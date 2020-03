4 gagnants et 3 perdants du blockbuster DeAndre Hopkins trade

Le monde du football a été pris par surprise lorsque l’un des meilleurs récepteurs de la NFL n’a pas été échangé. Les Texans de Houston ont envoyé DeAndre Hopkins, un All-Pro dans chacune des trois dernières saisons, et un choix de quatrième ronde en 2020 pour les Arizona Cardinals.

En retour, les Texans obtiendront le choix de deuxième ronde des Cardinals en 2020, un choix de quatrième ronde en 2021 et le porteur de ballon David Johnson.

C’est un métier qui pourrait immédiatement pousser les Cardinals au cœur de la course compétitive de NFC West. Pour les Texans, l’accord est beaucoup plus déroutant. Ils ont perdu leur meilleure menace de réception pour seulement un choix de deuxième ronde et un porteur de ballon surpayé qui n’a pas beaucoup produit depuis 2016.

Au-delà de ces deux équipes, l’accord peut avoir un effet d’entraînement sur l’ensemble de la NFL. Voici quatre gagnants et trois perdants de l’accord à succès:

Hopkins n’était pas dans une mauvaise situation à Houston. Il a signé une prolongation de 81 millions de dollars sur cinq ans en 2017 et a été ciblé au moins 150 fois au cours de chacune des cinq dernières saisons. Hopkins avait un jeune quart-arrière ascendant à Deshaun Watson en lui passant le ballon et faisait partie d’une équipe qui a fait les séries éliminatoires au cours de quatre des cinq dernières années.

Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles les cardinaux pourraient être une opportunité encore meilleure:

Hopkins est susceptible d’obtenir une extension maintenant. Il n’effectuait aucun changement à Houston, mais il devait 39,9 millions de dollars au cours des trois dernières années de son contrat. Avec Julio Jones gagnant 22 millions de dollars par an et Michael Thomas à 19,25 millions de dollars en moyenne, les dernières années de l’accord de Hopkins étaient bien en deçà de la valeur marchande d’un récepteur d’élite. Les Texans n’étaient pas susceptibles de se lancer pour une autre extension lorsqu’ils avaient encore Hopkins sur le crochet jusqu’en 2023, en particulier avec Watson et ont laissé le plaqueur Laremy Tunsil en raison de leurs propres extensions. D’un autre côté, les Cardinals voudront probablement verrouiller leur précieux récepteur de 27 ans pour le long terme.

Les cardinaux pourraient donner à Hopkins encore plus de cibles. Il est encore tôt dans l’ère Kliff Kingsbury en Arizona, mais les premiers retours suggèrent que l’offensive des Cardinals ne sera pas une attaque aérienne de football universitaire. En 2019, ils se sont classés 18e dans la NFL lors des tentatives de passes avec 554 et quatrième dans la NFL en quelques secondes entre le jeu offensif. Au fur et à mesure que l’équipe s’améliore sur la défense, elle exécutera de plus en plus de jeux. Et cela signifie beaucoup de cibles pour Hopkins, qui sera immédiatement le récepteur n ° 1.

Kliff Kingsbury n’est pas Bill O’Brien. Selon Aaron Wilson du Houston Chronicle, les frictions entre O’Brien et Hopkins faisaient partie du raisonnement derrière l’échange. En Arizona, Hopkins arrive à échapper à cela et à recommencer avec un jeune entraîneur-chef.

Il était une fois, Johnson était le roi du football fantastique de la NFL. Il a eu 2118 verges de mêlée au cours de la saison 2016, dont 20 se précipitant et recevant des touchés. Puis une blessure au poignet a fait dérailler sa carrière. Johnson a raté 15 matchs en 2017 et n’a pas réussi à se remettre sur la bonne voie depuis.

Johnson va maintenant prendre un nouveau départ à Houston. Carlos Hyde a connu la première saison de 1000 verges de sa carrière avec les Texans en 2019 et Duke Johnson a été ciblé 62 fois comme receveur de passes. Avec Hyde prêt à partir en tant que joueur autonome, David Johnson devrait avoir la possibilité de relancer sa carrière.

Perdant: Bill O’Brien

Les échecs constants des Texans en séries éliminatoires ne reflètent pas bien O’Brien en tant qu’entraîneur. Il a été encore pire en tant que cadre. O’Brien a hypothéqué le futur en 2019 en échangeant les choix de première ronde de Houston en 2020 et 2021, ainsi que le choix de deuxième ronde de l’équipe en 2021, pour atterrir Tunsil et le récepteur Kenny Stills. Il a également expédié le secondeur Jadeveon Clowney aux Seahawks pour un choix de troisième ronde et une paire de secondeurs.

