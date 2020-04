5 faits qui vous impressionneront sur Dennis Rodman

Dennis Rodman Elle est une célébrité aux États-Unis puisqu’en 1993, elle a décidé de se teindre les cheveux comme Wesley Snipes dans ‘Demolition Man’ et a gardé une ‘liaison’ avec Madonna. Ensuite, jouer dans les Chicago Bulls of Jordan, Pippen et compagnie a fait le reste. Ces jours-ci, à l’occasion du documentaire La dernière danse nous avons publié des anecdotes sur Michael Jordan a raconté cette période dans les Bulls, comme quand il a décidé de partir passer un week-end à Las Vegas avec Carmen Electra.

Bref, c’est un type des plus uniques dont la vie est donnée par un feuilleton. Et, non, nous n’allons pas vous dire qu’il est allé en Corée du Nord et est un ami personnel de Kim Jong-Un, ou qu’il a tenté de se suicider quand il a joué dans les Pistons, ou qu’il était 7 fois le meilleur rebondeur de la NBA. On va essayer d’être plus original. C’est parti:

1. Vous avez écrit une histoire pour enfants

Cela ne le frappe peut-être pas trop, mais la vérité est que Dennis Rodman a publié un livre pour enfants en 2012 intitulé «Dennis The Wild Bull» (Dennis le taureau sauvage).

2. A travaillé comme concierge

Il avait 19 ans et sa mère l’avait expulsé de la maison. Pendant ce temps, il a travaillé comme concierge à l’aéroport de Dallas-Fort Worth. Peu de temps après, il a réussi à entrer à l’Université grâce à ses compétences en basketball. Nous ne savons pas ce qu’il serait advenu de lui s’il ne l’avait pas fait.

3. Il a essayé de rejouer à 45 ans

Même s’il était un fêtard, il était aussi un gars qui prenait soin de lui et était toujours en forme. Ainsi, en 2003, à l’âge de 45 ans, il a tenté de retourner au basket professionnel et a joué quelques matchs dans la ligue en développement ABA sans trop de chance. Son temps était passé.

4. A 28 frères et sœurs

Bien qu’il ait déclaré dans son entrée au Temple de la renommée que son père Philander Rodman Jr. avait 47 enfants, la vérité est que, selon son père, il n’aurait que 28 frères. D’accord …

