4 matchs restants qui décideront du sommet du repêchage de la NFL 2020

À moins d'un retournement improbable, le premier choix au repêchage de la NFL 2020 appartiendra aux Bengals de Cincinnati. Mais ce n'est pas encore certain, et qui vient ensuite est encore très en suspens.

Quatre équipes restent en lice pour la deuxième sélection au printemps prochain. Les Dolphins, les Lions, les Giants et Washington pourraient tous trouver leur chemin derrière – ou même devant – les Bengals nécessiteux du QB et en position de repérer tout membre de la talentueuse équipe de prospects de 2020. Et, comme par hasard (mais pas pour quiconque est coincé avec ces jeux comme leurs émissions locales), quatre de ces cinq équipes sans espoir se joueront au cours des deux dernières semaines de la saison.

Cela laisse au moins une raison impérieuse de regarder Bengals-Dolphins ou Giants-Washington pendant la semaine 16, en plus de se détester. Ce ne sont pas les seuls matchs probablement horribles qui pourraient avoir des répercussions massives sur la reconstruction des plans et la course aux séries éliminatoires de 2022.

Voici les confrontations que les connaisseurs du mauvais football et des fausses ébauches ont encerclés sur leurs calendriers depuis octobre.

4. Lions à Broncos, semaine 16

Détroit aurait besoin d'une aide extrême pour se frayer un chemin dans les deux premiers du repêchage de l'année prochaine. Le début de 3-3-1 des Lions – même avec la séquence de sept défaites consécutives – signifie qu'ils sont au bas de la hiérarchie en ce qui concerne les équipes qui pourraient grimper dans cette position de Chase Young au n ° 2. .

La bonne nouvelle est:

a) le travail de l’entraîneur-chef Matt Patricia est sûr, il n’a donc pas à s’inquiéter d’un rassemblement de fin de saison pour expliquer pourquoi il ne devrait pas être licencié, et

b) David Blough est toujours le quart-arrière de l'équipe.

Matthew Stafford et le remplaçant Jeff Driskel sont tous deux sur la réserve des blessés, ce qui signifie que l’agent libre non repêché dirigera les deux derniers matchs de la saison à Détroit. Il a réussi à peu près aussi bien que ce à quoi vous vous attendez d'une sélection All-Big Ten de la troisième équipe mise à l'honneur. C'est-à-dire pas du tout bien.

Chacun de ses deux derniers départs a été pire que celui qui l'a précédé. Deux performances similaires pourraient enfermer les Lions dans le top cinq pour repérer la ligne défensive ou offensive, ce qui devrait aider Patricia à conserver son emploi au-delà de 2020.

3. Browns aux Bengals, semaine 17

L'importance de ce jeu dépend de ce qui se passe avec Cincinnati la semaine précédente – continuez à lire – mais l'effondrement en cours de Cleveland pourrait ouvrir la première place du repêchage si les Bengals étaient subitement frappés par la compétence.

Ce serait un swing sauvage pour l'équipe qui a perdu tous les matchs sauf un cette saison (et par un déficit moyen de 11 points). Pourtant, cela vaut la peine de considérer la volatilité des deux derniers affrontements au calendrier de Cincinnati. Commençons par les Browns, qui ont commencé l'année en tant que favoris de l'AFC North et la termineront comme la seule équipe des années 2010 à ne pas avoir eu une seule saison gagnante.

Le dysfonctionnement de Cleveland s'est transformé en implosion au cours de la semaine 15 contre une équipe qui avait connu une séquence de six défaites consécutives. Une défaite en deux possession des Cardinals a conduit les joueurs des Browns à remettre en question la prise de décision de l'entraîneur-chef Freddie Kitchens en marge, à retirer les matchs et à demander aux joueurs de l'Arizona – qui, encore une fois, jouent pour une équipe de football objectivement mauvaise cette saison – de sauver les de la liste Browns.

Cela ressemble certainement au genre d’équipe qui ne donnerait rien à propos de la semaine 17, même si elle ne jouait pas avec le pire club de la NFL. Prenez en compte ce qui sera probablement le dernier match d'Andy Dalton à Cincinnati (et peut-être aussi celui d'AJ Green) et vous avez suffisamment de raisons de croire que les Bengals pourraient incendier leur tir au premier choix général s'ils avaient la chance de participer à la finale de 2019 Dimanche.

2. Bengals at Dolphins, semaine 16

Les Dolphins sont entrés en 2019 conçus pour char. Ils ont encaissé une poignée de leurs meilleurs jeunes actifs (Minkah Fitzpatrick, Laremy Tunsil, Kenny Stills) en échange de choix de première ronde. Ils ont permis à des joueurs comme Ryan Tannehill, Ja’Wuan James et Cameron Wake de partir soit par échange, soit par agence libre. Leur plus grande signature intersaison a été Ryan Fitzpatrick. Il est aussi, d'une manière ou d'une autre, le meilleur rusher de l'équipe.

Et pourtant, les Bengals les ont encore dépassés dans leur course vers le bas. Ne comptez jamais le véritable désespoir du football de la NFL dans l'État de l'Ohio.

Cincinnati a besoin de gagner pour forcer une égalité en haut du repêchage – une victoire qu'elle perdrait probablement grâce à une force de calendrier relativement solide. Avec une victoire lors de ses 14 premiers matchs, cela semble extrêmement improbable.

Cela donne aux Bengals la possibilité d'ajouter une victoire de plus cette saison sans mettre directement en danger sa chance au premier rang. Ce pourrait aussi être la dernière fois que Dalton brille en portant des rayures orange. Cependant, une défaite garantit que la sélection supérieure et annule tous les manigances qu'une équipe Browns rapidement démêlée pourrait retirer dans la finale de la saison.

Les deux équipes voudront gagner ce match au niveau des vestiaires. Au niveau organisationnel, cependant, une perte est beaucoup, beaucoup mieux.

1. Giants à Washington, semaine 16

Les Bengals vont encore presque certainement se retrouver avec le premier choix, ce qui signifie que ce match de la semaine 16 entre les non-puissances devrait avoir le plus grand impact global sur la façon dont les cinq premiers de 2020 se sont retirés. Daniel Jones a battu Dwayne Haskins la première fois que ces deux équipes se sont rencontrées en septembre. Au cours des 12 semaines qui ont suivi, les deux quarts recrues ont évolué dans des directions différentes.

Jones a une paire de quatre matchs de touché, mais il a également menacé de battre le record échappé de la NFL en une seule saison au milieu de la séquence de neuf revers des Giants qui a suivi. Seule une blessure à la cheville pourrait endiguer son penchant ignominieux pour les chiffres d'affaires éreintants (et donner à Eli Manning une dernière chance à la gloire du MetLife Stadium).

Bien que Haskins ait été largement dominé par Jones lors de ses débuts recrue, il a montré des signes d'amélioration malgré le manque de talent abject qui l'entourait. L'ancien joueur hors concours de l'Ohio State a augmenté sa note de passeur à chacun de ses trois derniers départs, culminant avec une performance de 261 verges, deux touchés et zéro interception dans un quasi-bouleversement des Eagles.

Une défaite à FedEx Field, en particulier avec un match contre une équipe des Eagles qui pourrait jouer pour sa vie d'après-saison dans la semaine 17, pourrait essentiellement décrocher le choix n ° 2 pour New York. Les Giants ont été assez mauvais cet automne pour posséder la plupart des bris d'égalité théoriques qui viendraient avec une égalité à deux ou trois voies au classement du repêchage. Le soir, leur série de saison avec Washington serait le moyen le plus simple de s'y rendre.