Maintenant, il a renvoyé un autre élément central de l’équipe. O’Brien saigne en quelque sorte les Texans de talent ET n’obtient pratiquement aucun projet de capital en retour.

En comparaison, voici ce que les Vikings ont obtenu pour avoir échangé Stefon Diggs, un joueur un an plus jeune que Hopkins mais avec trois saisons de 1000 verges de moins et des hochements de tête de la première équipe All-Pro:

un choix aux premier, cinquième et sixième tours en 2020

un choix de quatrième ronde en 2021

Les Vikings ont également ajouté un septième round dans l’accord avec les Bills.

Les Texans ont échangé l’un des meilleurs voyants du jeu contre des sous sur le dollar. Quelques heures plus tard, les Vikings ont obtenu la valeur appropriée pour Diggs. Non seulement Houston a été floué, mais le déséquilibre de son commerce a été mis en contexte le même jour par deux franchises qui ont ignoré l’accord précédent d’O’Brien et évalué leur talent comme de vrais directeurs généraux de la NFL.

Gagnant: les équipes qui souhaitent rédiger un récepteur

Dans le dernier repêchage simulé de Dan Kadar de SB Nation, les Cardinals devaient choisir le receveur de l’Oklahoma CeeDee Lamb au 8e rang. Avec Larry Fitzgerald approchant de la retraite et Christian Kirk développant toujours comme une option pour Murray, une mise à niveau au poste ressemblait à un must pour l’Arizona.

Maintenant que les Cardinals ont Hopkins, le receveur n’est plus leur priorité absolue dans le repêchage.

C’est une excellente nouvelle pour les équipes qui cherchent à repérer un récepteur tôt. Prenez les Raiders, par exemple. Ils choisissent le 12e et sont tous deux projetés par Kadar pour sélectionner un récepteur au premier tour. Sans les Cardinals en compétition, les Raiders ont une meilleure chance d’atterrir le récepteur qu’ils convoitent le plus. La même chose pourrait être dite pour les 49ers, qui ont besoin d’un récepteur et possèdent le choix n ° 13 du repêchage après avoir échangé DeForest Buckner contre les Colts.

Perdant: les équipes qui veulent rédiger un tacle offensif

Le plus grand besoin des Cardinals dans le repêchage est un tacle offensif pour garder Murray debout. C’est une mauvaise nouvelle pour les équipes à la recherche d’une aide de l’OL dans le repêchage.

Les Browns et les Jets, respectivement 10e et 11e, devraient projeter des plaqués offensifs. Cela pourrait signifier que Cleveland et New York ratent leur premier choix avec l’Arizona qui devrait les devancer.

Murray a terminé sa première saison dans la NFL avec 3 722 verges au sol, 544 verges au sol, 20 touchés au sol, quatre touchés au sol et les honneurs de la recrue offensive de l’année. Ce sont des chiffres particulièrement impressionnants si l’on considère son casting terne.

Le meilleur receveur de Murray la saison dernière était Fitzgerald. Alors que Fitzgerald est un futur Temple de la renommée, il aura 37 ans au début de la saison prochaine. Hopkins peut entrer et être un véritable récepteur n ° 1 pour Murray, ce qui signifie que Fitzgerald n’aura plus à faire le gros du travail.

Les Cardinals sont également libres de rédiger un tacle offensif dans le top 10 pour protéger Murray, qui a été limogé 48 fois le plus haut de la NFL en 2019. La plupart des quarts font des progrès importants au cours de la deuxième année. Murray est prêt à suivre les traces de Patrick Mahomes et Lamar Jackson et à se frayer un chemin dans l’élite au cours de la deuxième année.

Il a été limogé 106 fois au cours des deux dernières saisons. Maintenant, Watson est sans sa cible première. Bien qu’il ait Will Fuller, Kenny Stills et Randall Cobb récemment signé pour lancer le ballon, aucun de ces gars-là n’est aussi sûr ou durable que Hopkins.

Watson a déjà trop joué au héros pour les Texans. Combien de temps devrait-il encore avoir pour transporter l’équipe seul?

Quelqu’un, donnez de l’aide à Deshaun.