épicée que Embiid contre Brogdon.

La chasse à une place en séries éliminatoires

Dans l’ensemble, rien n’est plus important pour la ligue avec le retour de Williamson que ce qu’il peut apporter à une équipe de Pelicans qui espère les éliminatoires. Dix matchs en dessous de .500, la Nouvelle-Orléans a déçu, mais est toujours à portée de gagner un rendez-vous avec probablement James Lakers dans ce qui pourrait être l’une des séries éliminatoires de premier tour les plus amusantes et les plus regardables de tous les temps.

Y arriver ne sera pas facile. Un écart de 3,5 matchs entre la place n ° 12 de Pel et la n ° 8 des Grizzlies est comblable, même si cela signifie également qu’un certain nombre d’autres équipes (Spurs, Blazers et Suns) sont également dans le mélange. Et il ne sera pas facile de jeter soudainement un moteur à forte utilisation comme Williamson avec Jrue Holiday et une star de renom Brandon Ingram.

Où Williamson s’intègre à la Nouvelle-Orléans est une supposition jusqu’à ce que chaque rotation ait une chance. Jouera-t-il point-off? Est-ce une aile tranchante? Peut-il ramener le ballon? Votre supposition est aussi bonne que n’importe laquelle, Alvin Gentry essaie d’utiliser un adolescent de la taille de Thanos sur le bois dur.

Williamson fera-t-il ressortir le meilleur ou le pire de Brandon Ingram et de Lonzo Ball?

L’impact immédiat de cette situation se fera sentir localement, mais son résultat final pourrait être d’intérêt à l’échelle de la ligue. Le métier d’Anthony Davis a apporté beaucoup de talent à la Nouvelle-Orléans, mais pas deux pièces plus importantes qu’Ingram, qui est lancé vers la célébrité, et Ball, qui a décliné dans et hors de l’éclat. Comment l’ajout de Williamson va-t-il les changer?

La forme de Williamson aux côtés de ces deux étoiles n’est pas apparente car nous n’avons jamais vu quelqu’un comme lui auparavant. Pour commencer, il fait ce que font ces joueurs, mais peut-être même mieux. C’est une machine à marquer qui pénètre plus facilement dans la peinture que n’importe quel joueur de 6’6, et un train de marchandises qui descend sur le court à grands pas, attirant suffisamment d’attention pour faciliter s’il ne peut pas claquer le ballon par lui-même. Les deux côtés de la balle doivent être conçus avec Williamson comme pièce maîtresse.

Ingram et Ball peuvent-ils être aussi importants avec lui qu’avant? Veulent-ils même l’être?

Dans un monde parfait, Ingram n’a pas autant besoin du ballon dans ses mains pour contribuer à gagner le basket-ball, et Lonzo peut utiliser la gravité de Williamson pour se lancer. Cela arrivera-t-il?

Si les pièces ne semblent pas engrener, la Nouvelle-Orléans aura beaucoup de décisions à prendre. Bien sûr, il n’y aura qu’une demi-saison, mais si Williamson-Ingram-Ball ne fonctionne pas, quelle équipe essaie de faire vautrer un des anciens Lakers?

Les Pélicans sont immédiatement l’une des équipes incontournables de la ligue

Les talents de Williamson méritent à eux seuls de regarder des chaînes de télévision aux heures de grande écoute, et l’ajout de Ball, Ingram et Holiday au mélange le rend encore plus vrai. Williamson avait des millions de followers sur Instagram depuis le lycée. L’appétit pour les mecs épais de secondeur sautant au plafond pour claquer les dunks à la maison est, sans surprise, abondant.

Prenez place pour l’instant, Luka Doncic, LeBron James et Giannis Antetokounmpo.

C’est le moment de Williamson.