4 questions qui définiront un Super Bowl Chiefs-49ers 54

L’une des meilleures équipes de football des années 1960 affrontera l’une des meilleures équipes des années 1980 dans le premier Super Bowl des années 2020.

Bienvenue au Super Bowl 54 entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco.

Les Chiefs et les 49ers ont chacun offert à leur public un cadeau de départ avec des victoires à deux chiffres dans leurs matchs de championnat de conférence respectifs. Kansas City a effectué un autre grand retour de Patrick Mahomes, qui a effacé un déficit précoce de 17-7 pour arrêter la course de Cendrillon des Titans. San Francisco n’a eu besoin que de lancer le ballon huit fois pour battre les Packers car Raheem Mostert a décidé de tout faire lui-même. Ses 220 verges au sol étaient les deuxièmes plus importantes de l’histoire des éliminatoires de la NFL.

Ces victoires ont rappelé avec force que ces deux équipes étaient les meilleures que chaque conférence avait à offrir. Pourtant, la quadrature de deux équipes dominantes ne soulèvera plus de questions que dans les deux semaines précédant le Super Bowl. Voici ce qui ressort le plus au lendemain des championnats de conférence de dimanche.

1. Le premier Super Bowl de Patrick Mahomes affrontera la meilleure défense de la NFC

Mahomes a envoyé les Texans et les Titans avec une relative facilité. En deux matchs d’après-saison, il a lancé 615 verges et huit touchés, tout en effaçant deux déficits à deux chiffres différents. Ce sont des chiffres très Patrick Mahomes, mais ils se sont affrontés contre deux équipes qui se sont classées 21e (Tennessee) et 27e (Houston) dans la mesure d’efficacité de la défense de passage des Football Outsiders (DVOA).

Au Super Bowl 54, il fixera une défense qui se classe deuxième dans cette même métrique. La défense des Niners a limité les Packers et le double MVP Aaron Rodgers au début d’une première mi-temps sans but avant de finalement craquer sous la pression de l’effort de retour de Green Bay avec une passe de 37-20.

Davante Adams a joué le héros de Green Bay avec une performance de huit prises, 160 verges et deux touchés dans une victoire en ronde de division contre les Seahawks. Le demi de coin All-Pro Richard Sherman était chaud et froid sur lui dimanche soir, collant à lui tôt dans la couverture, mais finalement grillé sur une balle profonde de 65 verges au quatrième trimestre.

Adams a terminé sa journée avec neuf captures (sur 10 cibles) pour 138 yards, bien que toutes ces captures ne soient pas venues avec Sherman agissant comme son ombre. Que peut faire Tyreek Hill dans une situation similaire au Super Bowl? Et Travis Kelce?

2. La ligne offensive des Chiefs peut-elle garder Mahomes à l’aise?

La ligne offensive de Kansas City s’est classée 14e de la ligue en termes de taux de victoires par bloc de passes cette saison, selon les statistiques avancées d’ESPN. Cela n’avait généralement pas d’importance grâce à la capacité de Mahomes à improviser dans et hors de la poche. Il a toujours été un sorcier quand il s’agit de gagner du temps dans la poche, ce qui conduit généralement à de gros gains pour des cibles stries dans le champ ou, comme nous l’avons vu dimanche, des escapades apparemment sans effort dans la zone des buts.

La capacité de Mahomes à se déplacer a fait de lui le meilleur rusher des Chiefs en séries éliminatoires, mais il va être poursuivi par une ruée vers les passes de plus haut calibre dans le Super Bowl 54. Les Niners se sont classés au deuxième rang de la ligue en taux de sac la saison dernière en faisant glisser l’adversaire QB sur près de neuf pour cent de leurs retombées. Quatre joueurs différents – Arik Armstead, Nick Bosa, Dee Ford et DeForest Buckner – avaient au moins 6,5 sacs en saison régulière.

La magie de Mahomes est fonction du temps qu’il crée pour que ses cibles trouvent de la place dans le champ. San Francisco a les moyens de réduire ces brouillages et d’empêcher les chefs de les brûler avec une gamme d’improvisations hors script qui se transforment en gains massifs.

