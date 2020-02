4 réglages dans le format après un succès retentissant en 2020

Les changements initialement décriés du jeu NBA All-Star se sont révélés être un succès objectif (créditez Chris Paul d’une autre passe). Après deux quarts de mêlée bâclée, la seconde moitié du match a été convaincante, intense et passionnante – en particulier les 15 dernières minutes sans publicité.

L’équipe LeBron l’a emporté sur l’équipe Giannis, 157-155, clôturant un week-end divertissant et émouvant à Chicago. À la grande joie d’Adam Silver, le meilleur jeu All Star des années a obtenu d’énormes cotes alors que la NBA lutte contre le récit selon lequel les cotes inférieures sont un problème.

Nous verrons si l’effort dans les futurs jeux All-Star correspond à celui-ci car la nouveauté du nouveau format se dissipe. Pour ce week-end, cependant, il y avait les meilleurs joueurs de la ligue en compétition comme un match éliminatoire (et James Harden a tremblé dans un grand moment comme un match éliminatoire). Plus important encore, les étoiles approuvent.

La NBA examinera sûrement tous les ajustements pour reproduire le niveau de compétitivité affiché à Chicago – au moins en période de crise. Cela dit, nous avons quelques idées que la ligue devrait examiner.

Vous ne pouvez pas gagner sur un lancer franc (aussi: gagner par deux)

La fin du jeu n’a peut-être pas été aussi controversée que le concours de dunk (peut-être besoin de ses propres changements), mais personne n’aime un jeu se terminant sur la bande de charité.

L’un des aspects les plus amusants de la fin de l’Elam était la sensation de ramassage, et regarder le meilleur pick-up sérieux du monde est le basket-ball le plus divertissant imaginable. Bien sûr, en pick-up, les jeux ne s’arrêtent pas à la ligne des lancers francs.

La NBA devrait: a.) Passer à une victoire par deux; et b.) ne pas permettre que le jeu soit décidé sur un lancer franc. Peut-être que toute faute personnelle lorsqu’une équipe a un point de jeu peut entraîner une retenue de possession et l’équipe perdante peut se voir infliger une pénalité de point pour chaque faute commise.

Augmentez le score cible

C’était un beau geste d’honorer Kobe Bryant en ajoutant 24 au score cumulatif principal des trois premiers trimestres, mais à l’avenir, la ligue devrait se contenter d’un nombre plus élevé (et peut-être rond) pour déterminer le score cible.

Le pourcentage de buts sur le terrain a chuté une fois que tout le monde a commencé à essayer la défense – ce qui a essentiellement entraîné une quatrième période de 15 minutes – et le pic soudain d’intensité a semblé secouer légitimement les joueurs (et les entraîneurs et arbitres) d’une manière fascinante. Pourtant, les points ne sont pas si difficiles à trouver dans le match des étoiles, et bien sûr, nous ne voulions pas égoïstement que cela se termine.

Nous aimerions voir le nombre de points ajoutés passer à 30 ou 40, et les entraîneurs peuvent utiliser stratégiquement leurs abonnés, contrairement à dimanche.

Ajouter un emplacement de liste

Ce n’est pas un changement dans le format de notation, mais cela semble être une amélioration naturelle compte tenu de l’intensité accrue induite par les nouvelles règles. Tant que les formations NBA comptent 13 joueurs actifs, elles pourraient tout aussi bien ajouter une place aux équipes All Star.

Le sous-marin supplémentaire pourrait être particulièrement utile si le nouveau format va demander aux joueurs de briser une vraie sueur.

Incorporer une pénalité de lancer franc pour le quatrième quart

Idéalement, les incitations par trimestre et l’importance du total cumulé devraient maintenir le score proche pendant trois périodes, mais dans le cas où cela ne se produirait pas, il devrait y avoir une sorte de règles de notation au quatrième trimestre qui rendent un grand retour plus réalisable .

Peut-être que les lancers francs manqués au quatrième trimestre pourraient coûter cinq points. (Pour mémoire: nous ne sommes pas en faveur de quelque chose comme un tir à 4 points. Nous voulons que le jeu All Star ressemble à un hybride de pick-up et de basket-ball NBA, et les tirs à 4 points ne font pas partie non plus.)

Quelle que soit la ligue, bravo à toutes les personnes impliquées pour avoir réglé le All Star Game… pour l’instant.