3. Raheem Mostert peut-il faire ce que Derrick Henry ne pouvait pas faire?

Une grande partie du succès de San Francisco cette saison a été une volonté de fermer complètement son jeu de passes en faveur d’un régime régulier de courses. Dans la ronde divisionnaire, l’entraîneur-chef Kyle Shanahan a composé 12 matchs consécutifs pour réduire les Vikings en poussière. Il est retourné pour plus contre les Packers, transformant un champ court en un touché de 37 verges sans un seul retour de Jimmy Garoppolo au deuxième trimestre. En tout, Shanahan a appelé 32 points de plus que de passes (40 à huit) dans une victoire éclatante sur Green Bay.

La star de cette émission était Mostert, qui a établi un record dans la NFL en étant le premier joueur de l’histoire de la ligue à avoir plus de 150 verges au sol et trois touchés au cours de la première moitié d’un match éliminatoire. Il devra peut-être être prêt pour un autre grand virage à Miami, car Tevin Coleman a dû être expulsé du terrain au premier quart après avoir subi une blessure au bras. Une absence prolongée de Coleman pourrait remettre les rênes de l’offensive précipitée à Mostert et Matt Breida, deux arrières complémentaires qui ont brillé en étirements.

Ils devront assumer une défense des Chiefs qui a tenu le leader de la NFL Derrick Henry à sa sortie la moins efficace (3,7 yards par portage) depuis la semaine 7. Kansas City a limité le tailback des Titans en empilant sa défense sur la ligne de mêlée et confiant ses dos défensifs dans la couverture de l’homme avec une seule sécurité profonde derrière eux. Le faire à nouveau pourrait empêcher Mostert de maintenir cette évasion – mais cela pourrait également laisser d’énormes lacunes à Jimmy Garoppolo à exploiter.

4. Qu’est-ce que Jimmy Garoppolo apportera à la table?

Jusqu’à présent, Garoppolo a eu une saison de matches assez facile. Il a eu la chance de prendre un peu de recul et de laisser une défense étouffante et un jeu de course au rythme effréné porter son équipe au Super Bowl. Après avoir lancé le ballon moins de 30 fois par match en saison régulière, il a lancé 27 passes au total en deux victoires en séries éliminatoires pour les Niners. Il a été très bien dans ces situations – 17 sur 27, un touché, une interception, 208 verges – mais ce sont des chiffres qui conviennent à un quart-arrière des années 1970 plutôt qu’à un joueur sur le terrain en 2020.

Garoppolo a appris le jeu de quart-arrière de la NFL sous Tom Brady, qui pouvait généralement se tourner vers le fin du code serré Rob Gronkowski quand il avait besoin d’un jeu d’embrayage. Le jeune vétéran disposera de son propre briseur de jeu au plus serré George Kittle. Kittle était la couverture de sécurité des Niners dans des situations de troisième revers tardivement, et bien qu’il n’ait eu que quatre réceptions en séries éliminatoires, il reste un monstre souvent imparable une fois qu’il a acquis un certain élan dans le champ.

Emmanuel Sanders ajoute une paire de mains fiables au milieu du terrain. Deebo Samuel s’est avéré être un meneur de jeu polyvalent que Shanahan peut déployer de n’importe où dans sa formation. Garoppolo ne souffrira pas pour les armes, surtout si Mostert peut relâcher ce secondaire de Kansas City avec quelques gros runs.

Il est toujours juste de se demander comment Garoppolo réagira si on lui demande de revenir à son niveau de saison régulière. L’ancien Patriot a eu des problèmes de chiffre d’affaires où les secondeurs se sont précipités dans son angle mort, créant des opportunités d’interception. Il n’a fallu qu’une de ces erreurs pour faire dérailler la candidature du Niners au Super Bowl.

Il reste encore beaucoup de temps à chaque équipe pour résoudre ces problèmes. Les chefs auront deux semaines pour se préparer à la ruée vers le col de San Francisco. Garoppolo aura 14 jours pour digérer le film et déterminer quels points faibles de Kansas City il peut exploiter.

Mais au lendemain de deux victoires en championnat de conférence, ce sont les questions qui peuvent définir qui hisse le trophée Lombardi le 2 février et qui pénètre dans une douche à confettis et dans un vestiaire triste.